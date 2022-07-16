Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція. ФОТО

Поліція задокументувала 21 удар РФ по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Постраждали житлові будинки, цивільна інфраструктура, засіяні поля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

"Росіяни обстріляли12 населених пунктів. Під вогнем - міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка,Гірник, Краматорськ, Слов’янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам'янське, Острівське, Новомаркове, Ягідне. Окупанти вдарили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні.

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Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирні, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля.























