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Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, "Градами", "Ураганами". ФОТО

Під ворожим вогнем опинилося 11 населених пунктів області. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, цивільних об'єктів. Ворожі снаряди також влучили у поле з пшеницею. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, Градами, Ураганами 01

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - м. Соледар, м. Авдіївка, с. Павлівка, с. Новомихайлівка, с. Новий Донбас, с. Ягідне, м. Краматорськ, с. Зелений Гай, м. Залізне, с. Стара Миколаївка, м. Торецьк.

Окупанти обстрілювали мирних людей з артилерії, мінометів,наносили ракетні удари, били реактивними системами залпового вогню "Град" та "Ураган", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів: 22житлові будинки, комунальні заклади, гаражні кооперативи, автомобілі та пшеничне поле.


Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, Градами, Ураганами 02
Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, Градами, Ураганами 03
Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, Градами, Ураганами 04
Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, Градами, Ураганами 05
Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, Градами, Ураганами 06
Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, Градами, Ураганами 07

обстріл (28596) Нацполіція (15190) Донецька область (8522)


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