Наслідки удару по Есманьській громаді Сумщини: Розбита школа та сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Есманьської громади на Сумщині зруйновано школу та сільгосппідприємство.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Есманська громада. Розбита школа та сільгосппідприємство", - йдеться у повідомленні.









Читайте на "Цензор.НЕТ": З 6 години ранку ворог обстрілює Сумщину. По Есманьській громаді випущено 4 ракети з літака, є суттєві руйнування, - Живицький