Удар по складу військ РФ у Новій Каховці: з'явилося супутникове фото гігантської вирви. ФОТО

З'явилася супутникова фотографія місцевості в Новій Каховці, де раніше був склад боєприпасів російських окупантів, згодом знищений ударом Збройних Сил України.

Про це повідомляє CNN та публікує фото Planet Labs, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На супутниковому знімку видно величезну вирву після удару ЗСУ по російському складу боєприпасів у Новій Каховці Херсонської області.

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За даними Planet Labs, супутниковий знімок було зроблено 12 червня.