Окупанти завдали двох ударів по Краматорську. Влучили в лісосмугу і промзону, - мер Гончаренко. ФОТО

Війська РФ завдали двох ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два удари по Краматорську рано-вранці, в лісосмугу і промзону. Попередньо без жертв. Продовжуємо з'ясовувати наслідки", - зазначив він.

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