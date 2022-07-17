УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14252 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
17 896 23

Акунін про обстріл Вінниці: Чикатило продовжує вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе. ФОТО

Росіяни продовжують творити звірства, вбивати дітей та жінок в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив російський письменник Борис Акунін.

"БРАТ ЧИКАТИЛО

Приблизно так я – як, мабуть, багато хто з нас – себе всі ці місяці відчуваю. Особисто я нікого не вбивав, не ґвалтував, не мучив, але ці жахливі злочини скоїв член моєї родини. Тому так важко, навіть неможливо спілкуватися з жертвами та їхніми родичами. Ти блюєш якісь співчутливі слова, співчуваєш, готовий платити компенсації, які будуть покладені на твою моторошну родину за цивільними позовами, але дивитись у вічі сил немає. У них читається: як же ти з цим виродком виріс, чому не зупинив чи взагалі не придушив у колисці?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мама та її 7-річний син загинули від удару росіян по Вінниці. ФОТО

При цьому Чикатила поки не спійманий - яке там. Він продовжує творити звірства, вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе. А до того часу так і доведеться ховати очі", - заявив Акунін та опублікував фото руйнацій та жертв російського обстрілу Вінниці.

Акунін про обстріл Вінниці: Чикатило продовжує вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе 01
Акунін про обстріл Вінниці: Чикатило продовжує вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе 02

Автор: 

Акунін Борис (5) Вінниця (621) росія (65162) воєнні злочини (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

· 16 июл.

В Новой Збурьевке авария: автомобиль на большой скорости влетел в электроопору.Внутри были 3 сотрудника ИК№7 в ГП: Лукашенко, Устименко и Милютин - погибли на месте. Незадолго до ДТП все трое обмывали свои новые должности в оккупационной власти. Меньше работы ВСУ!!

показати весь коментар
17.07.2022 19:07
+24
З 2014 не прочитав жодної книжки кацапською, не подивився жодного кацапського фільму - ютубу з "перлами крємля" вистачає щоб знати напевно - скоти. Всі "російські ліберали" - скоти в квадраті. Саме з їх мовчазної згоди виріс "русскій мір".
показати весь коментар
17.07.2022 19:08
+17
гіркін і мільчаков - це і є практичне втілення фандоріна.

ти ж, акунін, все це створив - улещував своїми книжками цей імперський реваншизм і ресентімент.

а тепер тявкаєш з Іспанії, чи де ти там пригрівся.

тьху на тебе, сатана.
показати весь коментар
17.07.2022 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чхартішвілі, будь людиною - почни спочатку

показати весь коментар
17.07.2022 18:59 Відповісти
Пнх...
показати весь коментар
17.07.2022 19:00 Відповісти
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

· 16 июл.

В Новой Збурьевке авария: автомобиль на большой скорости влетел в электроопору.Внутри были 3 сотрудника ИК№7 в ГП: Лукашенко, Устименко и Милютин - погибли на месте. Незадолго до ДТП все трое обмывали свои новые должности в оккупационной власти. Меньше работы ВСУ!!

показати весь коментар
17.07.2022 19:07 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2022 19:25 Відповісти
дорога в ЖП....жду деокуппации
показати весь коментар
17.07.2022 21:07 Відповісти
З 2014 не прочитав жодної книжки кацапською, не подивився жодного кацапського фільму - ютубу з "перлами крємля" вистачає щоб знати напевно - скоти. Всі "російські ліберали" - скоти в квадраті. Саме з їх мовчазної згоди виріс "русскій мір".
показати весь коментар
17.07.2022 19:08 Відповісти
Не все так просто. В 1040 году при Ярославе Мудром в тексте , писаной кириллицей, 75% современных т н русских слов, ,, повесть временных лет,, Нестора - аналогично, кодекс русьско- литовского княжества - аналогично. Пушкин сочинял великий т н русский язык из языка которому было уже 700 лет , когда дикие( они такими и остались) финноугромонголы жили в лесах а ямах. Русский язык - на80 процентов - официальный летописный украинский язык. Мова - древний язык общения наших предков, долетописный. Русские это полиэтничное сборище сотен диких племён и народов в основном тюркских. Русских нет как национальности. У них нет своей территории, религии, языка, культуры, традиций - фактически это дикие зверолюди , полуобезьяны.
показати весь коментар
17.07.2022 20:18 Відповісти
Кацапи мали 300 років на системне винищення українського спадку. Тільки на знищення української мови було прийнято в Імперії, а потім в СРСР, 286 указів та постанов. Культурні артефакти вивозились до **********. Навіть могили доевньоруських князів та козацьких лідерів України цілеспрямовано розграбовувались і останки вивозились в *********. "Группа Гєрасімова" навіть вигадала нам "скульптурне відтворення" образу Ярослава Мудрого який виглядає як монгольсько-татарський тип, що в принципі неможливо... Вони і сьогодні продовжують грабувати, глумитися і знищувати наш національний спадок на всіх окупованих землях України.
показати весь коментар
17.07.2022 20:31 Відповісти
гіркін і мільчаков - це і є практичне втілення фандоріна.

ти ж, акунін, все це створив - улещував своїми книжками цей імперський реваншизм і ресентімент.

а тепер тявкаєш з Іспанії, чи де ти там пригрівся.

тьху на тебе, сатана.
показати весь коментар
17.07.2022 19:10 Відповісти
Ні. Образ "Фандоріна" це образ благородного грузина під кацапським прізвищем якого кацапомовний грузин вигадав для кацапів-споживачів. І щоб "хавали" назвав "Фандоріним". В образі Фандоріна від кацапа немає ні-чо-го. Отака фуйня трапляється з манкуртами які тепер проголошують себе "російськими лібералами"...
показати весь коментар
17.07.2022 19:21 Відповісти
так акунін ще написав "історію государства російського", а не тільки романи.

він на 100% в темі і мав би опублікувати всі звірства що творили москалі протягом імперської 300-лєткі (це 60 "ударних пятілєток").

але він спромігся тільки "прикрасити" жахливе минуле своїм авторським прізвищем.
показати весь коментар
17.07.2022 19:39 Відповісти
Да, в этом обвинении есть резон и правда, этот писатель в своих трудах по сути воспел москальскую ымперию, а ее апологетов наделил антуражом "романтики" и ареолом "святости" (сделал "положительными" героями), а теперь открешивается от СВОЕЙ ДОЛИ вины и причастности!
Немцы ВСЕ, ответили за поддержку политики фюрера (даже те, кто был с ней несогласен) собственными жизнями и жизнями своих родных и близких (когда бомбы падали им на голову, их убивали), мучениями моральными и физическими, позором и национальной катострофой (и это было СПРАВЕДЛИВО). Будет еще СПРАВЕДЛИВИВОСТЬ для баранообразного налесения паРашки и его потомства!
показати весь коментар
17.07.2022 20:08 Відповісти
все вы там братья, сестры и родители чекатил...
показати весь коментар
17.07.2022 19:17 Відповісти
А Акунін не хоче сказати, шо на курок чи кнопку пуск нажимає не особисто *****? Вони там всі такі як *****, за виключенням малееееньго відсотка...
показати весь коментар
17.07.2022 19:25 Відповісти
Усе дуже мутно із цією зустріччю. І, цікаво, де поділося ПВО? Раніше багатенько різного лайна збивалося на районі. Дуже дивно.
показати весь коментар
17.07.2022 19:33 Відповісти
Давайте петицию, чтобы мировое сообщество сбросило бомбу на ZLO, пусть живут люди... и дети... и мамы... и папы... и весь оркостан надо совместными усилиями изничтожить
показати весь коментар
17.07.2022 20:16 Відповісти
Акунін-ще одна яскрава ілюстрація вже приказки:"хороший росіянин - мертвий росіянин".
показати весь коментар
17.07.2022 20:17 Відповісти
Він не росіянин. Він манкурт грузинського походження.
показати весь коментар
17.07.2022 20:20 Відповісти
Историю России сей чел написал в посконных традиция фантаста Карамзина, про Киев и Вышгород вообще всякую пророссийскую ахинею. Ну и конечно, Акунин - автор первого российского супергероя, благородного дворянина Фандорина, у которого новая баба в каждом романе, как у Бонда, в карты не проигрывает, тоже как Джеймс, да к тому же еще и нинзя.
показати весь коментар
17.07.2022 20:34 Відповісти
🤣
показати весь коментар
17.07.2022 21:15 Відповісти
росія - не брат, не була ним і не буде. Небезпечний сусід-потвора.
https://youtu.be/45RV4inUiyg
показати весь коментар
17.07.2022 21:18 Відповісти
Interesno , a gde ani bili vse eti godi s 2014 ? Kagda uzhe zapahlo zharennim , vse stali takimi "haroshimi "ruskimi ......da pashli vse nahuj !
показати весь коментар
17.07.2022 21:32 Відповісти
У нас в ОП сидить свій Чікатіло - за три роки вбив закупки для армії,
знищив ракетну програму, зняв всі мінні загородження на Чонгарі,
понасадив агентуру кремлі во всі спецслужби України, завдяки
йому і була Буча, Ірпінь де кацапи мали на руках списки ветеранів
АТО, волонтерів, ТРОвців, патріотів, завдяки йому стався Маріуполь
з убитими 20 тисячами мирних людей. Цю гніду звуть Боневтік,
багато з українців його досі вважає героєм України і патріотом.
Факти кажуть про зворотнє. Звісно в цьому йому допомагає агент
ГРУ Андрєй, також агент ФСБ Демченко і інщі. Самі темні сутінки
перед світанком, так і з Україною
показати весь коментар
18.07.2022 02:22 Відповісти
 
 