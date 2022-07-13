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Житель невизнаного Придністров’я отримав до 8 років за ґратами за теракти в Одесі на замовлення російських кураторів, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури суд визнав винним громадянина Республіки Молдова в організації терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Житель невизнаного Придністров’я отримав до 8 років за ґратами за теракти в Одесі на замовлення російських кураторів, - Офіс генпрокурора 01

"Прокурори в суді довели, що наприкінці минулого року мешканець невизнаної Придністровської республіки, за вказівкою російських кураторів, планував та реалізовував на території Одещини терористичні акти. До вчинення злочинів він залучив свого знайомого громадянина України. Щоб перевірити його готовність засуджений дав йому завдання забруднити червоною фарбою пам’ятний знак "героям Небесної Сотні" у сквері біля Одеської Облдержадміністрації. За це виконавець отримав 400 дол США", - йдеться у повідомленні.

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Житель невизнаного Придністров’я отримав до 8 років за ґратами за теракти в Одесі на замовлення російських кураторів, - Офіс генпрокурора 02

Далі, за інформацією прокуратури, засуджений доручив чоловікові підпалити військові автомобілі, що знаходились на території однієї з військових частин в Одесі, обіцяючи 800 дол США винагороди.

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Житель невизнаного Придністров’я отримав до 8 років за ґратами за теракти в Одесі на замовлення російських кураторів, - Офіс генпрокурора 03

"При цьому він зазначив, що цей терористичний акт викличе суспільний резонанс на території України та порушить громадську безпеку. А нанесена матеріальна шкода військовому майну спричинить збитки для обороноздатності Збройних Сил України. Чоловіка було викрито та затримано безпосередньо під час передачі коштів виконавцеві", - додали у Офісі генпрокурора.


Житель невизнаного Придністров’я отримав до 8 років за ґратами за теракти в Одесі на замовлення російських кураторів, - Офіс генпрокурора 04

арешт (2523) Одеса (5458) теракт (1016) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+13
Самое время задержать всех, кто в 2014 году засветился с поддержкой русского мира в Одессе и впаять им сроки по 15 лет.
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13.07.2022 16:31
+4
Якшо засуджений, тобто визнаний винним - чого хлєбальник замилений? На вимогу яких норм?
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13.07.2022 16:27
+3
На два місяці домашній арешт це теж "до 8 років". !
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13.07.2022 16:19
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На два місяці домашній арешт це теж "до 8 років". !
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13.07.2022 16:19 Відповісти
буде тепер торохтіть в тюрягі.
p.s. краще б па'ятник Катерині облив фарбою
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13.07.2022 16:20 Відповісти
Якшо засуджений, тобто визнаний винним - чого хлєбальник замилений? На вимогу яких норм?
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13.07.2022 16:27 Відповісти
Агентуру москалям не сдают . Я так думаю
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13.07.2022 16:29 Відповісти
Самое время задержать всех, кто в 2014 году засветился с поддержкой русского мира в Одессе и впаять им сроки по 15 лет.
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13.07.2022 16:31 Відповісти
Шо це ви таке кажете! Наша чудова влада хіба патріотів країни може гнобить, а ватанів - зась. Це ж їх електорат!
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13.07.2022 17:38 Відповісти
А чего ж вы морду его лица закрасили? Украина должна знать своего врага! Или надеетесь, что он исправится и больше не будет? Самим не смешно???
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13.07.2022 17:49 Відповісти
А тем временем, портянку вывезли с Украины...
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13.07.2022 17:52 Відповісти
"Да здравствует наш гуманний суд, самий гуманний суд в мире!!"
****, терориста до 8 років!! Та таке покарання тільки стимулює кацапів займатись тероризмом у нас. Так би мовити, сафарі можна влаштовувати, а якщо повезе то навіть не посадять.
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13.07.2022 18:02 Відповісти
Киньте номер рахунку того зека, який буде його "пользовать"!
Я щиро підтримаю його потенцію.
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13.07.2022 22:06 Відповісти
 
 