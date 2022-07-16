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Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Внаслідок вчорашнього удару по Краматорську Донецької області пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури - такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську. Цього разу росіяни застосували проти цивільних ракету "Торнадо-С" із осколково-фугасним зарядом. Удари по містах у відносному тилу - свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ - особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області", - зазначив він.

За словами Кириленка, всі, хто досі залишається у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку.

"Будьте відповідальними - евакуюйтесь! Збережіть своє життя і життя своїх близьких!" - звертається він до мешканців регіону.

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Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 01
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 02
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 03
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 04
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 05
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 06
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 07
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 08
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 09
Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 обєкти інфраструктури 10

Автор: 

армія рф (17373) Краматорськ (653) обстріл (28472) Кириленко Павло (907)


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