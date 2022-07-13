Назву міста Азов в РФ пофарбували в синій та жовтий колір. ФОТО

Російська поліція розшукує невідомих, які пофарбували літери на постаменті з назвою міста Азов в Ростовській області в кольори українського прапору.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на тамтешнє видання "161.ru".

Літери перефарбували 29 червня, але відомо про це стало тільки зараз.

Поліція допитала першого підозрюваного. Це чоловік, якого раніше оштрафували на 40 тис. рублів (20 тис. грн) за коментарій в інтернеті, який "дискредитував збройні сили" РФ.

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Чоловіка вирішили не затримувати й відпустили додому.