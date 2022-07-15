Російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську, попередньо без жертв, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж
Війська РФ сьогодні вдарили по Краматорську, попередньо обійшлося без жертв.
Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - зазначив він.
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lammer ya
показати весь коментар15.07.2022 15:35 Відповісти Мені подобається 11
Don Bessam #359417
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Игорь Матвеев #395524
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