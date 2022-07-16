В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 16 липня рашисти завдали ракетного удару по Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.
"16 липня о 04:54, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання складської будівлі в Одесі внаслідок влучання крилатої ракети. Пожежа локалізована о 07:37 та ліквідована о 10:42 на площі 1000 м.кв. Проводиться розбірка та проливка конструкцій. Попередньо - загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.
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Валентин Коваль
показати весь коментар16.07.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 1
Alex Suhenko
показати весь коментар16.07.2022 12:28 Відповісти Мені подобається 0
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