Помічницю колаборантів з Херсона посадили на 5 років за заклики відновити СРСР. ФОТО
Жінка з Івано-Франківська координувала діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом Стремоусовим на користь спецслужб РФ.
Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
"Вона "розганяла" через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення срср. Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуку у жінки виявили російський паспорт.
Суд виніс їй вирок - 5 років за ґратами.
Топ коментарі
+28 Валерий Викторович #508978
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+21 Яр Холодний
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+19 Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2022 13:16
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схожі призови лунали з трибуни ВР, з каналів ТБ та радіо від ПР та опзжопників.
когось посадили????
посадили сміття, дурочку, вона ніхто.
осговні ідеологи сидять в ОП, міністерських кабінетах, ВР та мерських кріслах.
Хіба не можна забрали українське громадянство и ***** в радную говєнь хай ****** за карабліком?
Коли треба нагнуть патріотів, закон не важливий.
Коли треба нагнуть запроданці - ні-ні-ні, виключно по закону.
Йдіть в сраку, суки. Накерувалися вже по закону.
Їй там допоможуть ...
Замахаемся их кормить и лечить, вон в Одессе из ловят уже по пол-дюжины в день...
От так! Я прекрасно розумію що подібне - "незаконна заподляна" Але що робить? Часом треба діять за словами Стругацьких: "Коли Бог береться чистить нужник - хай не думає що в нього будуть чистими пальці!" Просто робить подібне треба без розголосу - тихцем Тільки так часом і можна бороться з падлюками
Нажаль,вся влада,за ції 30років, боїться взяти до виконання методи нашої СБ ОУН........Зраднику СМЕРТЬ!!
или "большое видится издалека", когда оно уже в Ростове?
ЗЕки ніколи не були патріотами!!!
а тому життя у неї буде комфортним
Які п'ять років???!