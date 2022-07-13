Окупанти завдали двох ударів по Краматорську. Влучили в лісосмугу і промзону, - мер Гончаренко. ФОТО
Війська РФ завдали двох ударів по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Два удари по Краматорську рано-вранці, в лісосмугу і промзону. Попередньо без жертв. Продовжуємо з'ясовувати наслідки", - зазначив він.
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Fjall_Raven
показати весь коментар13.07.2022 10:04 Відповісти Мені подобається 0
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