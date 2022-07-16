В Одесі затримали 4 людей, які фотографували склад після ракетного удару, - Братчук. ФОТО

В Одесі затримали 4 людей, які фотографували склад після ракетного удару, також у їхніх телефонах виявлено знімки об'єктів інфраструктури та блокпостів

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами поліції, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних.

У його телефоні знайшли докази активного спілкування з абонентами Росії.

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