УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12117 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
23 269 109

Бронемашини MLS SHIELD вже на кордоні з Україною та невдовзі прибудуть на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Італійські бронемашини MLS SHIELD вже перебувають неподалік українського кордону і невдовзі будуть на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко 4 липня на заводі в Італії анонсував цей контракт. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вніс 50 млн грн авансу, 45 млн грн збирають волонтери на платформі ГО "Справа Громад".

За словами Порошенка, авто мають посилений бронезахист. 

"Передбачені можливості встановлення озброєння, яке мається в розпорядження Збройних Сил України. Найголовніше – в неймовірно короткі терміни ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі надійшли командуванню Десантно-штурмових військ, поступили на озброєння і брали безпосередню участь в контрнаступі.

Читайте також: Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн. ФОТО

Тут є крута тепловізійна система, лазерні дальноміри, автоматична коробка, броньовані двері, кондиціонер, і навіть USB сокети для того, щоб працювати із системами комунікації. Все у найкращому вигляді. І все робиться для наших воїнів, які сьогодні чекають з нетерпінням наше озброєння", - зазначив лідер "ЄС".

Порошенко додав, що бронетехніка вже на кордоні з Польщею.

П'ятий президент подякував кожному українцю, який долучився до того, шоб ця бронетехніка якнайшвидше потрапила до України, а також засникам країни.

Порошенко також подякував Уряду Італії та прем’єр-міністру Маріо Драгі: "Він - людина цінностей, відкинув політичні ігри, популізм і прийняв дуже важливі рішення – і щодо надання нам статусу кандидата в ЄС, і дуже болісного рішення щодо надання нам зброї".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бронемашини MLS SHIELD вже на кордоні з Україною та невдовзі прибудуть на фронт, - Порошенко 01
Бронемашини MLS SHIELD вже на кордоні з Україною та невдовзі прибудуть на фронт, - Порошенко 02
Бронемашини MLS SHIELD вже на кордоні з Україною та невдовзі прибудуть на фронт, - Порошенко 03
Бронемашини MLS SHIELD вже на кордоні з Україною та невдовзі прибудуть на фронт, - Порошенко 04
Бронемашини MLS SHIELD вже на кордоні з Україною та невдовзі прибудуть на фронт, - Порошенко 05
Бронемашини MLS SHIELD вже на кордоні з Україною та невдовзі прибудуть на фронт, - Порошенко 06

Автор: 

допомога (8345) Порошенко Петро (15173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Невгамовний Порошенко із красунею пані Мариною 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

Дякуємо , Петре Олексійлвичу за вашу , дуже нелегку роботу , але
впевнений, що нашим хлопцям на фронті , ця допомога сподобається 👍🏼💪✊‼️
показати весь коментар
17.07.2022 11:26
+60
Вот если бы все так пиарились...
показати весь коментар
17.07.2022 11:23
+55
может, это ты мимо Пороха не можешь пройти...
показати весь коментар
17.07.2022 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ворує порох чи не ворує,а зброю в Украіну ввозить,а зелене чмо накрало с дермаком і коломойшою і клепае для Українців відосики.
показати весь коментар
17.07.2022 15:28 Відповісти
Петро - Добрий козак ! Дякуэмо , давай ще !
показати весь коментар
17.07.2022 15:38 Відповісти
Гарні броньовані тачіли.
Краще предвиборчого роліку годі уявити.
Подяка сьомому президенту України, це краще ніж відосіки і життя військовим збережуть
показати весь коментар
17.07.2022 16:14 Відповісти
Свідомі українці підтримують Збройні Сили України по фінансовим можливостям,ми повинні знати таку інформацію.Не вважаю це піаром.В моїй громаді ми знаємо,хто перераховує кошти для хлопців на передовій.
показати весь коментар
17.07.2022 17:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 