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В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 16 липня рашисти завдали ракетного удару по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.

"16 липня о 04:54, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання складської будівлі в Одесі внаслідок влучання крилатої ракети. Пожежа локалізована о 07:37 та ліквідована о 10:42 на площі 1000 м.кв. Проводиться розбірка та проливка конструкцій. Попередньо - загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети 01

Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.


В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети 02
В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети 03
В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети 04
В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети 05
В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети 06
В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання російської крилатої ракети 07

обстріл (28472) Одеса (5458) ДСНС (5106)


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башню знесло - стріляют без розбору
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16.07.2022 12:11 Відповісти
опять сорвали встречу с поставщиками
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16.07.2022 12:28 Відповісти
 
 