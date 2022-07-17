Рашисти намагаються просунутись в напрямках Верхньокам'янки та Білогорівки. ЗСУ завдають ворогу втрат, - Гайдай. ФОТО

Російські окупаційні сили намагаються вийти на адмінмежу Луганської області. Завдають авіаудари, обстрілюють позиції військових.

Як інфорсує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Є населені пункти, звідки росіян вже вибивали по декілька разів – вони не зупиняються і несуть втрати. За учора ворогом завдані два авіаудари, по населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами", - йдеться у повідомленні.

Два села на Луганщині залишаються підконтрольними Уряду України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У росіян не виходить повністю захопити Луганську область, - Гайдай

"Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть. Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидували ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат", - зазначає Сергій Гайдай.

"Зокрема, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу. Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян. Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл", - додали у ОВА.







