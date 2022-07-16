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Росіяни завдали удару по селищу Малотаранівка під Краматорськом. Без жертв, - мер Гончаренко. ФОТО

Уранці 16 липня російські окупанти вдарили по Краматорському району Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Знову неспокійний ранок у Краматорську. Ворог завдав удару по селищу Малотаранівка. Влучання було у поле та пошкодили дорожню інфраструктуру. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань домівок", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни завдали удару по селищу Малотаранівка під Краматорськом. Без жертв, - мер Гончаренко 01
Росіяни завдали удару по селищу Малотаранівка під Краматорськом. Без жертв, - мер Гончаренко 02
Росіяни завдали удару по селищу Малотаранівка під Краматорськом. Без жертв, - мер Гончаренко 03

Краматорськ (653) обстріл (28472) Донецька область (8459)


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