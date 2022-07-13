Житель невизнаного Придністров’я отримав до 8 років за ґратами за теракти в Одесі на замовлення російських кураторів, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури суд визнав винним громадянина Республіки Молдова в організації терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"Прокурори в суді довели, що наприкінці минулого року мешканець невизнаної Придністровської республіки, за вказівкою російських кураторів, планував та реалізовував на території Одещини терористичні акти. До вчинення злочинів він залучив свого знайомого громадянина України. Щоб перевірити його готовність засуджений дав йому завдання забруднити червоною фарбою пам’ятний знак "героям Небесної Сотні" у сквері біля Одеської Облдержадміністрації. За це виконавець отримав 400 дол США", - йдеться у повідомленні.

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Далі, за інформацією прокуратури, засуджений доручив чоловікові підпалити військові автомобілі, що знаходились на території однієї з військових частин в Одесі, обіцяючи 800 дол США винагороди.

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"При цьому він зазначив, що цей терористичний акт викличе суспільний резонанс на території України та порушить громадську безпеку. А нанесена матеріальна шкода військовому майну спричинить збитки для обороноздатності Збройних Сил України. Чоловіка було викрито та затримано безпосередньо під час передачі коштів виконавцеві", - додали у Офісі генпрокурора.







