Росіяни завдали удару по селищу Малотаранівка під Краматорськом. Без жертв, - мер Гончаренко. ФОТО
Уранці 16 липня російські окупанти вдарили по Краматорському району Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.
"Знову неспокійний ранок у Краматорську. Ворог завдав удару по селищу Малотаранівка. Влучання було у поле та пошкодили дорожню інфраструктуру. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань домівок", - йдеться у повідомленні.
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