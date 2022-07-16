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Наслідки удару по Есманьській громаді Сумщини: Розбита школа та сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Есманьської громади на Сумщині зруйновано школу та сільгосппідприємство.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Есманська громада. Розбита школа та сільгосппідприємство", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Есманьській громаді Сумщини: Розбита школа та сільгосппідприємство 01
Наслідки удару по Есманьській громаді Сумщини: Розбита школа та сільгосппідприємство 02
Наслідки удару по Есманьській громаді Сумщини: Розбита школа та сільгосппідприємство 03
Наслідки удару по Есманьській громаді Сумщини: Розбита школа та сільгосппідприємство 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 6 години ранку ворог обстрілює Сумщину. По Есманьській громаді випущено 4 ракети з літака, є суттєві руйнування, - Живицький

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Сумська область (3678) Живицький Дмитро (466)


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а це Теткино шах і мат
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16.07.2022 13:05 Відповісти
соседский пацан из рогатки гайкой...
больших разрушений съемочная группа не нашла, хотя разруху найти легко - надо просто заехать в тёткинскую больницу.
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16.07.2022 13:15 Відповісти
Люся грозился про ответку, где она?
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16.07.2022 13:14 Відповісти
не стоит всякую ***** слушать - это может привести к неадекватному представлению о реальности.
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16.07.2022 13:17 Відповісти
невже за багато тижнів, навіть вже не поспішаючи, наша прикордонна розвідка не може спіймати і покарати терористів просто на місті злочину, не чіпаючи цивільних кацапів..?
чи досі геть нема ніяких засобів для спостереження і точкової ліквідації?
чи така задача тупо не ставилася?..
чи нехай людожери і надалі гатять куди хочуть через кордон, якого для Них чомусь нема, а для Нас чомусь Є?
чи не на часі?, - до Банкової ж міна-снаряд не долітає, а 73%вий лохторат потерпить, якщо вже сам обрав собі таку лиху долю..(
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16.07.2022 13:26 Відповісти
Понимаю твое недовольство. Но думаю Генштаб лучше знает, почему так не делает. Хотя конечно эти ссук нужно уничтожать, но ... Не беря ответственность - не стоит быть советчиком.
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16.07.2022 15:18 Відповісти
Сволочи... Одно слово. Даже сами про себя фильм однажды одноименный сняли..
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16.07.2022 15:15 Відповісти
 
 