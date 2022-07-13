Удар по складу військ РФ у Новій Каховці: з'явилося супутникове фото гігантської вирви. ФОТО
З'явилася супутникова фотографія місцевості в Новій Каховці, де раніше був склад боєприпасів російських окупантів, згодом знищений ударом Збройних Сил України.
Про це повідомляє CNN та публікує фото Planet Labs, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На супутниковому знімку видно величезну вирву після удару ЗСУ по російському складу боєприпасів у Новій Каховці Херсонської області.
За даними Planet Labs, супутниковий знімок було зроблено 12 червня.
Топ коментарі
+56 Trevo Trow
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Залужний мутить двіж
46°45'40.7"N 33°22'51.8"E
Вона тліє Швидкість тління залежить від того наскільки тугий клубок вати Колись на цьому базувалось використання аркебузи Плетений з волокна шнур просочували селітрою і підпалювали При пострілі тліючий кінець підносили до порохової полиці аркебузи і запалювали порох (аксельбант - його "декоративний потомок")
Різниці великої при використанні обох видів селітри я не помічав І порох виходив однаковий На відкритому повітрі горіло оранжевим полум"ям, а у закритому просторі суміш вугілля, сірки і селітри дає великий обсяг газоподібних продуктів "швидкого горіння" що й іменується "вибухом"
а тут, гляжу. что в рядом стоящих домах все крыши на месте..... и это главное - жертвы ни к чему.....
ну и цель достигнута - орки остались на голодном пайке, и все кто там был уже наверняка слушают кобздона.....
тут зато дуже яскраво було
так что, любая селитра бахнет, просто с разным выходом энергии.....
в Бейруте был нитрат аммония NH4NO3 (аммиачная селитра)....
кстати из калиевой селитры мы в детстве порох делали....., и селитровую бумагу... )
Степан правильно написал.
ps. Як окисник підійде люба селітра, тільки для вибухівки зазвичай натрієва, а наприкдад для чорного пороху калієва краще. Натрієва дешева і дозволяє робить вибухівку буквально з селітри та цукру наприклад. Але вона має бути максимально сухою. При вологості вже у 3% не здетонує за жодних умов.
Остановите поезд. Я сойду.
Прострочена Тушенка...
☝️🤔🤣🤣🤣
Слава Україні.
Червня , чи липня ? Редакторе !
Щури путлєра включаючи "200" хенералів охороняли селітру....
Наче ядерна вбивачка влучила.
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