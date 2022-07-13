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Новини Фото Війна
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Російські окупанти завдали по Миколаївщині 28 ударів з РСЗВ, загинули 5 цивільних осіб. ФОТО

Війська РФ завдали удару по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню, внаслідок цього загинули 5 осіб.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.

Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо - загинуло 5 цивільних", - розповів Тимошенко.

Читайте: Внаслідок обстрілів Миколаївщини за добу поранення дістали 34 особи, загинула жінка, - облрада

Російські окупанти завдали по Миколаївщині 28 ударів з РСЗВ, загинули 5 цивільних осіб 01

Автор: 

Миколаївська область (2273) обстріл (28472) Тимошенко Кирило (558)


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Вчипились же супостати до Миколаєва. Згиньте в пеклі москалі
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13.07.2022 13:35 Відповісти
А хто ж розмінував Чонгар? З того і спитати.
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13.07.2022 13:39 Відповісти
У самому Миколаєві сьогодні незвично тихо було. Кожного ранку з четвертої години вже чекаєш.
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13.07.2022 13:40 Відповісти
Миколаїв і Херсон це ключ для води на Крим.
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13.07.2022 13:45 Відповісти
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13.07.2022 13:50 Відповісти
 
 