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Новини Фото Війна
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Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Всі зруйновані внаслідок бойових дій навчальні заклади будуть відновлені.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обовʼязково відновимо все, що зруйнували окупанти. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів - усі дитячі садочки, усі школи, інститути, університети. А головне - ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини", - зазначив він.

Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 01
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 02
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 03
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 04
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 05
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 06
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 07
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 08
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 09
Обовʼязково відновимо все зруйноване і збережемо нашу людяність. А російське суспільство залишиться скаліченим на покоління, - Зеленський 10

Автор: 

армія рф (17373) Зеленський Володимир (23829) росія (65162) руйнування (255)


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Топ коментарі
+23
Короче, вчерашний высер Арестовича что украинцы фашисты за то что ненавидят русских был прямо из ОПы. Так что людяность=равнодушие.
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16.07.2022 13:23
+22
Попоїж шашлікі та подавись,бажано здохни.
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16.07.2022 13:21
+22
Какая " людянисть" в отношении кацапни? Мы в их психологиии - терпилы, которые не могут дать сдачи, они радуются погибшим в Виннице детям. Почитайте их комменты в соцсетях. Их нужно утилизировать всех, несмотря на пол и возраст.
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16.07.2022 13:31
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пафос...
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16.07.2022 13:19 Відповісти
в италию, там у него домик не хилый , ленка там очень озабоченная сидит, винчик попивает и ооооочень озабоченно комментирует войну и убийства украинцев.
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16.07.2022 13:24 Відповісти
З дерьмаком зробити це неможливо
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16.07.2022 13:20 Відповісти
А с Зелею можна ?
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16.07.2022 14:41 Відповісти
д"Єрмак = ZV.
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16.07.2022 14:57 Відповісти
Попоїж шашлікі та подавись,бажано здохни.
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16.07.2022 13:21 Відповісти
Великобудівнику непочатий край роботи.
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16.07.2022 13:22 Відповісти
У світі фшорів не вистачить.
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16.07.2022 14:58 Відповісти
У вас же отбитая эмпатия. Какая людяность. Для вас эти смерти и трагедии это просто повод красиво попиарится.
Те кто людяный останется с этими шрамами на всю жизнь.
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16.07.2022 13:22 Відповісти
Короче, вчерашний высер Арестовича что украинцы фашисты за то что ненавидят русских был прямо из ОПы. Так что людяность=равнодушие.
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16.07.2022 13:23 Відповісти
Меньше текста Верховный, с руссней пора заканчивать
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16.07.2022 13:24 Відповісти
"велике відбудівництво" вже гріє кармани всих 11+ друзів зелешена ))
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16.07.2022 13:25 Відповісти
Воно завжди було скаліченим, так що кацапському суспільству нічого не загрожує. Єдиний, хто щось міняє в кацапському суспільстві - це ******* зброя і ЗСУ.
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16.07.2022 13:25 Відповісти
російські варвари зруйнували Велике Будівництво.

- Будівництво знищили окупанти, а оборону та підготовку до війни самі малороси.

У результаті ні Будівництва ні Оборони - У результаті смерті та руйнування
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16.07.2022 13:25 Відповісти
о чергова порція свіжих професійних фоток від народного блогера-"ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість"-хай гвалтують, вбивають, крадуть,все руйнують - помсти не буде запускайте і далі ваші ракети раз у вас нема совісті і ви безсердечні тіпа так звучить для орків слова гідранта ржуть до смерті мабудь, підставимо і другу щеку ми не такі як вони
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16.07.2022 13:25 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=%2CO%2CP-R#?bba 2 hrs ·У той самий час, коли рашисти убивають цивільних українців у наших містах, у Стамбулі проходили переговори чотиристоронньої переговорної групи (Україна-Туреччина-ООН-рашистські виродки) про розблокування експорту зерна з наших портів. Україна виявилася дуже договороздатною. Убивства наших громадян усі переговорні сторони цікавлять значно менше, ніж зростання цін на продовольство в ряді країн світу (реальної загрози голоду цього року ще нема, вона виникне, якщо московських недолюдків не вдасться зупинити до кінця року).

Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.

Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.

Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!

І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.

Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?

У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...
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16.07.2022 13:26 Відповісти
після асвальту, більшу частину грошей котрих залишив в казні Порошенко і котрі замість озброєння .для захисту України і її народу,пішли на основу(дороги)для рашистської окупаційної техніки слово "ми" від "зе" можна потрактувати "зробимо шкоду Україні і її народу" ще раз
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16.07.2022 13:27 Відповісти
так іди і повішайся ящо щось незнаеш орок хренів
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16.07.2022 13:45 Відповісти
Мытець давно уже всё сказал по этому поводу:
Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
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16.07.2022 13:31 Відповісти
Єта агалтелий антісімітізм,вас пасадят,закон прінят
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16.07.2022 13:36 Відповісти
вы меня уговорили, хотя про евреев там не было ни слова , или вы что-то знаете ?
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16.07.2022 14:12 Відповісти
Буча.
Під час зйомок, і між дублями.
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16.07.2022 13:30 Відповісти
Його потрібно було *******,після сіньйор голодомор,просто забити ***** до смерті
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16.07.2022 14:28 Відповісти
Ото тупезний "жарт" був... цікаво хто автор?.. Дружина?
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16.07.2022 16:37 Відповісти
автор жыдокацап Жыдков, которому гундосик тоже выписал украинский паспорт
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16.07.2022 17:19 Відповісти
бывший расейский мусорок Жыдков кроме прочего сценарист сериала "Слуга народа"
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16.07.2022 17:20 Відповісти
це той, що Тамбовський Кац?..
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17.07.2022 15:56 Відповісти
Цап.
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17.07.2022 15:57 Відповісти
То це жарт був,мені не смішно,але то не жарт,то приниження та наруга,але всі проковтнули,тепер їжте у збільшеному варіанті.
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16.07.2022 17:27 Відповісти
Торгувати пикою воно вміє..
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17.07.2022 12:48 Відповісти
Какая " людянисть" в отношении кацапни? Мы в их психологиии - терпилы, которые не могут дать сдачи, они радуются погибшим в Виннице детям. Почитайте их комменты в соцсетях. Их нужно утилизировать всех, несмотря на пол и возраст.
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16.07.2022 13:31 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXEcSpQzaU9TDqQb2O3zZ8XnITk4pXxh_gb3PvW7VbNXrej65Vi5cLAhpvFT2-8t-h8nAhB3EUpS-YT0J9YAMim4jBifWW9MWRSZkmp-CiY-sdCzjswxtBvXzy3oW1JzIGWhsyxguJHsIE9xagPT63XI30Tg9c9KiJ5f5oPxSpQtA&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

Сьогодні сповнюється два місяці з дня початку "геніальної гуманітарної спецоперації визволення та евакуації захисників Маріуполя, проведеної за наказом та під повним контролем преzедента України". Що, народе України, вже встигли забути це видатне досягнення свого "хоть паржом"? За цей час під особистим контролем Zеленського від 2500 до 2800 українських військових та правоохоронців були відправлені в колонії та катівні московії та їхнього маріонеткового динири. Усі розповіді про попередні домовленості щодо звільнення та обмінів виявилися брехнею. На день гучних заяв від Верещук, Маляр та численних лизоблюдів Банкової жодних домовленостей не було взагалі.

За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...

Zеленський, ти добре спиш?







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16.07.2022 13:33 Відповісти
Те кто знает реальную сдачу юга никогда не выйдет на свободу.
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16.07.2022 15:09 Відповісти
"...и мы верим простодушно в то , что кукла может говорить..."(с) - "зелена зграя" вiдновить, держить кармани ширше.
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16.07.2022 13:34 Відповісти
"Человечность" - это по вашему, с арестовичем - превратиться в овец, которых забивают кацапы и не сметь блеять?! Не давать им ответки, что бы еще дальше убивали наших детей?! Засуньте такую "человечность" себе в жопу.
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16.07.2022 13:37 Відповісти
Только око за око.
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16.07.2022 15:10 Відповісти
а що він ще вміє, окрім як п**діти?
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16.07.2022 13:38 Відповісти
красти
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16.07.2022 14:07 Відповісти
Велике крадівництво!!!
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16.07.2022 13:49 Відповісти
посадили миллион деревьев проложили дороги открыли суперуниверситет-можно и за восстановление начинать.Сколько бабла можно распилить
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16.07.2022 13:56 Відповісти
кому що, за зебобі велике крадівництво
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16.07.2022 14:06 Відповісти
і чому я тобі не вірю.А може тому що ермак крутиться постійно не там де потрібно!
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16.07.2022 14:13 Відповісти
Зелена с..ка, приведена до влади москалями для підписання капітуляції, сидячи в бункері в оточенні московських кротів, прикрита з усіх сторін засобами ППО, закликає до людяності. Застрелися, зелена мразота.
Зараз потрібна ненависть, щоб вистояти.
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16.07.2022 14:13 Відповісти
Пора было Гаранту в отставку ещё в марте.
Великий военный стратег.
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16.07.2022 14:37 Відповісти
"Ми обовʼязково відновимо все, що зруйнували окупанти. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів - усі дитячі садочки, усі школи, інститути, університети......"

Сьогодні був в Новій Каховці. Після УСПІШНОГО зніщення складів БК. Спрацювали ювілірно. Більшість містян розуміють,що іншого виходу НЕМАЄ. Головне, стіни цілі,а вікна і шибки-ВІДРЕМОНТУЮТЬСЯ....Є ХРЕНОВА тенденція у мудаків-торгашів,СТРІМКО підняли ціни на скло(1м.кв)1250гр!!! А теплична плівка-50гр м.кв!!!

Допомагаємо один одному......Немає слів-одні матюки.

Слава ЗСУ!!! Смерть путліровцям скоро вам 3.13...ць.
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16.07.2022 15:11 Відповісти
Не ***,так и будем жити... По-существу, по-существу что-то скажи!
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16.07.2022 15:48 Відповісти
Чепуха!
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16.07.2022 15:49 Відповісти
Великий відновлятор.. А відновлялка хоч виросла??
Не заперечую -- людей потрібно підбадьорювати, навіть після таких великих трагедій, Проте, не цим... Але в нього якесь свлє бачення..
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16.07.2022 16:39 Відповісти
"Єрмавіжин"...
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16.07.2022 16:41 Відповісти
"росіяни теж люди, вони не можуть на нас напасти" - на 8му році війни
Скільки українців загинуло через те що повірили тобі?
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16.07.2022 17:48 Відповісти
Шо гундосік в своєму житті "відновив"? Тільки відмивання кримінального кацапського і Бєніного бабла на кіновиробництві
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16.07.2022 18:34 Відповісти
Ага, а еще вместо убитых на этой войне, бабы нарожают новых детей, жены найдут в европах новых мужей, а гундосик станет для всех отцом народа. Вот же чмо.
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16.07.2022 18:42 Відповісти
Якщо не прибереш з влади всяких ярмаків, неолігархів беню-ахметова, дибілів-миловановів і тд, то більшість інвестиційних коштів на відновлення країни просто осяде в офшорах
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16.07.2022 21:20 Відповісти
Вернём промышленность. Воскресим мёртвых....
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17.07.2022 02:00 Відповісти
Зелі подобається закатувати гроші в асфальт на великих крадівництвах. Він навіть під час війни не забуває про це мріяти.
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17.07.2022 07:29 Відповісти
Стаю ж треба годувати бананми, бо вони можуть і його з голоду зїсти 😄
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17.07.2022 16:10 Відповісти
Що ти там відбудовувати зібрався популіст?

УКРАЇНІ ПОТРІБНІ НОВІ СТАНДАРТИ БУДІВНИЦТВА ДОМІВ - ЯК В ІЗРАІЛІ,
ОБОВЯЗКОВІ ПІДЗЕМНІ ПАРКІНГИ У КОЖНІЙ НОВІЙ БУДІВЛІ, БАГАТОПОВІРХІВЦІ,
АДМІНБУДІВЛІ.

Ризик ракетних обстрілів буде залишатися мабуть ще 10 років, навіть як що впаде
паРаша - зброї у ії сателітів залишилося дохріна
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17.07.2022 16:07 Відповісти
Брехло,трепло і просто популіст -піарщик.
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17.07.2022 21:23 Відповісти
Та задовбав уже ляпати язиком.
Що ти відновиш, придуре..
Наплодив зрадників, тепер маємо війну, жертви і руйнування.
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18.07.2022 11:42 Відповісти
 
 