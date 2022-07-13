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Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США. ФОТОрепортаж

Пса Патрона, який працює в ДСНС та допомагає шукати снаряди й вибухивку, нагородили грамотою та бойовою монетою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Патрона у фейсбуці.

Грамотою та бойовою монетою Патрона нагородили організації Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders.

Відзнаки вручили засновник Bomb Techs Without Borders Метью Говард та представниця Асоціації військових офіцерів США Донна Кальп.

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Організація Veterans of Foreign Wars VFW (Ветерани зарубіжних воєн Сполучених Штатів) - одна з найстаріших організацій у США.

Її створили у 1936 році, а нині вона об'єднує близько 2 мільйонів людей.

"Структура має свої відділення у всіх штатах і у федеральному окрузі Колумбія, а також у 19 країнах світу, зокрема у державах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Латинської Америки", - йдеться у повідомленні.

Bomb Techs Without Borders (Бомботехніка без кордонів) була заснована наприкінці 2018 року групою ветеранів армії США.

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Одним із напрямків роботи організації є підвищення обізнаності про міни та інші вибухонебезпечні предмети - від Північної Америки до Європи.

Наразі організація співпрацює з українськими надзвичайниками.

Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США 01
Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США 02
Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США 03
Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США 04
Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США 05
Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США 06
Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США 07

Автор: 

ветерани (1069) тварини (463) нагорода (1260) США (22818) ДСНС (5105) розмінування (989)


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Топ коментарі
+29
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13.07.2022 12:56
+18
Файний Патрон.
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13.07.2022 12:44
+12
Как сказал бывший прокурор Луцик: "Пёс Патрон -самый раскрученный в СМИ участник боевых действий т.к. он никуда не собирается баллотироваться".
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13.07.2022 13:04
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Файний Патрон.
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13.07.2022 12:44 Відповісти
Йому б ще Кулю.
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13.07.2022 12:47 Відповісти
Можна и Гильзу.
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13.07.2022 12:53 Відповісти
Можно и ту, и другую! Патрон справится!
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13.07.2022 13:29 Відповісти
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13.07.2022 12:56 Відповісти
Яке ти мрачне нудне говнидло. Тобы ніхто не дає чи в тебе не стоїть?
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13.07.2022 12:54 Відповісти
Замечали собаку этими наградами и повышенным вниманием. Каждый «выход в свет» для него это очередной стресс
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13.07.2022 12:59 Відповісти
* замучили
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13.07.2022 13:00 Відповісти
С каких делов для собаки выход в свет это стресс? Да, они с разными характерами бывают,как и люди собсна, но большинство любят движухи, особенно подвижные породы.
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13.07.2022 13:27 Відповісти
Как сказал бывший прокурор Луцик: "Пёс Патрон -самый раскрученный в СМИ участник боевых действий т.к. он никуда не собирается баллотироваться".
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13.07.2022 13:04 Відповісти
Почему бы не выставить его кандидатом.
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13.07.2022 13:31 Відповісти
Кстати, он умнее многих депутатов и прочих клоунов.
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13.07.2022 15:22 Відповісти
Так Патрончик вже став символом цієї війни. Сподіваюсь, що він стане і символом Перемоги.
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13.07.2022 13:39 Відповісти
Шось у Патрончика на первой фотке выражение морды лица такое..." ой, как же вы все мне надоели...."
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13.07.2022 13:07 Відповісти
А вот марку з Патроном , должны выпустить 😊
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13.07.2022 13:11 Відповісти
Пес Патрон має більший рейтинг довіри чим ЗЕбуїн Оманський ))))
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13.07.2022 13:24 Відповісти
... то як би Патрона замість Зе на посаду президента...а Зе на розмінування... то на посаді преЗЕдента нічого б не змінилося ...навіть поліпшення було б... А от у плані розмінування був би суцільний швах. То питання!? Хто чого вартий.. і чому Патрон не президент? А 73 відсотки відреагували б на обрання Патрона...** хоть поржемо... та гірше не буде!!** І тут би були праві...що гірше не буде....
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13.07.2022 13:31 Відповісти
Весь мир знает - какой песик первым пописает на могилку! 🐶
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13.07.2022 13:32 Відповісти
.. а Ви..Шановний про що? Чи не про того ПеЗЕка... що на ошійнику по ОП водять..та дають прогавкати щось по телебаченню? Чи про нашого Патрона...*? Так Патрон вже давно сцить на ******** пику.... і реально... І поняття *сцить* у Патрона має інше розуміння... ніж у ОП..)))
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13.07.2022 14:04 Відповісти
Нагород у Патрона скоро буде більше, ніж у Брєжнєва)
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13.07.2022 13:32 Відповісти
От Патрона толку куда больше. Ему и наград не жалко.
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13.07.2022 15:24 Відповісти
Чи не захворів наш Патрон? Для холерика Джек Рассела така поведінка не природня.
А може я просто панікую через те, що помер наш улюблений песик, через те, що були зачинені усі ветеринарні клініки і ми не могли зробити вчасно обстеження та врятувати наше чотирилапе щастячко.

Будь проклята ця війна та усі, хто її розпочав та веде.
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13.07.2022 13:36 Відповісти
Через одного недолугого любителя весняних свят і гарних доріг песику Патрону не до шашликів!
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13.07.2022 13:53 Відповісти
По ходу 2 самых раскрученных героя: пёс Патрон и Боневтик. Но у первого лицо умнее.
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13.07.2022 14:01 Відповісти
.. та обоє на повідках..))) Хоча один песик.. а другого і собакою не назвати!! Скривдити тваринку не хочеться....
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13.07.2022 14:08 Відповісти
Людей піарте, воїнів і патріотів! Ато в змі одні подоляки з падпалковніцамі та патрон з віслюком.
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13.07.2022 15:35 Відповісти
Поваги України вистачить на всіх Героїв.
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13.07.2022 15:43 Відповісти
Патрон рулить )
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13.07.2022 15:42 Відповісти
Реально вдохновила эта новость. Наверно решусь возвращаться из Германии домой и сразу в военкомат! Только вот одно в голове, а можно мне не собачью медаль, если чё?
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13.07.2022 23:30 Відповісти
 
 