Українські війська майже щодня знешкоджують ворожі ДРГ на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

На Луганщині майже щодня знешкоджують ворожі ДРГ, у Луганську поменшало складів із боєприпасами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів.

Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.



"Звісно, до тих населених пунктів Луганщини, які ми ще тримаємо, звідти далеко. Але це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення. Небезпеку звідти не можна виключати", - додав Гайдай.

Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.

Загалом за добу завдано чотири ракетні та два авіаційні удари.

Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів.

"12 липня росіяни 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань", - підсумував голова ОВА.

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