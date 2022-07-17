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Новини Фото Війна
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Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Б'ють по навчальних закладах, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини, зокрема - по навчальних закладах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 - у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.

"У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу - обсяги пошкоджень встановлюємо, інформація про постраждалих не надходила. У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості - на місці працюють рятувальники", - інформує очільник регіону.

"Росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Зараз небезпечно залишатися на території області! Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!", - звертається Кириленко до мешканців Донеччини. 

Читайте також: Внаслідок обстрілів рашистами 16 липня загинули 3 особи на Донеччині, ще 12 дістали поранення, - ОВА

Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 01
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 02
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 03
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 04
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 05
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 06
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 07
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 08
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 09
Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Бють по навчальних закладах, - Кириленко 10

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


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рабсеяне вы уже не 8 лет бомбите Донбасс, а 8 лет и почти 5 месяцев.
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17.07.2022 09:18 Відповісти
 
 