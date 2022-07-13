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Назву міста Азов в РФ пофарбували в синій та жовтий колір. ФОТО

Російська поліція розшукує невідомих, які пофарбували літери на постаменті з назвою міста Азов в Ростовській області в кольори українського прапору.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на тамтешнє видання "161.ru".

Літери перефарбували 29 червня, але відомо про це стало тільки зараз.

Поліція допитала першого підозрюваного. Це чоловік, якого раніше оштрафували на 40 тис. рублів (20 тис. грн) за коментарій в інтернеті, який "дискредитував збройні сили" РФ.

Читайте: Командир "Азова" Денис Прокопенко у російській в'язниці звернувся до товаришів: "Слава Україні!". ВIДЕО

Чоловіка вирішили не затримувати й відпустили додому.

Назву міста Азов в РФ пофарбували в синій та жовтий колір 01

Автор: 

росія (65162) Азов (777)


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Топ коментарі
+37
Ой, як гарно !
Зразу ж зовсім інший вигляд !
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13.07.2022 09:27
+29
Дежавю. На маасковському хмарочосі.
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13.07.2022 09:35
+24
Файно!
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13.07.2022 09:25
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13.07.2022 09:25 Відповісти
Здаемсю!!!! тут усї родненьки не стреляйте мы свої
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13.07.2022 09:39 Відповісти
Ой, як гарно !
Зразу ж зовсім інший вигляд !
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13.07.2022 09:27 Відповісти
Зараз почнеться фєєрвєрк з лапатних пєрдаків...
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13.07.2022 09:32 Відповісти
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13.07.2022 17:54 Відповісти
Наступний крок - змінити онучі напатиках на синьо-жовті прапори.
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13.07.2022 09:32 Відповісти
Кацапів треба катувати жовто-блакитним кольором
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13.07.2022 09:33 Відповісти
тверезістю, відсутністю блатняка, чистотою, але саме головне порядок і необхідність слідувати правилам і законам.
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13.07.2022 20:48 Відповісти
Дежавю. На маасковському хмарочосі.
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13.07.2022 09:35 Відповісти
Песец подкрался незаметно... Кацапы включили заднюю, на всякий случай начали примазываться ... ЗЫ... таукитайцы уже заждались цветных революций на цапорилii.
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13.07.2022 09:35 Відповісти
Ну - не виключено що це - проста провокація! Щоб надать значущості своїй роботі, ФСБ-шники могли і самі це зробить! А тепер будуть займаться "поисками корней и нитей", імітуючи бурхливу діяльність (А то ще пошлють на "спеціальну військову операцію"...)
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13.07.2022 09:41 Відповісти
Навряд фсб здатна на такі кольорові фантазії. Їм якби щось підірвати, розстріляти, понівечити.
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13.07.2022 10:25 Відповісти
Ну шо рабсеяне, вы мечтали про русский мир, скоро будет Киевская Русь со столицей Киев, так просто исторически, а на московии будут болота.
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13.07.2022 09:42 Відповісти
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13.07.2022 09:46 Відповісти
Укро ДРГ на мусоровозах с бочками краски надо ловить 🤣
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13.07.2022 09:47 Відповісти
Просто РУСЬ, без Погодінської приставки "Київська".
https://www.youtube.com/watch?v=AE_UMu9aeQY
Київська Русь чи Русь?
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13.07.2022 09:49 Відповісти
Лайк. Але отут навіть краще підгорить у мокши:
https://youtu.be/3EwSsE7sUH4
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13.07.2022 10:20 Відповісти
Красиво! Ещё нужно красно-сине-белую свастику с дохлыми курями уничтожить!
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13.07.2022 09:49 Відповісти
точно украинцы есть повсюду, даже если их никто не замечает
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13.07.2022 09:51 Відповісти
Правильно! Це початок. Чекаємо ці кольори на всій росії. Ще на Кривавій площі літери ЛЕНИН треба пофарбувати, саме пофарбувати, а не зняти, бо саме той підар, вибачте мене адміни, і почав активно знищувати Україну і українців.
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13.07.2022 09:52 Відповісти
Звичайно, бо це земля Кальміуської паланки, Війська Запорозького Низового
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13.07.2022 10:17 Відповісти
Азавська Народна Республіка ! дайошь референдум ! долой кремлівську хунту ! долой рашистський режим !
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13.07.2022 10:44 Відповісти
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13.07.2022 13:43 Відповісти
 
 