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Новини Фото Війна
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Одна людина загинула, сім поранені внаслідок обстрілів Сумщини з території РФ, - ОВА. ФОТО

Протягом 15 липня рашисти обстрілювали Сумську область з мінометів, артилерії та РСЗВ. Є загиблі і поранені.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Одна людина загинула, сім поранені внаслідок обстрілів Сумщини з території РФ, - ОВА 01

По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів. Глухівська громада: близько десятої ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів. 9 вибухів. Після тринадцятої години почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів.

У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.

Одна людина загинула, сім поранені внаслідок обстрілів Сумщини з території РФ, - ОВА 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автомобіль з двома цивільними підірвався на міні на Сумщині. ФОТОрепортаж

Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи.

Білопільська громада: близько чотирнадцятої години 8 прильотів зі ствольної артилерії. А близько шістнадцятої ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів.

У результаті обстрілів троє людей поранені.

Одна людина загинула, сім поранені внаслідок обстрілів Сумщини з території РФ, - ОВА 03

Також читайте: Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, поранено 5 людей, - ОВА

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678) жертви (1793) Живицький Дмитро (466)


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А люська у Фейгіна сказала що у українців шовіністичні настрої. Невже він думає що після війни вони утримаються при владі?
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15.07.2022 22:53 Відповісти
А яке буде після війни з цією владою? Щось дуже сумніваєсь що з цією владою ми зможемо перемогти
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15.07.2022 23:01 Відповісти
поаккуратнее с таким коктейлем. Если вдруг хочется посмотреть арестовича, приправленного хорошим русским - лучше покурите сативы. Это не так вредно.
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15.07.2022 23:09 Відповісти
По відношенню до параші - дійсно шовіністичні, там все і всі повинні бути знищені
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16.07.2022 04:24 Відповісти
З часом умови користування химарсами дозволять вражати особливо проблемні зони РФ… якщо відслідкувати логіку надання дозволів. Та й взагалі вся Рашка - один суцільний нарив на тілі людства… Збіговисько націй під керівництвом «Володаря Овець
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15.07.2022 23:05 Відповісти
Навряд чи
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16.07.2022 04:23 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
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15.07.2022 23:15 Відповісти
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16.07.2022 00:02 Відповісти
 
 