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Новини Фото Війна
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Російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську, попередньо без жертв, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Війська РФ сьогодні вдарили по Краматорську, попередньо обійшлося без жертв.

Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - зазначив він.

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Російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську, попередньо без жертв, - мер Гончаренко 01
Російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську, попередньо без жертв, - мер Гончаренко 02
Російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську, попередньо без жертв, - мер Гончаренко 03

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28472)


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росія - країна-підарас.
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15.07.2022 15:35 Відповісти
колысь и буба расчехлится...
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15.07.2022 15:36 Відповісти
Дурінь думкою богатіє.
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15.07.2022 15:43 Відповісти
 
 