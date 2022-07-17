Акунін про обстріл Вінниці: Чикатило продовжує вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе. ФОТО

Росіяни продовжують творити звірства, вбивати дітей та жінок в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив російський письменник Борис Акунін.

"БРАТ ЧИКАТИЛО

Приблизно так я – як, мабуть, багато хто з нас – себе всі ці місяці відчуваю. Особисто я нікого не вбивав, не ґвалтував, не мучив, але ці жахливі злочини скоїв член моєї родини. Тому так важко, навіть неможливо спілкуватися з жертвами та їхніми родичами. Ти блюєш якісь співчутливі слова, співчуваєш, готовий платити компенсації, які будуть покладені на твою моторошну родину за цивільними позовами, але дивитись у вічі сил немає. У них читається: як же ти з цим виродком виріс, чому не зупинив чи взагалі не придушив у колисці?

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При цьому Чикатила поки не спійманий - яке там. Він продовжує творити звірства, вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе. А до того часу так і доведеться ховати очі", - заявив Акунін та опублікував фото руйнацій та жертв російського обстрілу Вінниці.



