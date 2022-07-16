Вчора над Кременчуком збито ворожу ракету. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає, - Лунін. ФОТО
Вчора над Кременчуком було збито ворожу ракету.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Кременчук. Учора була збита ворожа ракета. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає. Бережіть себе", - зазначив він.
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bezmegh
показати весь коментар16.07.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар16.07.2022 11:57 Відповісти Мені подобається 0
Панас Стець
показати весь коментар16.07.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 0
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