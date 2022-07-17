За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу ворог завдав 22 удари по оселям та цивільній інфраструктурі. Є жертви серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне, та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне. Окупанти били ракетами НУРС, 9Н723 Іскадер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, з них 5 багатоквартирні, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни двічі обстріляли мирних мешканців Покровська "Іскандерами", поліція відкрила кримінальні провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж













