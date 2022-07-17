"Такою ціною здобувається свобода", - волонтер Юрій Бондар показав закривавлений бронежилет і закликав допомагати медикам. ФОТО
Волонтер-парамедик Юрій Бондар (Шаман) опублікував світлину із закривавленим бронежилетом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Бондара.
"Такою ціною здобувається свобода.
Підтримуйте, медикам постійно необхідна допомога. Нагальних питань, які потребують термінового вирішення, багато.
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4149 4998 0484 0971", - йдеться у повідомленні.
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Radchenko86
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