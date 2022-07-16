Повідомлено про підозру псевдоволонтеру, який привласнив благодійні внески на підтримку ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру громадянину у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України. Для переказу коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати це, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт.

"У ході проведення обшуку за місцем його проживання вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти", - зазначають у Офісі генпрокурора.

Інформується також, що правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

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Досудове розслідування здійснюється Голосіївським УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.