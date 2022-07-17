В Ірпені почали знімати фільм про вторгнення Росії в Україну. ФОТО

В Ірпені сьогодні, 17 липня, розпочали зйомки фільму про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Київської Обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Стрічка складатиметься з трьох частин і матиме промовисту назву "ZЛО".

"Зі знімальною групою пройшлися одним із найбільш зруйнованих житлових масивів Ірпеня. Пригадав, як вранці 24-го лютого я взяв слухавку і почув на фоні розмови вибухи. Тоді мені повідомили, що по всій лінії кордону відбуваються бойові зіткнення. Сили, які заходили зі сторони білорусі, в декілька разів перевищували наші. О 05:30 я прибув на робоче місце, де перебував до середини березня – це був один важкий довгий день", - написав Кулеба.

Також він розповів про візити закордонних делегацій, які відвідують руїни міст Київщини, починаючи з квітня цього року, одразу після деокупації області.

"Зараз Київщина звільнена від рашистів, проте Україна продовжує бій з окупантами. Вірю, що ми переможемо", - наголосив посадовець.

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