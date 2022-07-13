УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5143 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 912 15

Викрито злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови за $10 тис. хабаря, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Чернівецької області за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва

Згідно із матеріалами кримінального провадження, чоловіки організували незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану.

Як зазначається, свої послуги зловмисники оцінювали у розмірі від 10 000 доларів США з людини.

Викрито злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови за $10 тис. хабаря, - прокуратура 01
Викрито злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови за $10 тис. хабаря, - прокуратура 02
Викрито злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови за $10 тис. хабаря, - прокуратура 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раді хочуть дозволити ще кільком категоріям чоловіків виїжджати за кордон

"Зокрема встановлено, що чоловіки збиралися переправити через державний кордон України з Молдовою громадянина призовного віку. Під час зустрічі з ним на території АЗС у м. Чернівці зловмисників затримали після передачі їм грошових коштів. Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Автор: 

хабар (4702) кордон (4765) Молдова (2070) прокуратура (3676) Чернівці (561) махінації (416) чоловіки (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
портнових та кварталівців?
показати весь коментар
13.07.2022 12:49
+8
як там у Портнова справи в Відні
показати весь коментар
13.07.2022 13:03
+4
знов погранци відзначилися....падли
показати весь коментар
13.07.2022 12:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знов погранци відзначилися....падли
показати весь коментар
13.07.2022 12:49 Відповісти
портнових та кварталівців?
показати весь коментар
13.07.2022 12:49 Відповісти
Где они бабло берут?
показати весь коментар
13.07.2022 12:50 Відповісти
бляха 10 тонн, чувак!!!... дорисуй еще 10, мне починят кишки и я сам за тебя пойду орков мочить!!!
показати весь коментар
13.07.2022 12:57 Відповісти
"Ми будемо кращими за попередників." сказала ЗЕПліснява коли йшла до влади.
Але виявилося, що, для зелених, краще це значить гірше.
показати весь коментар
13.07.2022 13:02 Відповісти
як там у Портнова справи в Відні
показати весь коментар
13.07.2022 13:03 Відповісти
тю тут за так до ЗСУ не беруть, бо грішки, а вони ще по 10000$ плотять шоб уникнути.
p.s. мало бути сьогодні судове засідання у режимі відеоконференції (обрання запобіжного заходу), та оскільки адвокат призваний і у зоні бойових дій, перенесли на 14.09 Мені треба якось затягти до 19.05.23, виходить умовний термін і є шанс отримати нове умовне, а не сісти.
показати весь коментар
13.07.2022 13:04 Відповісти
Чому незаконно? В КУ чітко і ясно записано, що обов'язок кожного громадянина захищати країну.
показати весь коментар
13.07.2022 14:09 Відповісти
В Конституції написано, що і землю продавати неможна і багато чого іншого і правильного на що країна (у вигляді вибл..ків при владі) клала і кладе далі.
А як портнов виїхав не так давно?
Тому або права і обов язки кожному або ідіть нах (небуває так що обраним виключно усі права забезпечюються, а решті - виключно обов язки).
Нах
показати весь коментар
13.07.2022 15:32 Відповісти
А як обов'язок захисту країни пов'язаний з перетином кордону? І чому всупереч Конституції жінки не мають обмежень і тікають з України?
показати весь коментар
13.07.2022 15:43 Відповісти
Може, в дурних законах https://petition.president.gov.ua/petition/145362 щось змінити ?
показати весь коментар
13.07.2022 13:32 Відповісти
Боротьба з конкурентами. Якби несли кошти у правильну касу, то проблем би не було
показати весь коментар
13.07.2022 14:07 Відповісти
А портнова випустили - розслідувати не хочете, сцуки?
показати весь коментар
13.07.2022 14:12 Відповісти
Офіс жорстко бореться з конкуренцією.
показати весь коментар
13.07.2022 18:13 Відповісти
 
 