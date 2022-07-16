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Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція. ФОТО

Поліція задокументувала 21 удар РФ по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Постраждали житлові будинки, цивільна інфраструктура, засіяні поля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

"Росіяни обстріляли12 населених пунктів. Під вогнем - міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка,Гірник, Краматорськ, Слов’янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам'янське, Острівське, Новомаркове, Ягідне. Окупанти вдарили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні.

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Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирні, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля.Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 01
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 02
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 03
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 04
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 05
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 06
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 07
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 08
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 09
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 10
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 11
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 12
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Били з НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗВ, артилерії, - Нацполіція 13

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459)


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Р-77 - це ж ракета повітря-повітря. Чи в мене лижи не їдуть? То пишуть что С300 застосовують як калібри зараз ось це.
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16.07.2022 10:25 Відповісти
Так С-300 по наземним цілям вони ще с 2017 року почали експериментувати
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16.07.2022 10:27 Відповісти
Значить Калібрів не так і багато. Тому і пуляють шопопало.
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16.07.2022 10:37 Відповісти
це Теткино на фото?
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16.07.2022 10:30 Відповісти
 
 