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Помічницю колаборантів з Херсона посадили на 5 років за заклики відновити СРСР. ФОТО

Жінка з Івано-Франківська координувала діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом Стремоусовим на користь спецслужб РФ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона "розганяла" через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення срср. Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у жінки виявили російський паспорт.

Суд виніс їй вирок - 5 років за ґратами.

Також читайте: "ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко

Помічницю колаборантів з Херсона посадили на 5 років за заклики відновити СРСР 01
Помічницю колаборантів з Херсона посадили на 5 років за заклики відновити СРСР 02

Автор: 

Івано-Франківськ (519) СБУ (12818) Херсон (3360) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+28
нахера их садить !!!!!!!????? идет война, гибнут дети , женщины , старики, эти твари радуются этому, и призывают убивать еще больше , таких тварей нужно казнить !!!!!! показательно !!!!! доигрались уже в миролюбие.
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16.07.2022 13:16
+21
У тебе у ВР свій депутат є? Ну - той за якого голосували в твоєму окрузі? Звертайся до нього з листом Він має право законодавчої ініціативи Хай вносить відповідний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України про застосування смертної кари для зрадників, до ВР і його розглядають
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16.07.2022 13:21
+19
"Дурну голову відривають разом з язиком!"
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16.07.2022 13:16
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нахера их садить !!!!!!!????? идет война, гибнут дети , женщины , старики, эти твари радуются этому, и призывают убивать еще больше , таких тварей нужно казнить !!!!!! показательно !!!!! доигрались уже в миролюбие.
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16.07.2022 13:16 Відповісти
У тебе у ВР свій депутат є? Ну - той за якого голосували в твоєму окрузі? Звертайся до нього з листом Він має право законодавчої ініціативи Хай вносить відповідний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України про застосування смертної кари для зрадників, до ВР і його розглядають
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16.07.2022 13:21 Відповісти
Ти весь цей час будеш ще її годувати з своїх податків
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16.07.2022 13:39 Відповісти
про які ти розстріли.????
схожі призови лунали з трибуни ВР, з каналів ТБ та радіо від ПР та опзжопників.
когось посадили????
посадили сміття, дурочку, вона ніхто.
осговні ідеологи сидять в ОП, міністерських кабінетах, ВР та мерських кріслах.
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16.07.2022 15:01 Відповісти
Воно так і повинно бути."За умовами війскового часу..."
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16.07.2022 16:21 Відповісти
"Дурну голову відривають разом з язиком!"
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16.07.2022 13:16 Відповісти
П'ять років за наші гроші годувать оце чучело, на хіба, шановні?
Хіба не можна забрали українське громадянство и ***** в радную говєнь хай ****** за карабліком?
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16.07.2022 13:17 Відповісти
Спочатку спробуй Конституцію України змінить під час війни, "фантазер"!
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16.07.2022 13:22 Відповісти
Конституцію України можна ігнорувать тільки коли ти зезидент і тобі треба топить патріотів? Чи "ви нє панімаєтє, ето другоє"?
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16.07.2022 13:24 Відповісти
"Дядю! Ти насправді дурень?" Ти де жить хочеш? У Європі? Ну так звикай до виконання вимог закону - яким-би він не був незручним А брать приклад з "Блазня" - значить ставать таким самим як він!
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16.07.2022 13:43 Відповісти
Ну все ясно, питань до вас більше нема.
Коли треба нагнуть патріотів, закон не важливий.
Коли треба нагнуть запроданці - ні-ні-ні, виключно по закону.

Йдіть в сраку, суки. Накерувалися вже по закону.
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16.07.2022 13:46 Відповісти
У сраку йди сам! Як ви вже, "борцуни за справедливість", "задовбали"! Всі чомусь впевнені, що правова держава створюється на рахунок "Раз-два!" Ліг спать у корумпованій країні, а прокинувся - у правовій От тільки коли справа торкається вас безпосередньо, то починаєте шукать знайомих, родичів впливових, чи цікавиться тим "кому", і "скільки" треба заплатить, щоб "порішать" Надивився я на вас, таких, у судах - "провильних" Спочатку сам веди себе як законослухняний громадянин і вчи цьому дітей І тоді твої внуки будуть жить у правовій державі По-іншому - не вийде
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16.07.2022 15:19 Відповісти
Шановний! Правову державу можна і потрібно будувати в мирний час , а не під час війни! Вас ворог 100 разів знищить якщо він буде діяти без будь-яких правил, а ви будете за кожним разом вирішувати чи ви дієте по закону чи ні. Це або війна, або побудова правової держави.
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16.07.2022 16:31 Відповісти
Знаєш - війна теж регулюється правом - "Правом війни" Це ціла купа міжнародних конвенцій (в основному - Женевських і Гаазьких) І за порушення цього "Права війни" і судять військових злочинців Так що "не гони волну"
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16.07.2022 18:56 Відповісти
Даремно ви так.
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16.07.2022 13:49 Відповісти
нельзя. Мало того, из налогов ее будут кормить, лечить, а потом еще и пенсию выплачивать. Но я бы отпустил ее на свободу как есть - в тапках, в направлении Тёткино, там до ближайших изб триста метров идти.
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16.07.2022 13:22 Відповісти
З такими приколами українським пенсіонерам скоро буде вигідніше сідать в тюрму, бо там годують, лікують, і не треба дурні гроші за комуналку платить.
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16.07.2022 13:25 Відповісти
Ні відпускати не можна , тільки нехай сидить хвойда доти , поки не здохне %%!

Їй там допоможуть ...
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16.07.2022 13:27 Відповісти
100%
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16.07.2022 13:50 Відповісти
не помогут - там по большей части одни ******** сидят, а если свежие попадают, то система их быстроь делает таковыми.
Замахаемся их кормить и лечить, вон в Одессе из ловят уже по пол-дюжины в день...
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16.07.2022 14:00 Відповісти
Зовсім інша справа Привести на "нейтралку" КПВВ забрать паспорт громадянина України і залишить там І хай сидить скільки хоче Повернуться не зможе - документів нема А в Росії вона нікому не потрібна (Бєленко он уже "щезла з горизонту" видавши перед тим стогін" що вона нікому тут не потрібна і від неї всі відвернулися)
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16.07.2022 13:49 Відповісти
Тільки зробить треба все без "розголосу"
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16.07.2022 13:52 Відповісти
поддерживаю.
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16.07.2022 14:01 Відповісти
Яр, порваний паспорт не лишає її громадянства України.
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16.07.2022 14:12 Відповісти
Знаю! От тільки як вона доведе свою ідентичність без паспорта? Та ще перебуваючи й поза межами України? Наймать адвоката, який приїде в Україну і буде морочиться А де взять гроші на нього? І воювать у суді не менше року (бо думаю треба крім портретної чи дактилоскопічної експертизи, треба буде проводить ще й генетичну) І все це для сумнівної можливості повернення в Україну? А далі що?
От так! Я прекрасно розумію що подібне - "незаконна заподляна" Але що робить? Часом треба діять за словами Стругацьких: "Коли Бог береться чистить нужник - хай не думає що в нього будуть чистими пальці!" Просто робить подібне треба без розголосу - тихцем Тільки так часом і можна бороться з падлюками
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16.07.2022 15:27 Відповісти
Пару штук ватников лишить украинского гражданства - остальные сами закроют рты
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16.07.2022 16:07 Відповісти
Вона не сидітиме без діла , а буде працювати в колонії , роботи вистачає 😠
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16.07.2022 13:24 Відповісти
У нас роботи не вистачає нормальним людям... та і шо воно там можне наработать? Картонні коробки збирати? Чи нікому не потрібні робочі рукавиці шити?
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16.07.2022 13:47 Відповісти
хіба шо у кульку.
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16.07.2022 16:23 Відповісти
Нехай посидить, подумає об жізні.
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16.07.2022 13:20 Відповісти
Як шукають хороших русскіх, використовуючи болючі для українців теми: https://youtu.be/X9JokO-Iqbc
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16.07.2022 13:22 Відповісти
далеко ж **** забралась...
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16.07.2022 13:23 Відповісти
В Києві таких сотні.....але баканівці мовчать(((
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16.07.2022 13:32 Відповісти
Вангую, що при теперішній владі і сидітиме з комфортом (у щойно відбудованих камерах), і вийде по УДО за хорошу поведінку через рік-два. Неля Штепа не дасть збрехати!
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16.07.2022 13:30 Відповісти
Невірю я в те що отеє падло відсидить свої 5років....
Нажаль,вся влада,за ції 30років, боїться взяти до виконання методи нашої СБ ОУН........Зраднику СМЕРТЬ!!
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16.07.2022 13:31 Відповісти
Вона погано вчила історію. Сересер пожрав усіх, хто його створював
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16.07.2022 13:35 Відповісти
ну вот почему-то мелочь-пузатую, беспомощную, клопов в складках слона, могучая СБУ вычислить смогла, а самих слонов-динозавров, портновых-татаровых-дермаков-деркачей-каломойшских в упор не видит..?
или "большое видится издалека", когда оно уже в Ростове?
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16.07.2022 13:35 Відповісти
на палю суку....................................................
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16.07.2022 13:45 Відповісти
Сподіваюсь, що це чучело і тижня в камері не протягне.
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16.07.2022 13:53 Відповісти
адміністрація тюрем прокацапська та продажні

ЗЕки ніколи не були патріотами!!!
а тому життя у неї буде комфортним
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16.07.2022 13:58 Відповісти
А ось нещодавно два огидні (і зовні, і морально) персонажі Арестович та Биков ностальгувати до оргазму за СРСР. Арестович навіть щось патякав, що докладе всіх зусиль для ...
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16.07.2022 14:01 Відповісти
нахер таких садити а потім утримувати та годувати за наш кошт? на ліхтарь і най висе. а родичам заборонити забирати тіло та ховати.
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16.07.2022 14:01 Відповісти
Вы - не с Ольгино, часом?
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16.07.2022 14:24 Відповісти
А коли Арестович в ефірі ТБ носталтгує та агетує за СРСР, то нічого? І це під час війни!!
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16.07.2022 15:41 Відповісти
за такое преступление 5 лет?? я б дал пожизненное.
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16.07.2022 15:42 Відповісти
Думаю ,что данная особь будет утилизирована патриотичными ЗК,без театральных эффектов и к всеобщему удовольствию...Выбор воздействия огромен...
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16.07.2022 16:07 Відповісти
Підказочка СБУ - там «люся» арєстович разом з «хорошим руzzкім» публічно мастурбували на срср в фейсбуку. Мо' його теж «закрити»?
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16.07.2022 16:34 Відповісти
кацапська паскудна хвойда
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16.07.2022 18:59 Відповісти
Вона вбивця наших дітей!
Які п'ять років???!
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16.07.2022 21:51 Відповісти
Ніт, на фронт - копати окоп і розміновувати, а коли закінчится війна - відправити за місцем прописки в аусвайсі раші. Навіть одна міна - і то користь більше, ніж 5 років утримувати це уйо-ще
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16.07.2022 22:28 Відповісти
 
 