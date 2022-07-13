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Окупанти завдали двох ударів по Краматорську. Влучили в лісосмугу і промзону, - мер Гончаренко. ФОТО

Війська РФ завдали двох ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Два удари по Краматорську рано-вранці, в лісосмугу і промзону. Попередньо без жертв. Продовжуємо з'ясовувати наслідки", - зазначив він.

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Окупанти завдали двох ударів по Краматорську. Влучили в лісосмугу і промзону, - мер Гончаренко 01

Автор: 

армія рф (17373) Краматорськ (653) обстріл (28472) Донецька область (8459)


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по местах попаданий понятно, что кто-то из пропарашных ватанов сообщил, что в посадке и промзоне находится техника и боеприпасы. ищите информатора.
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13.07.2022 10:04 Відповісти
 
 