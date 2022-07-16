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Повідомлено про підозру псевдоволонтеру, який привласнив благодійні внески на підтримку ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру громадянину у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України. Для переказу коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати це, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт.

"У ході проведення обшуку за місцем його проживання вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти", - зазначають у Офісі генпрокурора.

Інформується також, що правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Повідомлено про підозру псевдоволонтеру, який привласнив благодійні внески на підтримку ЗСУ, - Офіс генпрокурора 01

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Досудове розслідування здійснюється Голосіївським УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Автор: 

благодійність (569) Київ (19466) махінації (416) волонтери (1333) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+19
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16.07.2022 12:25
+13
5 грн... эта мерзость перечислила 5 !!!!!!!!!!!!! грн шобы фотошопить отчеты !
жадность фраера сгубила....лучше бы убила !!!!! тварь циничная
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16.07.2022 12:28
+13
Зелена секта одна велика консерва.
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16.07.2022 12:29
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Козел
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16.07.2022 12:20 Відповісти
откуда этот член арестович знал об этой операции ? или он близок к зеленому члену ?
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16.07.2022 15:39 Відповісти
Закон про захист персональної інформації не діє у випадках загрози національній безпеці. Може хтось упізнає і повідомить додаткові подробиці про злочинця. Навіщо ретушують обличчя, чи це типовий СБУ-шний розвідняк?
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16.07.2022 12:21 Відповісти
присрелить тварь, вместе с самкой!!
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16.07.2022 12:22 Відповісти
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16.07.2022 12:25 Відповісти
Зелена секта одна велика консерва.
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16.07.2022 12:29 Відповісти
зеленые утырки
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16.07.2022 15:59 Відповісти
вже стільки поважних людей багато раз просили вирвати цій потворі ізик і запхати в дупу !!!
болтун находка для врага !!!! а цей п*здобол-піарник - вбивця наших захисників...
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16.07.2022 12:31 Відповісти
Зеленському і дермаку , саме такі і потрібні , як адрестович 😠
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16.07.2022 12:39 Відповісти
Нельзя кидать деньги на карты личные, т.к. с вероятностью 70%+- они по назначению не попадут. Лучше передавать деньги, вещи и продукты лично нуждающимся, привозить в волонтерские центры или отдавать знакомым волонтерам. Только в этом случае средства точно пойдут по назначению.
ИМХО...
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16.07.2022 12:27 Відповісти
5 грн... эта мерзость перечислила 5 !!!!!!!!!!!!! грн шобы фотошопить отчеты !
жадность фраера сгубила....лучше бы убила !!!!! тварь циничная
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16.07.2022 12:28 Відповісти
Розстрілять падлюку, а не годувать його 8-10 років!
Я особисто перераховую гроші на ЗСУ тільки через банк.
Все інше на...балово довірливих!
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16.07.2022 12:40 Відповісти
Це все добре, але це дрібниці, а там де мільйони грабують, вони не шукають, тому що є одна велика корумпована сім'я під назвою державні посадовці(від малого до великого), і всі дії, зусилля які робить народ, це все марно, тому що, щоб ми не робили, все буде залишатися як завжди, тільки можливо в іншому вигляді.
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16.07.2022 12:50 Відповісти
Є в статті пункт про конфіскацію?Інакше ця суєта - не покарання.
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16.07.2022 14:01 Відповісти
Недо получение помощи может стоило защитнику жизни
А может и не одному
А мы как терпилы ещё будем кокормить его лет десять
А он будет жаловаться нет телевизора в камере плохое питание и.т . т. П .
Возвратить смертную казнь / в США есть в штатах и ничего /
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16.07.2022 15:01 Відповісти
Занадто жадібний.
Та й не псевдоволонтер,як Притула,чи Чмут.Звичайний аферист.
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16.07.2022 15:08 Відповісти
Какой накачанный! Да ты просто готов к защите Родины!
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16.07.2022 15:24 Відповісти
ПОРУБАТИ НЕЧИСТЬ НА НІМЕЦЬКИЙ ХРЕСТ!!!!ОДНОЗНАЧНО ГЛУШИТИ ДИКОБРАЗА!!!
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16.07.2022 19:22 Відповісти
https://telegra.ph/Moshennik-Igor-SHamin-%D0%86gor-SHam%D1%96n-05-26
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17.07.2022 14:39 Відповісти
 
 