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Новини Фото Війна
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Житель Одещині під час купання у морі підірвався на міні. ФОТО

Житель Білгород-Дністровського району Одеської області загинув під час купання в морі в результаті вибуху невідомого предмета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиданням на пресслужбу поліції Одеської області.

Житель Одещині під час купання у морі підірвався на міні 01

"Загиблий – житель селища Семенівка. Чоловік проігнорував обмежувальні загорожі на пляжі і пішов купатися. На березі поряд з місцем події поліцейські виявили його особисті речі та документи", - йдеться у повідомленні.

Житель Одещині під час купання у морі підірвався на міні 02

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник, незважаючи на попередження про міни. ВIДЕО

Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, загиблому чоловіку вибухом відірвало голову.

"Чергова трагедія на одному з пляжів Одеської області. У свій день народження молодик підірвався на міні. Порушуючи всі заборони, всі вимоги, нехтуючи заборонами, пішов купатися. Страшну річ зараз скажу: підірвався з травматичною ампутацією голови", - сказав Братчук.

Автор: 

вибух (4455) Одеська область (3215) пляж (154) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+28
ох уж этот Дарвин...
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15.07.2022 18:40
+17
а что голова была?!
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15.07.2022 18:44
+12
не будьте такі злослівні,люди,як би там не було,а людини шкода.
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15.07.2022 18:47
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ох уж этот Дарвин...
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15.07.2022 18:40 Відповісти
оторвало голову и левую руку........................
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15.07.2022 18:42 Відповісти
а что голова была?!
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15.07.2022 18:44 Відповісти
Видимо это было лишнее
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15.07.2022 19:45 Відповісти
Премию Дарвина индивмду
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15.07.2022 18:42 Відповісти
У Дарвіна тат незабаром можуть закінчитись премії...
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15.07.2022 18:43 Відповісти
Зачем мерять тапки?
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15.07.2022 18:43 Відповісти
Потім на ОЛХ загонять комусь.
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15.07.2022 18:46 Відповісти
Не загонять...Поліцайка собі забере..У неї схожі тапки на ногах.
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15.07.2022 18:52 Відповісти
тапки весомый вещдок ,школа фысыбы епть
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15.07.2022 19:26 Відповісти
взрывоопасный отдых
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15.07.2022 18:44 Відповісти
Ото ж... Не доходить дебілам... для них війна не існує...
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15.07.2022 18:46 Відповісти
Мабуть колупався в піску.
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15.07.2022 18:45 Відповісти
не будьте такі злослівні,люди,як би там не було,а людини шкода.
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15.07.2022 18:47 Відповісти
Шкода дебіла який підірвався на міні із-за своєї тупості?
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15.07.2022 18:50 Відповісти
Таки да,а де тепер голова...
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15.07.2022 18:51 Відповісти
Міну не для нього ставили. Нехай родина відшкодує вартість міни!
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15.07.2022 19:28 Відповісти
неможна так жартувати
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15.07.2022 20:21 Відповісти
"аллегро с огнём"(С) римейк.
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15.07.2022 18:47 Відповісти
Любимий фільм мого дитинства " вона ааакустична!!!"
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15.07.2022 21:06 Відповісти
Пора міняти тапки на білі...
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15.07.2022 18:49 Відповісти
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15.07.2022 18:51 Відповісти
Ну может он тоже отрицал кацапскую агрессию в Украине
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15.07.2022 19:46 Відповісти
Одним дураком меньше...
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15.07.2022 18:52 Відповісти
Йди й ти окунись, етнограф!
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15.07.2022 19:01 Відповісти
Если ты не в теме, лучше помолчи
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15.07.2022 19:10 Відповісти
У кацапів жадібність й звички погані від їх.
Бо половина хто називає себе Українцем по ДНК на 25 чи 50% кацап.
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15.07.2022 19:14 Відповісти
Ваша "українська" жадібність у хранції?
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15.07.2022 19:48 Відповісти
Вы правы...сколько я им орала,что нельзя открывать б/о даже с бассейнами ...мало того ,что как цель в тире сидите ,но и мины -уже второй раз подорвался,первый в Вилково...Но одни хотят заработать(и им просто завидуют),а другие -как хотим ,так отдыхаем...
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15.07.2022 19:53 Відповісти
Як на мене, це вже 4-й підрив на пляжі.
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16.07.2022 00:14 Відповісти
Мдааааа....лучше бы на фронте погиб как герой.
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15.07.2022 19:01 Відповісти
А может он был из этих.. из ждунов, и считал что его кацапская мина не возьмёт
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15.07.2022 19:49 Відповісти
на пляжах не хватает сирен..
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15.07.2022 19:01 Відповісти
"Дурна голова руками з ногами спокою не дає!"
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15.07.2022 19:18 Відповісти
"рукам"
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15.07.2022 19:19 Відповісти
не запливайте на буйки!
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15.07.2022 19:20 Відповісти
Воно того вартувало дурачок?Що в людей в головах !
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15.07.2022 19:21 Відповісти
Ума нема - считай каліка...вірніше труп
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15.07.2022 19:30 Відповісти
Житель Білгород-Дністровського Василь Ломаченко-сраний ватнік. Згори в пеклі,падло. Лети в нокаут вічно.
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15.07.2022 19:47 Відповісти
Ну ведь всегда говорили: :"Граждане, не заплывайте за буйки!!!" Но вот совковые граждане обязательно пытались доплыть до буйков и покачаться в волнах на этих буйках... Но когда тебе говорят "Не заплывайте за мины"... Это однозначно премия Дарвина для совков...
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15.07.2022 20:14 Відповісти
В этих сообщениях только один положительный момент.
Благодаря таким дебилам можно догадываться шо побережье заминировано довольно таки плотно.
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15.07.2022 20:31 Відповісти
З язика зняли.
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16.07.2022 00:15 Відповісти
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15.07.2022 20:31 Відповісти
б...ть, ну если уже так припекло, искупайся в ванной
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15.07.2022 20:47 Відповісти
лапті цілі... це те фото про яке сказано в заголовку?
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15.07.2022 20:52 Відповісти
Земля пухом(жить возле моря и не скупнуться....).И что это,за взрывчатку они "распылили"на побережье?
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15.07.2022 21:54 Відповісти
краще б вже взяв джавелін та спробував хоча б одного кацапа на той світ потягнути, якщо вже такий відчайдуха і пох на ризики для життя
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15.07.2022 22:11 Відповісти
Докупався ...
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15.07.2022 23:22 Відповісти
Ну надо-же, пошёл купаться, а тут война...
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15.07.2022 23:26 Відповісти
Який це "нещасний випадок"? Хіба не кацапи винні у війні? Вони мають нести за все відповідальність
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16.07.2022 06:56 Відповісти
Судя по тому, что тело на берегу - он подорвался не в процессе плавания, а при заходе в воду...
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16.07.2022 10:10 Відповісти
 
 