Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині. ФОТОрепортаж
У Сумській області автомобіль з двома цивільними людьми підірвався на міні.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні", - повідомив чиновник.
На даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".
"Більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції", - зазначив Живицький.
Топ коментарі
+6 Александр Чуднивец #474549
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+5 Яр Холодний
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+4 Don Bessam #359417
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а може люди заготовку сіна робили???
але тобі пох...й.
головне свій висер зробити.
гандон, млять.
але ж тобі пох...й.
ти ж правельний...
- Х**ня-а-а!!!
Є така категорія дебілів які думають що вони - "безсмертні" і "щасливі" Хто лізе на "закраїну" на льоду - на течії хто - перевищує швидкість на дорозі А результат - однаковий!