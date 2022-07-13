УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 204 13

Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю. ФОТОрепортаж

Члени угруповання займалися нелегальним збутом зброї, видаючи себе за правоохоронців.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконну торгівлю налагодили кілька мешканців столиці. "Товар" вони тримали у себе вдома, покупців шукали через знайомих в кримінальних колах.

"Крім того, під час обшуків у затриманих виявлено фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби, - СБУ. ФОТО

Провадження ведуть за статтею про незаконне поводження зі зброєю7 (ч. 1 ст. 263). Організаторам повідомили про підозру, суд має вирішити, чи відправляти їх під варту. Слідчі з’ясовують, де саме зловмисники брали зброю на продаж.

Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю 01
Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю 02
Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю 03
Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю 04
Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю 05
Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю 06
Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю 07
Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю 08

Автор: 

зброя (7464) СБУ (12818)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Продаж зброї мусить бути легалізований! А СБУ нехай ловить кацапських диверсантів
показати весь коментар
13.07.2022 10:12
+5
А до Портнова у СБУ та Баканова ніяких питань не було.

Людинка ЗЄ поїхала собі спокійно з України в той час, коли довбойоби з МВС та СБУ українцям повістки впарюють по нічних клубах та пляжах.
показати весь коментар
13.07.2022 10:19
+3
Ще би йому труси на голову натягнути
показати весь коментар
13.07.2022 10:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще би йому труси на голову натягнути
показати весь коментар
13.07.2022 10:10 Відповісти
Продаж зброї мусить бути легалізований! А СБУ нехай ловить кацапських диверсантів
показати весь коментар
13.07.2022 10:12 Відповісти
а злодіїв не треба ??
показати весь коментар
13.07.2022 11:37 Відповісти
У вас дуже хибне уявлення про легалізацію зброї. Навіть легалізувавши продаж ви не зможете купити калаш.
показати весь коментар
13.07.2022 13:09 Відповісти
нада було голову одрубать і вже потом футболкою рану прикрить ))
показати весь коментар
13.07.2022 10:14 Відповісти
100% сбу/мвс
показати весь коментар
13.07.2022 10:15 Відповісти
А до Портнова у СБУ та Баканова ніяких питань не було.

Людинка ЗЄ поїхала собі спокійно з України в той час, коли довбойоби з МВС та СБУ українцям повістки впарюють по нічних клубах та пляжах.
показати весь коментар
13.07.2022 10:19 Відповісти
....сотрудник не поделился с шефом......
показати весь коментар
13.07.2022 10:29 Відповісти
А де вони те все взяли,у воєнторзі???
показати весь коментар
13.07.2022 10:30 Відповісти
Тю !? На городі накопали ... виросло ...
показати весь коментар
13.07.2022 11:39 Відповісти
гуляє зброя краіною -- це не є добре
показати весь коментар
13.07.2022 11:22 Відповісти
а те що зброю на початку війни в Київі роздавали всім і брали хто хотів і скільки хотів вже забули?
показати весь коментар
13.07.2022 12:14 Відповісти
Ничего не попутал? Что то я такого в Киев не помню….********* рассказала? Или ты это про депутатов ВР? Там да, согласен, всем дают мешками и какую пожелаешь.
показати весь коментар
13.07.2022 21:14 Відповісти
 
 