Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині. ФОТОрепортаж

У Сумській області автомобіль з двома цивільними людьми підірвався на міні.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні", - повідомив чиновник.











На даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

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"Більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції", - зазначив Живицький.