Упродовж минулої доби у Бахмутському районі через ворожі обстріли виникло сім пожеж, зокрема в дитсадку й адмінбудівлі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Бахмутському районі (Донецька обл.) за добу через ворожі обстріли виникло сім пожеж, зокрема, сталися загоряння в адміністративній будівлі в Бахмуті та в дитячому садку в Торецьку.

Як передає Цезор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



"Минулої доби рятувальники Донеччини 10 разів залучалися до ліквідації пожеж, сім із яких виникли внаслідок ворожих обстрілів у Бахмутському районі. Зокрема, у м. Соледарі ліквідували пожежу чотирьох приватних гаражів на площі 100 кв. м, а в м. Бахмуті - чотири загоряння, зокрема приватного житлового будинку та одноповерхової адміністративної будівлі на площі 500 кв. м", - зазначено в повідомленні.

Також у Торецьку пожежники ліквідували пожежу в дитячому садку. Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування двоповерхової будівлі закладу та виникло горіння зруйнованих конструктивних елементів на площі 100 кв. м.

Крім того, минулої доби на території області виникло дві пожежі в сільгоспугіддях, вогонь знищив пшеницю на корені на площі 7,5 га.

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