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За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу ворог завдав 22 удари по оселям та цивільній інфраструктурі. Є жертви серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне, та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне. Окупанти били ракетами НУРС, 9Н723 Іскадер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, з них 5 багатоквартирні, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Б'ють по навчальних закладах, - Кириленко. ФОТОрепортаж

За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 01
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 02
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 03
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни двічі обстріляли мирних мешканців Покровська "Іскандерами", поліція відкрила кримінальні провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 05
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 06
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 07
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 08
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 09
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 10

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459)


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