Російські окупанти завдали по Миколаївщині 28 ударів з РСЗВ, загинули 5 цивільних осіб. ФОТО

Війська РФ завдали удару по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню, внаслідок цього загинули 5 осіб.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.



Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо - загинуло 5 цивільних", - розповів Тимошенко.

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