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"Такою ціною здобувається свобода", - волонтер Юрій Бондар показав закривавлений бронежилет і закликав допомагати медикам. ФОТО

Волонтер-парамедик Юрій Бондар (Шаман) опублікував світлину із закривавленим бронежилетом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Бондара.

Такою ціною здобувається свобода, - волонтер Юрій Бондар показав закривавлений бронежилет і закликав допомагати медикам 01

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"Такою ціною здобувається свобода.

Підтримуйте, медикам постійно необхідна допомога. Нагальних питань, які потребують термінового вирішення, багато.

Бути добру?

- Pay Pal

[email protected]

- Ощадбанк

5167 4989 8079 9138

Бондар Юрій

IBAN UA183257960000026204504953385

- Приват Банк

4149 4998 0484 0971", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

допомога (8345) волонтери (1333) медична допомога (113)


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Виходить що бронік фуфло?
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17.07.2022 11:47 Відповісти
Виходить, що в шию чи голову попало
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17.07.2022 11:58 Відповісти
У людини ще дуже багато місць на тілі є, окрім грудної клітини.
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17.07.2022 12:19 Відповісти
 
 