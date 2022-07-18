Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, "Градами", "Ураганами". ФОТО
Під ворожим вогнем опинилося 11 населених пунктів області. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, цивільних об'єктів. Ворожі снаряди також влучили у поле з пшеницею. Є поранені та загиблі серед мирного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - м. Соледар, м. Авдіївка, с. Павлівка, с. Новомихайлівка, с. Новий Донбас, с. Ягідне, м. Краматорськ, с. Зелений Гай, м. Залізне, с. Стара Миколаївка, м. Торецьк.
Окупанти обстрілювали мирних людей з артилерії, мінометів,наносили ракетні удари, били реактивними системами залпового вогню "Град" та "Ураган", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів: 22житлові будинки, комунальні заклади, гаражні кооперативи, автомобілі та пшеничне поле.
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