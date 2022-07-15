Російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську, попередньо без жертв, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Війська РФ сьогодні вдарили по Краматорську, попередньо обійшлося без жертв.

Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - зазначив він.

Читайте: З території Запорізької АЕС обстрілюють Нікополь, - "Енергоатом"





