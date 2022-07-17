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Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним. ФОТОрепортаж

Делегація Сил оборони Естонської Республіки на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Мартіном Геремом здійснила візит до України, де зокрема відвідала місця скоєння воєнних злочинів РФ на Київщині та Чернігівщині і зустрілася з українським військовим командуванням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр Генерального штабу Збройних Сил України.

Зустрічаючи свого естонського колегу, Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний відзначив, що приїзд шановного друга Мартіна Герема в Україну у цей складний для нашої держави час є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти РФ. "Я ціную залученість і допомогу Естонії, дієву підтримку військових, високий рівень нашого військового співробітництва, а також гостинність, з якою естонці прийняли біженців з України", - підкреслив Залужний.

Під час візиту делегація Сил оборони Естонської Республіки була ознайомлена з безпековою ситуацією в Україні, складом, чисельністю угруповань ЗС РФ як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ уздовж державного кордону України та території суміжних держав, характером дій і напрямків зосередження противника, його втрат в особовому складі та техніці, виявлених фактах порушення противником правил ведення війни та злочинів проти людяності.

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Окрім того, була обговорена оцінка ймовірного характеру дій противника у подальшому, безпекова ситуація на українсько-білоруському кордоні, тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки у Східній Європі та Чорноморсько-Азовському регіоні.

Делегація Сил оборони Естонської Республіки відвідала місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами, зокрема міста-герої Гостомель, Бородянку й територію запеклих боїв біля селища Мощун.

Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 01
Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 02
Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 03
Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 04
Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 05
Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 06
Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 07

Також, спільно з офіцерами оперативного командування "Північ" військові країни-партнера побували у місцях скоєння воєнних злочинів РФ на Чернігівщині. Зокрема побачили зруйнований стадіон, бібліотеку, мікрорайон Бобровиця тощо. Крім того, іноземні колеги ознайомилися з безпековою ситуацією в регіоні та з організацією протидії збройній агресії Росії підрозділами ЗС України.

Генерал-лейтенант Естонії зазначив, що приклад боротьби України у війні з Росією – це неоціненний досвід для країн НАТО. Естонія – одна з держав, яка повсякчас підтримувала Україну та її військо, зокрема допомагала з професійною підготовкою особового складу.

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Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 08
Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 09
Делегація естонських військових відвідала Україну і зустрілася із Залужним 10

Автор: 

візит (1585) Київська область (4025) Чернігівщина (1584) Естонія (1613) військовослужбовці (4749) Залужний Валерій (724) воєнні злочини (1860)


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17.07.2022 15:43 Відповісти
На счет "Мрії" - мне кажется что спалили 2ю Мрію, что только каркас был. а ту что летала - припрятали за рубежом.
Почему?

Потому что власть про войну знала, о шашлыке трындела, мины снимала не только на Юге...

______________________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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17.07.2022 15:54 Відповісти
по одному своему практиканту на пару недель посадят в кабину наших М142.
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17.07.2022 15:56 Відповісти
Під Корсунем,Естонська дивізія НАРВА добряче сталінським окупантам рило натовкала))))
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17.07.2022 16:00 Відповісти
респект Естонії за підтримку України
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17.07.2022 17:12 Відповісти
"міста-герої" - смердить совком, в Україні повинні бути інші наративи й інше бачення.
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17.07.2022 17:49 Відповісти
скоро усі союзники зрозуміють ,що для перемоги зустрічатись потрібно виключно з Залужним , оминаючи офіс президента с фсбешним завгоспом
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17.07.2022 18:05 Відповісти
В Николаев - когда приедут? Или в Харьков?
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18.07.2022 05:02 Відповісти
 
 