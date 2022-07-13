Викрито злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови за $10 тис. хабаря, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Чернівецької області за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва

Згідно із матеріалами кримінального провадження, чоловіки організували незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану.

Як зазначається, свої послуги зловмисники оцінювали у розмірі від 10 000 доларів США з людини.







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"Зокрема встановлено, що чоловіки збиралися переправити через державний кордон України з Молдовою громадянина призовного віку. Під час зустрічі з ним на території АЗС у м. Чернівці зловмисників затримали після передачі їм грошових коштів. Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.