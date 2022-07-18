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Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, зокрема спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, викликані обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Горіли приватні дворові споруди та звалище", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, увечері 17 липня у Печенігах Чугуївського району розпочалася пожежа у господарській споруді у дворі приватного будинку, 63-річний чоловік, намагаючись вилізти через вікно з палаючої споруди, порізав склом руки. Від госпіталізації він відмовився. Рятувальники загасили вогонь протягом години.

У Богодухівському районі близько 22:45 ворог також влучив у приватну господарську будівлю площею близько 70 кв.м. А в 00:50 – у приватний гараж. Там виникла пожежа на площі 140 кв. Рятувальники оперативно ліквідували обидві пожежі. Постраждалих немає.

У тимчасово окупованій Балаклійській громаді ворожі снаряди потрапили у звалище, але загасити вогонь було неможливо через небезпеку для особового складу ДСНС.

Крім того, двічі рятувальники виїжджали для перевірки місць влучення ворожих боєприпасів до житлових багатоповерхівок, де не сталося пожеж. Так, у Київському районі Харкова в результаті обстрілу було частково зруйновано 2 дев'ятиповерхівки, потерпілих немає. У Чугуєві вибухом були вибиті вікна у житловій п'ятиповерхівці. На 5-му поверсі були заблоковані вхідні двері до однієї з квартир. Рятувальники провели деблокування, щоб дати можливість вийти його мешканцям. У цьому випадку постраждалих також немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 6 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Також читайте: Чугуїв знову зазнав ударів з боку ворога, є пошкодження в приватному секторі, можливі перебої з водопостачанням, - мер Мінаєва

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, зокрема спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, - ДСНС 01

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, зокрема спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, - ДСНС 02

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, зокрема спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, - ДСНС 03

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, зокрема спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, - ДСНС 04

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, зокрема спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, - ДСНС 05

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, зокрема спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, - ДСНС 06

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, зокрема спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, - ДСНС 07

Автор: 

обстріл (28596) пожежа (4331) Харківщина (6054) ДСНС (5116) Балаклія (275)


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Де можна отримати гуманітарну допомогу у Харкові - список пунктів https://t.me/kharkivoda/5938 на 18 липня. В ОВА просять людей не створювати черги, адже це може бути небезпечно.

📍«Укрпошта»
🕘 Час роботи: 9:00-16:00

№82, просп. Героїв Харкова, 210;
№46, пров. Перемоги, 2;
№91, вул. Харківських Дивізій, 20;
№172, вул. Грицевця, 29.

📍«Нова пошта»
🕘 Час роботи: 9:00-16:00

№137, вул. Ахсарова, 21;
№51, вул. Бакуліна, 14;
№140, пров. Пискунівський, 4;
№99, просп. Гагаріна, 176;
№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;
№67, вул. Гвардійців Широнінців, 30;
№71, просп. Тракторобудівників, 86/137;
№62, вул. Амосова, 11А;
№102, вул. Краснодарська, 181Б;
№87, вул. Мохнацька, 83.
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18.07.2022 11:16 Відповісти
 
 