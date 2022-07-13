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У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО

Вчора, 12 липня, до органів поліції надійшло 22 повідомлення про збройну агресію представників російської армії відносно мирного населення Гуляйпільської громади, яка тривала впродовж усієї минулої доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 01

"Ворожим вогнем значних збитків зазнали приватні будинки жителів Гуляйполя. В них зруйновані дахи та шиферне покриття, посічені стіни та фасади. Ударною хвилею потрощило вікна та пошкодило двері домівок. Окрім того, ворог поцілив по місцевому центру дитячої та юнацької творчості. В результаті – у приміщенні зруйновані вітражні вікна, хол, навчальні кабінети та концертний зал", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу селищ Рівнопілля та Полтавка Гуляйпільського району зруйновано два сільськогосподарські об’єкти промисловості. На підприємстві з розведення рогатого скота згоріли складські приміщення та адмінбудівля, також осколками вбито декілька тварин. Внаслідок обстрілу підприємства з вирощування овочів і рослинних культур пошкоджено господарчі будівлі та складські приміщення.

У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 02

"Окупанти вкотре знищують поля з українським врожаєм. В ході вчорашнього ракетного обстрілу декілька касетних снарядів розірвалися на полях Гуляйпільської тергромади. В результаті вигоріло понад 600 гектарів зернових культур різних сортів, з них – пшениця, рапс, ячмінь, ріпак. Минулого тижня у Малій Токмачці рашисти також поцілили по полям з пшеницею фосфорними та ракетними боєприпасами. Внаслідок ворожого вогню знищено понад 800 гектарів врожаю", - додають ОВА.

За минулу добу до органів поліції надійшло декілька повідомлень про травмованих громадян, які отримали осколкові поранення внаслідок ракетного обстрілу по селищним пунктам Пологівського та Василівського районів. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до Запорізької обласної лікарні для надання медичної допомоги.

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У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 03
У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 04
У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 05
У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 06
У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 07

Гуляйполе (94) обстріл (28472) пшениця (224) Запорізька область (3605)


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не сообщайте всем, что в этом году Украина соберет урожай в такой то местности, области и т.д. это информация имеет стратегическое значение, как и откуда и какое оружие поступает. когда уже дойдет до вас.
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13.07.2022 14:47 Відповісти
Ви думаєте у Мінсельгоспі нема своїх єлдаков чи татарових?
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13.07.2022 15:05 Відповісти
Неделю назад мавзолєйная крыса Симоньян сказала такое...
Нас спасет только голод в Украине... быдло позорное...Бог вам Судья...
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13.07.2022 14:56 Відповісти
В Украине Россия поджигает поля с урожаем, разбивает ракетами зернохранилища, но мир озадачен как вывезти из Украины прошлогоднее зерно. Миру насра...ть, позволит ли россия Украине вообще собрать новый урожай. Главное, чтобы наша власть не увлеклась и не продали все до последнего зернышка. Ведь россия легко может повтрить 32-й год.
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13.07.2022 16:33 Відповісти
 
 