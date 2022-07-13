Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю. ФОТОрепортаж
Члени угруповання займалися нелегальним збутом зброї, видаючи себе за правоохоронців.
Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Незаконну торгівлю налагодили кілька мешканців столиці. "Товар" вони тримали у себе вдома, покупців шукали через знайомих в кримінальних колах.
"Крім того, під час обшуків у затриманих виявлено фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Провадження ведуть за статтею про незаконне поводження зі зброєю7 (ч. 1 ст. 263). Організаторам повідомили про підозру, суд має вирішити, чи відправляти їх під варту. Слідчі з’ясовують, де саме зловмисники брали зброю на продаж.
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