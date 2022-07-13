Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США. ФОТОрепортаж

Пса Патрона, який працює в ДСНС та допомагає шукати снаряди й вибухивку, нагородили грамотою та бойовою монетою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Патрона у фейсбуці.

Грамотою та бойовою монетою Патрона нагородили організації Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders.

Відзнаки вручили засновник Bomb Techs Without Borders Метью Говард та представниця Асоціації військових офіцерів США Донна Кальп.

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Організація Veterans of Foreign Wars VFW (Ветерани зарубіжних воєн Сполучених Штатів) - одна з найстаріших організацій у США.

Її створили у 1936 році, а нині вона об'єднує близько 2 мільйонів людей.

"Структура має свої відділення у всіх штатах і у федеральному окрузі Колумбія, а також у 19 країнах світу, зокрема у державах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Латинської Америки", - йдеться у повідомленні.

Bomb Techs Without Borders (Бомботехніка без кордонів) була заснована наприкінці 2018 року групою ветеранів армії США.

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Одним із напрямків роботи організації є підвищення обізнаності про міни та інші вибухонебезпечні предмети - від Північної Америки до Європи.

Наразі організація співпрацює з українськими надзвичайниками.













