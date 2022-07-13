Рашисти зруйнували в Україні вже 123 медичні заклади, пошкодили - 711, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Із 24 лютого не було жодного дня, аби російські терористи не завдали втрат медичній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.
"Ворог зрівняв із землею 123 об'єкти медичних закладів та ще 711 – пошкодив. Щодня, порушуючи всі можливі міжнародні конвенції, Росія – синонім до якої "держава-терорист" – випускає ракети по лікарнях та амбулаторіях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура на Донеччині. За попередніми даними, російські снаряди вже перетворили на груду каміння 84 медзакладів та ще 86 пошкодили.
"Щодня, руйнуючи лікарні, Росія краде в мільйонів українців право на доступ до медичної допомоги", - підкреслили у Міністерстві охорони здоров'я України.
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