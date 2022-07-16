Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Всі зруйновані внаслідок бойових дій навчальні заклади будуть відновлені.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обовʼязково відновимо все, що зруйнували окупанти. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів - усі дитячі садочки, усі школи, інститути, університети. А головне - ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини", - зазначив він.
Топ коментарі
+23 Иван Петров #526702
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+22 Timur Davidov
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Те кто людяный останется с этими шрамами на всю жизнь.
- Будівництво знищили окупанти, а оборону та підготовку до війни самі малороси.
У результаті ні Будівництва ні Оборони - У результаті смерті та руйнування
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Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.
Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.
Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!
І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.
Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?
У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...
Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
Під час зйомок, і між дублями.
Сьогодні сповнюється два місяці з дня початку "геніальної гуманітарної спецоперації визволення та евакуації захисників Маріуполя, проведеної за наказом та під повним контролем преzедента України". Що, народе України, вже встигли забути це видатне досягнення свого "хоть паржом"? За цей час під особистим контролем Zеленського від 2500 до 2800 українських військових та правоохоронців були відправлені в колонії та катівні московії та їхнього маріонеткового динири. Усі розповіді про попередні домовленості щодо звільнення та обмінів виявилися брехнею. На день гучних заяв від Верещук, Маляр та численних лизоблюдів Банкової жодних домовленостей не було взагалі.
За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...
Zеленський, ти добре спиш?
Зараз потрібна ненависть, щоб вистояти.
Великий военный стратег.
Сьогодні був в Новій Каховці. Після УСПІШНОГО зніщення складів БК. Спрацювали ювілірно. Більшість містян розуміють,що іншого виходу НЕМАЄ. Головне, стіни цілі,а вікна і шибки-ВІДРЕМОНТУЮТЬСЯ....Є ХРЕНОВА тенденція у мудаків-торгашів,СТРІМКО підняли ціни на скло(1м.кв)1250гр!!! А теплична плівка-50гр м.кв!!!
Допомагаємо один одному......Немає слів-одні матюки.
Слава ЗСУ!!! Смерть путліровцям скоро вам 3.13...ць.
Не заперечую -- людей потрібно підбадьорювати, навіть після таких великих трагедій, Проте, не цим... Але в нього якесь свлє бачення..
Скільки українців загинуло через те що повірили тобі?
УКРАЇНІ ПОТРІБНІ НОВІ СТАНДАРТИ БУДІВНИЦТВА ДОМІВ - ЯК В ІЗРАІЛІ,
ОБОВЯЗКОВІ ПІДЗЕМНІ ПАРКІНГИ У КОЖНІЙ НОВІЙ БУДІВЛІ, БАГАТОПОВІРХІВЦІ,
АДМІНБУДІВЛІ.
Ризик ракетних обстрілів буде залишатися мабуть ще 10 років, навіть як що впаде
паРаша - зброї у ії сателітів залишилося дохріна
Що ти відновиш, придуре..
Наплодив зрадників, тепер маємо війну, жертви і руйнування.