Бронемашини MLS SHIELD вже на кордоні з Україною та невдовзі прибудуть на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Італійські бронемашини MLS SHIELD вже перебувають неподалік українського кордону і невдовзі будуть на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко 4 липня на заводі в Італії анонсував цей контракт. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вніс 50 млн грн авансу, 45 млн грн збирають волонтери на платформі ГО "Справа Громад".

За словами Порошенка, авто мають посилений бронезахист.

"Передбачені можливості встановлення озброєння, яке мається в розпорядження Збройних Сил України. Найголовніше – в неймовірно короткі терміни ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі надійшли командуванню Десантно-штурмових військ, поступили на озброєння і брали безпосередню участь в контрнаступі.

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Тут є крута тепловізійна система, лазерні дальноміри, автоматична коробка, броньовані двері, кондиціонер, і навіть USB сокети для того, щоб працювати із системами комунікації. Все у найкращому вигляді. І все робиться для наших воїнів, які сьогодні чекають з нетерпінням наше озброєння", - зазначив лідер "ЄС".

Порошенко додав, що бронетехніка вже на кордоні з Польщею.

П'ятий президент подякував кожному українцю, який долучився до того, шоб ця бронетехніка якнайшвидше потрапила до України, а також засникам країни.

Порошенко також подякував Уряду Італії та прем’єр-міністру Маріо Драгі: "Він - людина цінностей, відкинув політичні ігри, популізм і прийняв дуже важливі рішення – і щодо надання нам статусу кандидата в ЄС, і дуже болісного рішення щодо надання нам зброї".

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