В бою з російськими окупантами на Харківщині загинув воїн Олексій Коцюба. ФОТО

58-річний Олексій Коцюба загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Довгеньке на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gorod.cn.

В перші дні війни Олексій став на захист України та тримав оборону під Миколаєвом. Після того 43 дні тримав оборонні рубежі під Довгеньким, що на Харківщині.

"Що там було пекло, дізналася після того, як чоловіка на кілька днів відпустили додому. Говорив, що після ротації відправлять вглиб території, де спокійніше. І ти каже, їдь до дітей, що тобі тут робити самій. Послухала. А він, виявляється, просто обманув, бо повернулися в те ж саме пекло. Та про це я дізналася вже тільки після його загибелі. А тоді казав, що в них спокійно, що не варто мені хвилюватися", - розповіла його дружина Тетяна.

1 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Довгеньке на Харківщині Олексій Андрійович Коцюба загинув від кульового поранення.

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