Помічницю колаборантів з Херсона посадили на 5 років за заклики відновити СРСР. ФОТО

Жінка з Івано-Франківська координувала діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом Стремоусовим на користь спецслужб РФ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона "розганяла" через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення срср. Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у жінки виявили російський паспорт.

Суд виніс їй вирок - 5 років за ґратами.

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