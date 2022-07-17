Акунін про обстріл Вінниці: Чикатило продовжує вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе. ФОТО
Росіяни продовжують творити звірства, вбивати дітей та жінок в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив російський письменник Борис Акунін.
"БРАТ ЧИКАТИЛО
Приблизно так я – як, мабуть, багато хто з нас – себе всі ці місяці відчуваю. Особисто я нікого не вбивав, не ґвалтував, не мучив, але ці жахливі злочини скоїв член моєї родини. Тому так важко, навіть неможливо спілкуватися з жертвами та їхніми родичами. Ти блюєш якісь співчутливі слова, співчуваєш, готовий платити компенсації, які будуть покладені на твою моторошну родину за цивільними позовами, але дивитись у вічі сил немає. У них читається: як же ти з цим виродком виріс, чому не зупинив чи взагалі не придушив у колисці?
При цьому Чикатила поки не спійманий - яке там. Він продовжує творити звірства, вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе. А до того часу так і доведеться ховати очі", - заявив Акунін та опублікував фото руйнацій та жертв російського обстрілу Вінниці.
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@hochu_dodomu
· 16 июл.
В Новой Збурьевке авария: автомобиль на большой скорости влетел в электроопору.Внутри были 3 сотрудника ИК№7 в ГП: Лукашенко, Устименко и Милютин - погибли на месте. Незадолго до ДТП все трое обмывали свои новые должности в оккупационной власти. Меньше работы ВСУ!!
ти ж, акунін, все це створив - улещував своїми книжками цей імперський реваншизм і ресентімент.
а тепер тявкаєш з Іспанії, чи де ти там пригрівся.
тьху на тебе, сатана.
він на 100% в темі і мав би опублікувати всі звірства що творили москалі протягом імперської 300-лєткі (це 60 "ударних пятілєток").
але він спромігся тільки "прикрасити" жахливе минуле своїм авторським прізвищем.
Немцы ВСЕ, ответили за поддержку политики фюрера (даже те, кто был с ней несогласен) собственными жизнями и жизнями своих родных и близких (когда бомбы падали им на голову, их убивали), мучениями моральными и физическими, позором и национальной катострофой (и это было СПРАВЕДЛИВО). Будет еще СПРАВЕДЛИВИВОСТЬ для баранообразного налесения паРашки и его потомства!
https://youtu.be/45RV4inUiyg
знищив ракетну програму, зняв всі мінні загородження на Чонгарі,
понасадив агентуру кремлі во всі спецслужби України, завдяки
йому і була Буча, Ірпінь де кацапи мали на руках списки ветеранів
АТО, волонтерів, ТРОвців, патріотів, завдяки йому стався Маріуполь
з убитими 20 тисячами мирних людей. Цю гніду звуть Боневтік,
багато з українців його досі вважає героєм України і патріотом.
Факти кажуть про зворотнє. Звісно в цьому йому допомагає агент
ГРУ Андрєй, також агент ФСБ Демченко і інщі. Самі темні сутінки
перед світанком, так і з Україною