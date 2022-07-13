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Новини Фото Війна
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Удар по складу військ РФ у Новій Каховці: з'явилося супутникове фото гігантської вирви. ФОТО

З'явилася супутникова фотографія місцевості в Новій Каховці, де раніше був склад боєприпасів російських окупантів, згодом знищений ударом Збройних Сил України.

Про це повідомляє CNN та публікує фото Planet Labs, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На супутниковому знімку видно величезну вирву після удару ЗСУ по російському складу боєприпасів у Новій Каховці Херсонської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Склад боєприпасів у Новій Каховці досі детонує, а пропагандисти всю ніч фантазували, куди ж це влучили ЗСУ, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

За даними Planet Labs, супутниковий знімок було зроблено 12 червня.

Удар по складу військ РФ у Новій Каховці: зявилося супутникове фото гігантської вирви 01

Автор: 

армія рф (17373) Нова Каховка (180) знищення (7235)


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Топ коментарі
+56
Не можна загортати селітру у бавовну.
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13.07.2022 01:52
+54
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13.07.2022 02:53
+46
Ну, що можна в тій ситуації сказати: кацапи як завжди привезли протермінувану гуманітарку і вона БОВАВНУЛА🌋. P.S. Люди слідкуйте за термінами придатності ваших харчів😁.
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13.07.2022 01:47
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Гігантської «пзд» «великої»
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13.07.2022 01:44 Відповісти
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13.07.2022 02:53 Відповісти
https://youtu.be/iuT0-1S46Gs
Залужний мутить двіж
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13.07.2022 03:48 Відповісти
Кому интересно что было до...
46°45'40.7"N 33°22'51.8"E
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13.07.2022 10:07 Відповісти
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13.07.2022 10:13 Відповісти
Ну, що можна в тій ситуації сказати: кацапи як завжди привезли протермінувану гуманітарку і вона БОВАВНУЛА🌋. P.S. Люди слідкуйте за термінами придатності ваших харчів😁.
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13.07.2022 01:47 Відповісти
Не можна загортати селітру у бавовну.
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13.07.2022 01:52 Відповісти
А то виходить щось схоже на піроксиліновий порох
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13.07.2022 07:54 Відповісти
коли бавовну просочити розчином селітри, висушити, то потім вона дуже добре горить, як порох.
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13.07.2022 02:11 Відповісти
Ти особисто перевіряв? Зразу видно, що ти не "хімічив " у підлітковому віці, а котів попідтинню ганяв !
Вона тліє Швидкість тління залежить від того наскільки тугий клубок вати Колись на цьому базувалось використання аркебузи Плетений з волокна шнур просочували селітрою і підпалювали При пострілі тліючий кінець підносили до порохової полиці аркебузи і запалювали порох (аксельбант - його "декоративний потомок")
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13.07.2022 05:28 Відповісти
Щоб дуже добре горіло, до розчину треба додати цукру, Степан мабуть забув про те
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13.07.2022 06:56 Відповісти
А може і не знав! Скоріш всього - "Чув дзвін та не знає - де він!" А я подібним займаться почав ще з 7 класу (Зараз дивуюся - як же я умудрився живим залишиться? )
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13.07.2022 07:59 Відповісти
самопал... зігнута літерою Г мідна чи латунна трубка, зігнутий цвях по внутрішньому діаметру трубки, натягнута гумка. В трубку набивається сірка зі сірників, цвях відводиться і фіксується на натягнутій гумці... Потім бац і бабах... А ще якщо в якогось мисливця пороху розжитись... цікава забавка була, не одному і по очах смальнуло або тим цвяхом щось прокололо...
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13.07.2022 09:10 Відповісти
Не цукру треба додати, а меду. Пізніше цю технологію у мене викупив Павлоградський хімзавод, тільки замінив мед спецкаучуком, бо мед дорогий, і стали набивати рокети порохом з кавчуком.
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13.07.2022 12:01 Відповісти
Колись у мене був підручник з якогось ВУЗу в Барнаулі, зважаючи на бібліотечний штамп , "Технология производства взрывчатых веществ". Один з моїх співробітників свого часу поцупив. Чого там тільки не було! Розглядалась, звичайно, технологія промислових масштабів. Але при бажанні можна було вичитати і багато корисних порад. Запам*яталось, як із звичайного картопляного крохмалю зробити нітрокрохмаль. Саме таким якісь народовольці в ХІХ ст. робили невдалу спробу підірвати якогось аристократа, забув вже кого кокретно.
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13.07.2022 08:05 Відповісти
У мене і ще більш круті книжки були. Не буду казати які, бо і назви писати сьогодні побоююсь, але їх писали , як правило,військові вчені , друкувалися дуже малими тиражами , в невеликий період часу "Перестройки", коли "все можна було" , спеціалісти їх писали , наскільки розумію,для піара, як зараз би сказали. Бо талановиті люди в оборонпромі були недооцінені і про них ніхто не знав, а їм було абідно. Зараз з тієї інформації абсолютно нічого в інтернеті немає. Нічого не чути і про так звані "наукові біліотеки" бібліотеки срср , де вхід був за перепустками і де не було книг Я жив в одному обласному місті, а мав перепустку на вхід в бібліотеку в іншому , то туди ж і їздив, по-ідеї біблеотека повинна бути і в моєму місті, але побоювався, що коли почну її шукати, то про мене донесуть в КДБ
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13.07.2022 11:49 Відповісти
Бідні коти ! Я в той час, коли ви котів, ганяли , підгодовував їх , та ще робив шпаківні. Ви , надіюсь, котів в саморобні рокети не саджали , з парашутом не тренували, не скидували з горища?
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13.07.2022 11:55 Відповісти
"Стєпашка"! Я розумію, що тебе на брехні піймав і ти себе "незручно відчуваєш" Однак сам винен! Я тебе "за язик не тягнув" І моя тобі порада - не "набивай собі ціну" своїми "фантазиями Веснухина" Якщо ти не знаєш елементарних речей з практики роботи з хімічними речовинами - то "гріш ціна" твоїм розповідям про своє "величне хімічне минуле"! Не ганьбися
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19.08.2022 08:30 Відповісти
У дитинстві вату не пробував , а просякнута розчином селітри газета горіла дуже швидко , виділяючи при цьому велику кількість диму , навіть пробували невеликі ракети робити набиваючи алюмінієві колбочки таким папером , так що може про різну селітру мову ведете ? Крім того , сам не хімік але у тому ж дитинстві читав як козаки виготовляли селітру для приготування у подальшому пороху , щось порох із тлінням не дуже в"яжеться .
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14.07.2022 01:43 Відповісти
"Горіння" і "тління" - різні речі Так, просякнута й висушена газета "горить" (але там нема полум"я) Тому про "горіння" можна говорить лише умовно Це "швидке тління" "Багато диму" могло буть лише за умови недостатньої висушеності паперу Селітру використовував різну - частіш всього - аміачну (на колгоспному складі міндобрив) Але працював і з калійною (це та сама, з якої порох димний робили) Вона теж використовувалася як добриво Але рідко Частіше всього калійна селітра йшла у суміші інших добрив (як "комплексне") Пробував і сам добувать калійну селітру - на старій колгоспній "гноярці" Ну - поморочився трохи, вимочуючи землю і потім ту воду випарюючи Отримав трохи селітри Встановив, що таке можна робить Та й по тому
Різниці великої при використанні обох видів селітри я не помічав І порох виходив однаковий На відкритому повітрі горіло оранжевим полум"ям, а у закритому просторі суміш вугілля, сірки і селітри дає великий обсяг газоподібних продуктів "швидкого горіння" що й іменується "вибухом"
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19.08.2022 08:52 Відповісти
Глибоко копають. Дякуємо за роботу.
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13.07.2022 02:11 Відповісти
не так уж и сильно там бахнуло..... в Бейруте все было гораздо хуже.......
а тут, гляжу. что в рядом стоящих домах все крыши на месте..... и это главное - жертвы ни к чему.....
ну и цель достигнута - орки остались на голодном пайке, и все кто там был уже наверняка слушают кобздона.....
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13.07.2022 02:15 Відповісти
у бейруті потужність склала 2.5 Кт
тут зато дуже яскраво було
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13.07.2022 02:23 Відповісти
На всякий случай, если кацапы будут форсировать тему селитры, всегда можно поинтересоваться какая именно это была - калиевая или натриевая (ни одна из них не взрывается)? Правильный ответ NH4OH
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13.07.2022 02:31 Відповісти
NH4NO3 , надалі селітра розкладається(6NH4NO3 → 4NO2 + 8NH3 + 5O2)
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13.07.2022 02:48 Відповісти
Вы правы 100%, я перемудрил
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13.07.2022 10:52 Відповісти
NH4OH это гидроксид аммония (аммиак), и, насколько я помню, любая херня с основанием OH в принципе не взрывоопасна, в отличии от азотсодержащих оснований NO (нитратов) …..
так что, любая селитра бахнет, просто с разным выходом энергии.....
в Бейруте был нитрат аммония NH4NO3 (аммиачная селитра)....
кстати из калиевой селитры мы в детстве порох делали....., и селитровую бумагу... )
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13.07.2022 03:17 Відповісти
А ми - пальне для ракет! Сірка - з залізничної станції (знаходили коло колій) Селітру брали в шкільній лабораторії А вугілля випалювали самі "двигуни - зі старих папкових мисливських патронів Один раз навіть "батарею" ракетну зробили На десяток ракет
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13.07.2022 05:33 Відповісти
В том и дело, что не-аммиачные селистры - окислитель, а именно аммиачная - взрывоопасна, потому что содержит атомы азота одновременно в степенях окисления -3 и +5, и потому нестабильна.
Степан правильно написал.
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13.07.2022 10:54 Відповісти
возможно......, я не химик, поэтому спорить не буду.......
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13.07.2022 12:48 Відповісти
азотна скоріше усього, як у бейруті)) але ні, та "селітра" пострелювала ще добу після того.
ps. Як окисник підійде люба селітра, тільки для вибухівки зазвичай натрієва, а наприкдад для чорного пороху калієва краще. Натрієва дешева і дозволяє робить вибухівку буквально з селітри та цукру наприклад. Але вона має бути максимально сухою. При вологості вже у 3% не здетонує за жодних умов.
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13.07.2022 10:11 Відповісти
Кілька в томаті на спеці жахнула!
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13.07.2022 02:32 Відповісти
Це, звісно, ще не Чорне море, але є куди вдосконалюватись!
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13.07.2022 02:50 Відповісти
Какая Земля терпеливая. Ее бомбят, взрывают. А она все вертится и вертится.
Остановите поезд. Я сойду.
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13.07.2022 03:03 Відповісти
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13.07.2022 04:23 Відповісти
Ось Так Детонуе
Прострочена Тушенка...
☝️🤔🤣🤣🤣
Слава Україні.
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13.07.2022 06:20 Відповісти
казали ж - не куріть біля селітри бо буде бавовна.... кацапи вялікіе нікого ж не слухають.....
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13.07.2022 06:25 Відповісти
За даними Planet Labs, супутниковий знімок було зроблено 12 червня. Джерело:
Червня , чи липня ? Редакторе !
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13.07.2022 06:39 Відповісти
Та що ж таке з цими хаймерсами, ми тут саме Байрактарчики купили
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13.07.2022 06:47 Відповісти
"Каховка, Каховка, сломалась винтовка ..."
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13.07.2022 07:46 Відповісти
Усе російське "Величчя" злетіло в повітря, подвонялuся росіянці з велuччям.
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13.07.2022 08:02 Відповісти
се ля ві
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13.07.2022 08:05 Відповісти
Селитра взрывается сразу и без детонации...а там горіло палало півдня...
Щури путлєра включаючи "200" хенералів охороняли селітру....
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13.07.2022 08:45 Відповісти
Красівоє
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13.07.2022 08:52 Відповісти
гуманітарка від краснага крєста казала самиця в кєпкє з буквой z
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13.07.2022 09:01 Відповісти
Guten Tag zusammen, orki!
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13.07.2022 10:03 Відповісти
прилеглі приватні будинки просто поздувало, неначе вони з паперу.
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13.07.2022 10:08 Відповісти
Оце так ї...ануло!!!

Наче ядерна вбивачка влучила.
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13.07.2022 10:12 Відповісти
Про «хороших руських» і прямі зв'язки ФСБ і ОПи.



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12 Comments

6 Shares
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13.07.2022 10:27 Відповісти
Афигеть ! Похоже Латынина там у них преподает на курсах по пропаганде, показывает высший пилотаж-рассуждает и думает логикой противника !
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13.07.2022 12:09 Відповісти
Вирва як вирва.
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13.07.2022 10:31 Відповісти
Хорошая селитра
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13.07.2022 13:28 Відповісти
 
 