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Рашисти зруйнували в Україні вже 123 медичні заклади, пошкодили - 711, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Із 24 лютого не було жодного дня, аби російські терористи не завдали втрат медичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.

"Ворог зрівняв із землею 123 об'єкти медичних закладів та ще 711 – пошкодив. Щодня, порушуючи всі можливі міжнародні конвенції, Росія – синонім до якої "держава-терорист" – випускає ракети по лікарнях та амбулаторіях", - йдеться у повідомленні.

Рашисти зруйнували в Україні вже 123 медичні заклади, пошкодили - 711, - МОЗ 01

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Рашисти зруйнували в Україні вже 123 медичні заклади, пошкодили - 711, - МОЗ 02

Зазначається, що найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура на Донеччині. За попередніми даними, російські снаряди вже перетворили на груду каміння 84 медзакладів та ще 86 пошкодили.

"Щодня, руйнуючи лікарні, Росія краде в мільйонів українців право на доступ до медичної допомоги", - підкреслили у Міністерстві охорони здоров'я України.

армія рф (17373) лікарня (1359) МОЗ (5393) воєнні злочини (1860)


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А ті що залишилися медзаклади ще збираються скорочувати
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13.07.2022 20:21 Відповісти
 
 