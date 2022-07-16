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Новини Фото Війна
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Вчора над Кременчуком збито ворожу ракету. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає, - Лунін. ФОТО

Вчора над Кременчуком було збито ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Кременчук. Учора була збита ворожа ракета. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає. Бережіть себе", - зазначив він. 

Вчора над Кременчуком збито ворожу ракету. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає, - Лунін 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування або постраждалих у Кременчуці, - Полтавська ОВА

Автор: 

Кременчук (293) ракети (4023) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1107)


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Х101 двигун запорізький моторобудівний завод. Дякую хлопцям за ракети що летять по вас! Щоб,ваші руки неболіли,й діти нехворіли. Замовлення кров'ю непахнуть
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16.07.2022 10:25 Відповісти
цели не были достигнуты ,теперь пусть ПВО своё готовят и не только у моста ..
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16.07.2022 11:57 Відповісти
із пускової труби вилетіла успішно.... трубою й завершиласвй цикл.
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16.07.2022 11:59 Відповісти
 
 