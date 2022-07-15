Одна людина загинула, сім поранені внаслідок обстрілів Сумщини з території РФ, - ОВА. ФОТО
Протягом 15 липня рашисти обстрілювали Сумську область з мінометів, артилерії та РСЗВ. Є загиблі і поранені.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів. Глухівська громада: близько десятої ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів. 9 вибухів. Після тринадцятої години почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів.
У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.
Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи.
Білопільська громада: близько чотирнадцятої години 8 прильотів зі ствольної артилерії. А близько шістнадцятої ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів.
У результаті обстрілів троє людей поранені.
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