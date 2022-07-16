Вчора над Кременчуком збито ворожу ракету. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає, - Лунін. ФОТО

Вчора над Кременчуком було збито ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Кременчук. Учора була збита ворожа ракета. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає. Бережіть себе", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування або постраждалих у Кременчуці, - Полтавська ОВА