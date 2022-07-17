Перелом ребер, вирізана селезінка та пробиті легені: Український захисник Михайло Ходос дістав поранення в бою з окупантами та потребує допомоги. ФОТО
Український захисники Михайло Ходос дістав важкі поранення під час боїв з російськими окупантами та потребує допомоги. Наразі проходить лікування у Львові.
Про це у Facebook повідомляє Павло Чухров, інформує Цензор.НЕТ.
"НАШ земляк - Ходос Михайло був важко поранений, виконуючи військові завдання, захищаючи нашу землю. 01.07.2022, перебуваючи у зоні проведення активних бойових дій, потрапив під ворожий арт-обстріл. Михайло отримав вибухову травму, перелом ребер, втратив плечову кістку 6см., вирізана селезінка та пробиті легені. Зараз він знаходиться в м. Львів, де проходить лікування. Прошу Вашої допомоги побратиму, хто чим зможе. Дякую за розуміння", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
Приват UAH: 5363-5420-2028-1888
Приват EUR: 5168-7451-0956-2667
Mono: 5375-4141-0825-6578
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Как так, врач у него просит взятку????????? Или быть может, врач идет в отказ на лечение???????
Это или деза, или кого то стоит посадить
правда денег потратил на пАроход
крім того, військові багато витрачають своїх власних грошей на спорядження і всякі закупки, тих самих дронів, автомобілів, приладів нічного бачення і т.д.
Бо в даному випадку отримувач з іншим прізвищем, то не зрозуміло, чи туди гроші пішли, куди треба...
про моваліс - не компетентна.
а він знову воювати побіжить.
Ну що ти пишеш? Він на відпочинку в Туреччині був необачним чи на нулі прилетіло?