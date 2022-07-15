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Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині. ФОТОрепортаж

У Сумській області автомобіль з двома цивільними людьми підірвався на міні.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 01

"Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні", - повідомив чиновник.

Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 02
Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 03

Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 04
Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 05

На даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 06

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Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 07
Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 08
Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині 09

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"Більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції", - зазначив Живицький.

Автор: 

вибух (4455) мінування (1218) Сумська область (3678) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+6
Стоїть табличка-міни...Дарвін пішов за черговимі преміями...
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15.07.2022 17:51
+5
- Дяденька! Дяденька-а!!! Там лифта нет!
- Х**ня-а-а!!!
Є така категорія дебілів які думають що вони - "безсмертні" і "щасливі" Хто лізе на "закраїну" на льоду - на течії хто - перевищує швидкість на дорозі А результат - однаковий!
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15.07.2022 18:07
+4
асфальтом учите передвигаться цивильных...
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15.07.2022 17:55
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Стоїть табличка-міни...Дарвін пішов за черговимі преміями...
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15.07.2022 17:51 Відповісти
асфальтом учите передвигаться цивильных...
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15.07.2022 17:55 Відповісти
між селами нажаль не завжди асфальт
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15.07.2022 18:09 Відповісти
Усталі ат вайни, мужикі. Рєшилі расслабіцца...
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15.07.2022 18:01 Відповісти
співчуття з тебе аж пре...
а може люди заготовку сіна робили???
але тобі пох...й.
головне свій висер зробити.
гандон, млять.
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15.07.2022 18:59 Відповісти
До деяких "цівільних" так і не дійшло, що в країні війна. Справжня, не кіношна. І якщо стоїть табличка "міни", то краще тій табличці повірити. Навіть коли тобі "нада тудой".
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15.07.2022 18:07 Відповісти
табличку могли розмістить після підриву((
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15.07.2022 18:08 Відповісти
може аграрії, фермери, лісні робочі, може сінокос
але ж тобі пох...й.
ти ж правельний...
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15.07.2022 19:02 Відповісти
- Дяденька! Дяденька-а!!! Там лифта нет!
- Х**ня-а-а!!!
Є така категорія дебілів які думають що вони - "безсмертні" і "щасливі" Хто лізе на "закраїну" на льоду - на течії хто - перевищує швидкість на дорозі А результат - однаковий!
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15.07.2022 18:07 Відповісти
Ума палата поехать мимо таблички мины...на что они надеялись?! На свою особенность?!
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15.07.2022 18:19 Відповісти
они ж на "ниве" ехали, поэтому надеялись, что своих мины не подрывают.
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15.07.2022 18:31 Відповісти
мисливці воєнного часу?
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15.07.2022 18:42 Відповісти
Фіг зна куди вони їхали... Може через кордондо параші
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15.07.2022 18:56 Відповісти
 
 