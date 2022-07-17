Перелом ребер, вирізана селезінка та пробиті легені: Український захисник Михайло Ходос дістав поранення в бою з окупантами та потребує допомоги. ФОТО

Український захисники Михайло Ходос дістав важкі поранення під час боїв з російськими окупантами та потребує допомоги. Наразі проходить лікування у Львові.

Про це у Facebook повідомляє Павло Чухров, інформує Цензор.НЕТ.

"НАШ земляк - Ходос Михайло був важко поранений, виконуючи військові завдання, захищаючи нашу землю. 01.07.2022, перебуваючи у зоні проведення активних бойових дій, потрапив під ворожий арт-обстріл. Михайло отримав вибухову травму, перелом ребер, втратив плечову кістку 6см., вирізана селезінка та пробиті легені. Зараз він знаходиться в м. Львів, де проходить лікування. Прошу Вашої допомоги побратиму, хто чим зможе. Дякую за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

Приват UAH: 5363-5420-2028-1888

Приват EUR: 5168-7451-0956-2667

Mono: 5375-4141-0825-6578

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