Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Всі зруйновані внаслідок бойових дій навчальні заклади будуть відновлені.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обовʼязково відновимо все, що зруйнували окупанти. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів - усі дитячі садочки, усі школи, інститути, університети. А головне - ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини", - зазначив він.



















