В Одесі затримали 4 людей, які фотографували склад після ракетного удару, - Братчук. ФОТО
В Одесі затримали 4 людей, які фотографували склад після ракетного удару, також у їхніх телефонах виявлено знімки об'єктів інфраструктури та блокпостів
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
За словами поліції, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних.
У його телефоні знайшли докази активного спілкування з абонентами Росії.
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Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.
Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.
Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!
І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.
Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?
У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...
Ця мразота заслуговує на пожиттєве , за зраду!!
Забить дубинками и в багажник. Нет уже времени нянчится с сепарней. В отделении ток пустить, все расскажет. Иначе и дальше все эти ракеты будут на головы нам падать с этими наводчиками.
а майно конфіскувати. все!
і попустить "допоміжників" кацапських
Колись так було в Кореї, знищували покоління зрадників і другі думал !
Так я стала жорстокою!
А мали би ДО!!!!!
...
а потім подумав "стоп, тут же ж потрібна конспірація" і надягнув темні окуляри
Суровые времена - суровые решения. Не до гражданских прав.