У Нідерландах вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17: імена жертв зачитали їхні родичі. ФОТОрепортаж

У Нідерландах під час церемонії біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії МН17 поблизу аеропорту "Схіпхол" імена загиблих зачитали їхні родичі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Член правління фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг, родич трьох жертв трагедії, зазначив, що цей рік був дуже насичений, а слухання в судовому комплексі "Схіпхол" складними для рідних, які також виступали в суді.

"Це були дуже проникливі та дуже емоційні заяви 105 родичів, які скористалися своїм правом на слово в суді. І в ті дні ми ще раз відчули їхні страждання і біль, а також - їхню мужність і стійкість", - сказав він.

Плуг зауважив, що суд у Нідерландах має ухвалити рішення у кримінальній справі МН17 щодо чотирьох обвинувачених вже цього року.

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"Як фонд ми продовжуватимемо наші зусилля, щоб представляти інтереси рідних і підтримувати на порядку денному пошук правди, справедливості та відповідальності", - сказав член правління фонду "Авіакатастрофа".

Водночас він нагадав, що менше ніж за місяць до повномасштабного вторгнення рф нідерландці та українці стикнулися з російською стороною в Європейському суді з прав людини.

"Ми мали змогу поділитися з судом, наскільки великим був вплив на нас, як на родичів, атаки на борт рейсу MH17. Це був напружений момент. Ми знову і знову усвідомлювали, що наші близькі насправді були жертвами жорстокої війни, яка фактично розпочалася 8 років тому", - сказав Плуг.

Також посол України Максим Кононенко і аташе з питань оборони Юрій Геращенко вшанували пам'ять жертв катастрофи рейсу MH17 і спільно з колегами з посольства Австралії в Гаазі висловили співчуття родичам загиблих та поклали квіти до національного меморіалу біля аеропорту "Схіпхол", звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17.

На території меморіального комплексу - 298 дерев, які символізують жертв трагедії. Біля кожного дерева табличка з іменем.

"Вісім років тому цивільний борт був збитий в українському небі російським ЗРК "Бук". Це була ще одна спецоперація, яку задумала і провела російська верхівка з метою спровокувати Україну і Захід на подальшу ескалацію, створити передумови для повномасштабного вторгнення ще тоді, у 2014 році… Тихо, розважливо, цинічно. Але вони прорахувались. Таку спецоперацію можна було приховано провести у патріархальному ХХ сторіччі, де продовжує жити росія, але неможливо приховати у технологічному ХХІ сторіччі, де живе сьогоднішній світ, де кожна травинка, не кажучи вже про "Бук", залишає візуальний і цифровий слід. Прорахувались вони й у реакції: замість взаємної ненависті і ворожнечі катастрофа породила співчуття і взаємодопомогу", - сказав Кононенко.

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Він також нагадав, що під час цієї катастрофи загинуло 298 людей, серед яких 80 дітей, - більшість із них були підданими Нідерландів.

"Для нас надзвичайно важливо бути поруч з рідними загиблих. Цього вимагали болючий, але потужний духовний зв’язок, зв’язок крові і землі, що утворився між Україною і Нідерландами, вісім років наполегливої спільної роботи з притягнення винних до відповідальності, довга дорога, яка ще чекає на нас на шляху до відновлення справедливості. Покладаючи сьогодні квіти до цього меморіалу, я з жахом усвідомлюю, що Україна щодня втрачає один "Боїнг" - 300 людей - і це робить цю війну ще жахливішою ", – наголосив посол України в Нідерландах.