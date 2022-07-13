Російські окупанти завдали по Миколаївщині 28 ударів з РСЗВ, загинули 5 цивільних осіб. ФОТО
Війська РФ завдали удару по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню, внаслідок цього загинули 5 осіб.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.
Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо - загинуло 5 цивільних", - розповів Тимошенко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар13.07.2022 13:35 Відповісти Мені подобається 6
Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар13.07.2022 13:39 Відповісти Мені подобається 7
vitaliymkua
показати весь коментар13.07.2022 13:40 Відповісти Мені подобається 1
5 копійок
показати весь коментар13.07.2022 13:45 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар13.07.2022 13:50 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль