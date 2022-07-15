Житель Одещині під час купання у морі підірвався на міні. ФОТО

Житель Білгород-Дністровського району Одеської області загинув під час купання в морі в результаті вибуху невідомого предмета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиданням на пресслужбу поліції Одеської області.

"Загиблий – житель селища Семенівка. Чоловік проігнорував обмежувальні загорожі на пляжі і пішов купатися. На березі поряд з місцем події поліцейські виявили його особисті речі та документи", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, загиблому чоловіку вибухом відірвало голову.

"Чергова трагедія на одному з пляжів Одеської області. У свій день народження молодик підірвався на міні. Порушуючи всі заборони, всі вимоги, нехтуючи заборонами, пішов купатися. Страшну річ зараз скажу: підірвався з травматичною ампутацією голови", - сказав Братчук.