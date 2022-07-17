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Новини Фото Війна
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В Ірпені почали знімати фільм про вторгнення Росії в Україну. ФОТО

В Ірпені сьогодні, 17 липня, розпочали зйомки фільму про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Київської Обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Стрічка складатиметься з трьох частин і матиме промовисту назву "ZЛО".

"Зі знімальною групою пройшлися одним із найбільш зруйнованих житлових масивів Ірпеня. Пригадав, як вранці 24-го лютого я взяв слухавку і почув на фоні розмови вибухи. Тоді мені повідомили, що по всій лінії кордону відбуваються бойові зіткнення. Сили, які заходили зі сторони білорусі, в декілька разів перевищували наші. О 05:30 я прибув на робоче місце, де перебував до середини березня – це був один важкий довгий день", - написав Кулеба.

Також він розповів про візити закордонних делегацій, які відвідують руїни міст Київщини, починаючи з квітня цього року, одразу після деокупації області.

"Зараз Київщина звільнена від рашистів, проте Україна продовжує бій з окупантами. Вірю, що ми переможемо", - наголосив посадовець.

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В Ірпені почали знімати фільм про вторгнення Росії в Україну 01
В Ірпені почали знімати фільм про вторгнення Росії в Україну 02
В Ірпені почали знімати фільм про вторгнення Росії в Україну 03
В Ірпені почали знімати фільм про вторгнення Росії в Україну 04

Автор: 

Ірпінь (358) кіно (961) фільми (280)


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Топ коментарі
+7
хоч документальный? или 95-квартальный ???
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17.07.2022 20:41
+6
"Іс всєх іскуств важнєйшим для нас євляєцца КІНО".
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17.07.2022 20:39
+5
Героїчний Шоневтік.
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17.07.2022 20:45
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"Іс всєх іскуств важнєйшим для нас євляєцца КІНО".
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17.07.2022 20:39 Відповісти
Так на посту гавнакамандующєго найвеличніший режісьор
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17.07.2022 20:43 Відповісти
Актор..
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17.07.2022 20:51 Відповісти
Буча.
Під час зйомок, і між дублями.
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17.07.2022 21:02 Відповісти
Лента будет состоять из трех частей и будет называться "ZЛО".


Ze -ЛОХ
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17.07.2022 21:14 Відповісти
хоч документальный? или 95-квартальный ???
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17.07.2022 20:41 Відповісти
Документальний
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17.07.2022 20:45 Відповісти
зуб даєте?..
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17.07.2022 20:52 Відповісти
кто в главной роли?
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17.07.2022 20:43 Відповісти
Героїчний Шоневтік.
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17.07.2022 20:45 Відповісти
Це щоб на співчуванні більше грошей та зброї виділили , бо свої ск в асфальт закатали
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17.07.2022 20:48 Відповісти
Відкликаю свє попереднє запитання др вас..
Десь так, як ви щойно написали.
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17.07.2022 20:53 Відповісти
Героїчний боневтік.
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17.07.2022 20:54 Відповісти
Потом будут продолжение. Боневтик Судный День. И Боневтик Да Придет Спаситель.
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17.07.2022 20:56 Відповісти
И как он её ведет? Он просто видосики снимает.
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17.07.2022 21:09 Відповісти
він веде до СБУ всіх кацапських агентів.

про чию перемогу ти пердиш ?
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17.07.2022 21:16 Відповісти
в роли Верховного главнокомандующего --ефрейтор Зеленский
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17.07.2022 22:28 Відповісти
Знімають зеліни кіношники.
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17.07.2022 20:43 Відповісти
Предлагаю снять байопик "Зеленский".
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17.07.2022 20:46 Відповісти
Правильно роблять, що знімають. Всі методи у цій війні добрі. Також потрібно переласти на самі популярні мови світу та максимально поширити.
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17.07.2022 20:47 Відповісти
Для этого есть тик-ток и сммщики.
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17.07.2022 20:48 Відповісти
Фильмы давно превратились с копеечного развлечения энтузиастов в дорогостоящую и монументальную игрушку.
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17.07.2022 20:50 Відповісти
Оце я розумію!!! ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА!
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17.07.2022 20:55 Відповісти
Фільм потрібний та своєчасний. ZЛО кремлівського ялдаша має побачити весь світ. Бажано навіть англійською мовою з українськими та російськими субтитрами.
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17.07.2022 20:50 Відповісти
Якщо це кіно знімає 95 квартал, то в ньому можуть показати що кацапи - то білі й пухнасті створіння.
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17.07.2022 20:55 Відповісти
Не мели дурниць. Зніми сам й пошир. Вам що не зроби-усе не так. Весь світ має бачити звірства орків по максимуму-кіно це чи документальний фільм чи ще щось.
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17.07.2022 21:08 Відповісти
"95 квартал" вже "зняв" цілий КВАРТАЛ у Лондоні будиночків вартістю понад мільйон євро за кожну хатинку. Вони давно "кинули якір" в Європі, а українцям на жаль в ЄС як до небес.
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17.07.2022 22:16 Відповісти
І обов'язково з критикою зеленої влади та дЄрмаків з ОПУ, які нічого не робили для посилення обороноздатності цих районів знаючи що рашисти готують вторгнення.
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17.07.2022 21:21 Відповісти
надеюсь, Зеленского там будет не больше 1 минуты
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17.07.2022 21:07 Відповісти
*******? В стране война какое кино
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17.07.2022 21:07 Відповісти
У другій світовій теж кіно знімали. Не бачу нічого поганого у висвітлення звірств орків на Київщині
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17.07.2022 21:11 Відповісти
Інформаційна війна у будь якому випадку важлива, бо зомбоящик та інет роблять свою справу не гірше зброї-бачимо по орках. А те що у країні війна-непогано щоб місцеві дивани це усвідомили.
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17.07.2022 21:12 Відповісти
Ірпінь і Буча це трагедія і геноцид..но я чомусь думаю коли ми після перемоги дізнаємось що кацапи творили в Маріуполі то у нас волося дибом встане
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17.07.2022 21:08 Відповісти
Читай очевидцев. Люди попросту перепаханы. Психика примитизировалась до инстинктов. И это те кто успел сбежать. Что там с местными творится и говорить нечего.
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17.07.2022 21:11 Відповісти
Вообще всем кто сбежал из Мариуполя, Изюма и т.д. Нужен очень хороший психолог. Чернигова того же. Не говоря уже о тех кто был на подвале у орков. У людей страшные травмы. Ими надо заниматься.
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17.07.2022 21:14 Відповісти
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17.07.2022 21:12 Відповісти
А ХТО ВИНУВАТИЙ,ЩО УКРАЇНА БУЛА ПОВНІСТЮ НЕГОТОВА ДО ВІДСІЧІ ФАШИСТАМ??? Хотя до цього майже пять років потроху відвойовувала свою територію на Донбасі.
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17.07.2022 21:10 Відповісти
Не мели дурниць. Якби Україна була б повністю не готова, то в усіх містах ще у першу неділю війни висіла б уже трикольорова ганчірка. А йде 5-й місяць війни, і багато звідки наша армія орків вибила. При тому що орків на параші фізично майже вчетверо більше, а зброї-так у декілька десятків разів.
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17.07.2022 21:18 Відповісти
Хто-хто, "мудрий нАрід"...
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17.07.2022 22:31 Відповісти
Дурні якісь
Задовбали своїми відосами
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17.07.2022 21:21 Відповісти
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17.07.2022 21:22 Відповісти
Верещук Черная Вдова, Безугла Алая Ведьма
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17.07.2022 21:45 Відповісти
Папрашу на Зеленского НЕ! тявкать, самі вибрали!. В нього мало досвіду, але він старається як може.
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17.07.2022 22:30 Відповісти
Це якийсь лютий треш...сюр...Хто це фінансує??? Кияни повністю відірвані від реальності! Якась країна в країні!
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18.07.2022 00:03 Відповісти
За чей счёт очередное кино про "великого" и его опу Может они по дороге на съёмки заглянут к людям которые остались без жилья и задокументируют факт Люди сами даже не могут начать разбор завалов (без фиксации повреждения) ничего не возместят Скоро зима а у нас кино и шоу 95
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18.07.2022 07:02 Відповісти
 
 