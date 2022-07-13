У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО
Вчора, 12 липня, до органів поліції надійшло 22 повідомлення про збройну агресію представників російської армії відносно мирного населення Гуляйпільської громади, яка тривала впродовж усієї минулої доби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Ворожим вогнем значних збитків зазнали приватні будинки жителів Гуляйполя. В них зруйновані дахи та шиферне покриття, посічені стіни та фасади. Ударною хвилею потрощило вікна та пошкодило двері домівок. Окрім того, ворог поцілив по місцевому центру дитячої та юнацької творчості. В результаті – у приміщенні зруйновані вітражні вікна, хол, навчальні кабінети та концертний зал", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу селищ Рівнопілля та Полтавка Гуляйпільського району зруйновано два сільськогосподарські об’єкти промисловості. На підприємстві з розведення рогатого скота згоріли складські приміщення та адмінбудівля, також осколками вбито декілька тварин. Внаслідок обстрілу підприємства з вирощування овочів і рослинних культур пошкоджено господарчі будівлі та складські приміщення.
"Окупанти вкотре знищують поля з українським врожаєм. В ході вчорашнього ракетного обстрілу декілька касетних снарядів розірвалися на полях Гуляйпільської тергромади. В результаті вигоріло понад 600 гектарів зернових культур різних сортів, з них – пшениця, рапс, ячмінь, ріпак. Минулого тижня у Малій Токмачці рашисти також поцілили по полям з пшеницею фосфорними та ракетними боєприпасами. Внаслідок ворожого вогню знищено понад 800 гектарів врожаю", - додають ОВА.
За минулу добу до органів поліції надійшло декілька повідомлень про травмованих громадян, які отримали осколкові поранення внаслідок ракетного обстрілу по селищним пунктам Пологівського та Василівського районів. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до Запорізької обласної лікарні для надання медичної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нас спасет только голод в Украине... быдло позорное...Бог вам Судья...