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Уночі з-під завалів зруйнованого РФ будинку в місті Часів Яр вилучено тіло ще 1 загиблого, - ДСНС. ФОТО

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у 5-поверхівку в місті Часів Яр Донецької області зросла до 46 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

"Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

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Уночі з-під завалів зруйнованого РФ будинку в місті Часів Яр вилучено тіло ще 1 загиблого, - ДСНС 01
Уночі з-під завалів зруйнованого РФ будинку в місті Часів Яр вилучено тіло ще 1 загиблого, - ДСНС 02
Уночі з-під завалів зруйнованого РФ будинку в місті Часів Яр вилучено тіло ще 1 загиблого, - ДСНС 03

обстріл (28472) смерть (6750) Донецька область (8459)


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Вопрос , почему они не уехали в эвакуацию ,своих ждали ?
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13.07.2022 08:37 Відповісти
треба тікати бо каток віини може проитися по вас дважди
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13.07.2022 08:41 Відповісти
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13.07.2022 10:18 Відповісти
 
 