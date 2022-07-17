Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Б'ють по навчальних закладах, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини, зокрема - по навчальних закладах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 - у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.

"У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу - обсяги пошкоджень встановлюємо, інформація про постраждалих не надходила. У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості - на місці працюють рятувальники", - інформує очільник регіону.

"Росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Зараз небезпечно залишатися на території області! Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!", - звертається Кириленко до мешканців Донеччини.

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