Наслідки удару по Есманьській громаді Сумщини: Розбита школа та сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу Есманьської громади на Сумщині зруйновано школу та сільгосппідприємство.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Есманська громада. Розбита школа та сільгосппідприємство", - йдеться у повідомленні.
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больших разрушений съемочная группа не нашла, хотя разруху найти легко - надо просто заехать в тёткинскую больницу.
чи досі геть нема ніяких засобів для спостереження і точкової ліквідації?
чи така задача тупо не ставилася?..
чи нехай людожери і надалі гатять куди хочуть через кордон, якого для Них чомусь нема, а для Нас чомусь Є?
чи не на часі?, - до Банкової ж міна-снаряд не долітає, а 73%вий лохторат потерпить, якщо вже сам обрав собі таку лиху долю..(