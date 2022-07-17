УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12117 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога пораненим Війна
13 568 37

Перелом ребер, вирізана селезінка та пробиті легені: Український захисник Михайло Ходос дістав поранення в бою з окупантами та потребує допомоги. ФОТО

Український захисники Михайло Ходос дістав важкі поранення під час боїв з російськими окупантами та потребує допомоги. Наразі проходить лікування у Львові.

Про це у Facebook повідомляє Павло Чухров, інформує Цензор.НЕТ.

"НАШ земляк - Ходос Михайло був важко поранений, виконуючи військові завдання, захищаючи нашу землю. 01.07.2022, перебуваючи у зоні проведення активних бойових дій, потрапив під ворожий арт-обстріл. Михайло отримав вибухову травму, перелом ребер, втратив плечову кістку 6см., вирізана селезінка та пробиті легені. Зараз він знаходиться в м. Львів, де проходить лікування. Прошу Вашої допомоги побратиму, хто чим зможе. Дякую за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

Приват UAH: 5363-5420-2028-1888

Приват EUR: 5168-7451-0956-2667

Mono: 5375-4141-0825-6578

Читайте також: "Такою ціною здобувається свобода", - волонтер Юрій Бондар показав закривавлений бронежилет і закликав допомагати медикам. ФОТО

Перелом ребер, вирізана селезінка та пробиті легені: Український захисник Михайло Ходос дістав поранення в бою з окупантами та потребує допомоги 01
Перелом ребер, вирізана селезінка та пробиті легені: Український захисник Михайло Ходос дістав поранення в бою з окупантами та потребує допомоги 02
Перелом ребер, вирізана селезінка та пробиті легені: Український захисник Михайло Ходос дістав поранення в бою з окупантами та потребує допомоги 03
Перелом ребер, вирізана селезінка та пробиті легені: Український захисник Михайло Ходос дістав поранення в бою з окупантами та потребує допомоги 04

Автор: 

допомога (8345) військовослужбовці (4749)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Почему? Почему он просит помощи? Мне не понятно!!!!!!!!!!!!!

Как так, врач у него просит взятку????????? Или быть может, врач идет в отказ на лечение???????

Это или деза, или кого то стоит посадить
показати весь коментар
17.07.2022 12:06
+21
Всеодно не розумію чому цим не займається військові госпіталі- міліарди на лікування дають. Військових повинні лікувати і відновлювати за рахунок держави! Це абсурд що тепер і на ліки повинні собі скидитися( це дуже деморалізує військових які готовляться іти в бій і проходять зараз підготовку. Тобто уряд тільки дає застарілу зброю деякий друхлявий захист та навіть форми літньої нема нема *****. Гроші на рахунках висять а ніх. Не закуповується бо тендера всякі бюрократія грьобана. Скільки вже можна терпіти цю ***** скільки ще потрібно щоб нас загинуло а вони вже знов будівництво( **** це *******( дохнем як мухи а їм пох. ******** пора вже пару ргдшок до оп надіслати(((((( не війна а ***** повна туда не стріляй того не трогай тільки обороняйся поранили ти вже списаний ні реабілітації ні лікування. Гниди при владі нічим не кращі за рашиського іуду будуть в одному пекельному чавуні варитися пі воплі кібзона. Шкода що наші життя для них статистика і мєдальки. Будьте прокляті зрадницькі сцикливі шакали які прчетні до війни або ті хто своєю бездіяльністю підтримує її. Вибачте накіпіло. Слава Українським патріотам і справжнім захисникам і чесним не байдужим людям. Переможемо.
показати весь коментар
17.07.2022 12:43
+20
Редакція, пишить будь-ласка наступного разу, хто має бути отримувачем платіжу!
Бо в даному випадку отримувач з іншим прізвищем, то не зрозуміло, чи туди гроші пішли, куди треба...
показати весь коментар
17.07.2022 12:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему? Почему он просит помощи? Мне не понятно!!!!!!!!!!!!!

Как так, врач у него просит взятку????????? Или быть может, врач идет в отказ на лечение???????

Это или деза, или кого то стоит посадить
показати весь коментар
17.07.2022 12:06 Відповісти
не кумар,або поможи,або сиди тихо
показати весь коментар
17.07.2022 12:23 Відповісти
я вас кумарити буду, поки самі незакумаретсь
показати весь коментар
17.07.2022 13:21 Відповісти
Військовослужбовцям пораненим надається вся необхідна допомога! Якщо такої допомоги недостатньо, є можливість пройти курс лікування за кордоном. Все робить держава. І не піднімайте галасу. Тим більше, що про допомогу (грошима) просить побратим ...
показати весь коментар
17.07.2022 13:06 Відповісти
нет, мне пластину ставили, а потом снимали

правда денег потратил на пАроход
показати весь коментар
17.07.2022 13:26 Відповісти
А зарплатня 100 000 + де?
показати весь коментар
17.07.2022 13:19 Відповісти
ви серйозно?
показати весь коментар
17.07.2022 14:06 Відповісти
не все так просто. 3000 грн нараховується за один день на нулі. але отримують їх із великою затримкою. а лікування, очевидно, потрібне вже зараз.
крім того, військові багато витрачають своїх власних грошей на спорядження і всякі закупки, тих самих дронів, автомобілів, приладів нічного бачення і т.д.
показати весь коментар
17.07.2022 15:02 Відповісти
все відают со времен пороха..
показати весь коментар
17.07.2022 18:56 Відповісти
Редакція, пишить будь-ласка наступного разу, хто має бути отримувачем платіжу!
Бо в даному випадку отримувач з іншим прізвищем, то не зрозуміло, чи туди гроші пішли, куди треба...
показати весь коментар
17.07.2022 12:12 Відповісти
Згоден
показати весь коментар
17.07.2022 12:13 Відповісти
Я вчора хотіла допомогти відремонтувати техніку, 25 тис.грн. потрібно було. З поваги до Іриса який вивів людей і техніку з Гірського. Віолетта дала реквізити,але не для зарубіжних донорів. Вислала через Вестерн, просила контакт для передачі коду,до сих пір чекаю. А ми могли усі 25 тис.закрить. Тут також реквізити не повні для нас
показати весь коментар
17.07.2022 12:35 Відповісти
є купа аплікацій (не хочу рекламувати) через які можна кинути гроші на будь яку карту зза кордону в Україну!!
показати весь коментар
17.07.2022 12:44 Відповісти
Тримайся , воіне , бо ти мусиш жити і радіти життю - ми допоможемо 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
17.07.2022 12:14 Відповісти
+
показати весь коментар
17.07.2022 12:24 Відповісти
Одужуй, герою. +
показати весь коментар
17.07.2022 12:32 Відповісти
медецина безкоштовна в Україні , а Закон про проходження служби в ЗСУ гарантує одноразову грошову виплату в разі каліцтва . Отже питання : чому воїну не надаються бескоштовні ліки та все необхідне ? Моваліс це чудово ,але є в рази дешевший мелоксікам .
показати весь коментар
17.07.2022 12:41 Відповісти
та вони поки її виплатять, то вже й загнешся.
про моваліс - не компетентна.
показати весь коментар
17.07.2022 15:04 Відповісти
Практично однакова вартість. І якість краща у мовалісу
показати весь коментар
17.07.2022 19:11 Відповісти
Всеодно не розумію чому цим не займається військові госпіталі- міліарди на лікування дають. Військових повинні лікувати і відновлювати за рахунок держави! Це абсурд що тепер і на ліки повинні собі скидитися( це дуже деморалізує військових які готовляться іти в бій і проходять зараз підготовку. Тобто уряд тільки дає застарілу зброю деякий друхлявий захист та навіть форми літньої нема нема *****. Гроші на рахунках висять а ніх. Не закуповується бо тендера всякі бюрократія грьобана. Скільки вже можна терпіти цю ***** скільки ще потрібно щоб нас загинуло а вони вже знов будівництво( **** це *******( дохнем як мухи а їм пох. ******** пора вже пару ргдшок до оп надіслати(((((( не війна а ***** повна туда не стріляй того не трогай тільки обороняйся поранили ти вже списаний ні реабілітації ні лікування. Гниди при владі нічим не кращі за рашиського іуду будуть в одному пекельному чавуні варитися пі воплі кібзона. Шкода що наші життя для них статистика і мєдальки. Будьте прокляті зрадницькі сцикливі шакали які прчетні до війни або ті хто своєю бездіяльністю підтримує її. Вибачте накіпіло. Слава Українським патріотам і справжнім захисникам і чесним не байдужим людям. Переможемо.
показати весь коментар
17.07.2022 12:43 Відповісти
Ему теперь нужен и пакет практической информации по образу жизни - как жить без селезёнки и сохранить работоспособность. Теперь надо будет разобраться в ведической медицине. Тем более, что ещё молодой, есть время перестроиться.
показати весь коментар
17.07.2022 12:45 Відповісти
живуть люди без селезінки. просто треба бути більш обачним, берегти здоров'я.
а він знову воювати побіжить.
показати весь коментар
17.07.2022 15:06 Відповісти
Поїдь під Бахмут і там "побережи здоров'я"!
Ну що ти пишеш? Він на відпочинку в Туреччині був необачним чи на нулі прилетіло?
показати весь коментар
17.07.2022 17:10 Відповісти
а нафиг силизьонка нужна,,??
показати весь коментар
17.07.2022 18:57 Відповісти
Тобто, йдучи на війну, у тебе повинен бути повний гаманець на лікування...
показати весь коментар
17.07.2022 13:02 Відповісти
Це ти про що? Про поранених в ході бойових дій? Чи про сімейну медицину?
показати весь коментар
17.07.2022 13:08 Відповісти
Значить, як гинути, або отримувати каліцтво, захищаючи державу, ЗНАХОДЯЧИСЬ ОФІЦІЙНО на військовій службі, то скільки завгодно! А як отримати лікування після цього від тієї ж держави, то БОЛТ!
показати весь коментар
17.07.2022 13:00 Відповісти
Можете надавати с **** реквизити як переводити і допомагати з Европи) Дякую
показати весь коментар
17.07.2022 13:12 Відповісти
Дуже хочеться допомогти цьому молодому, хороброму та красивому хлопцю, але ж карта іншої людини та бажано розуміти. хто збирає кошти, на яке саме лікування або медикаменти, можливо змогла би саме ці медикаменти передати, прошу зазначайте кому переводяться кошти та на що саме. Нажаль вже мала історію із переведенням грошей не по прізначенню
показати весь коментар
17.07.2022 14:08 Відповісти
але дійсно, я дивлюсь, що якийсь Павло Чухров збирає кошти для Ходоса. І я не знаю цього Павла і не впевнена, що Цензор може поручитися за нього.
показати весь коментар
17.07.2022 15:10 Відповісти
а профіль його досить-таки закритий
показати весь коментар
17.07.2022 15:24 Відповісти
Бюджет має лікувати воїнів! Вони сраки чужі боронять, а лікування собі сам зроби. ОП лише бабки пиляє.
показати весь коментар
17.07.2022 16:19 Відповісти
Хотел помочь, но собиратель денег - какой-то неизвестный человек с полупустым аккаунтом в ФБ. Я его не знаю, и от редакции нет информации.
показати весь коментар
18.07.2022 11:13 Відповісти
 
 