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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожого артобстрілу Харкова: пошкоджено будинки мирних мешканців. ФОТОрепортаж

Вночі російська армія вдарила по Київському району Харкова. Поліція фіксує наслідки артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, військові РФ продовжують нищити інфраструктуру міста та житлові будинки харків’ян. Постраждалих немає.

"18 липня о 00:20 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про обстріл району військовими Російської Федерації. Внаслідок влучань артилерійських снарядів реактивної системи залпового вогню частково зруйновані два житлові будинки: пошкоджені два поверхи багатоповерхівки та дах сусіднього будинку, віконні рами та автівки", - йдеться у повідомленні.

Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1 провели огляд місця події та зібрали речові докази злочинів країни-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові поліція затримала ймовірного коригувальника ворожих обстрілів

Наслідки ворожого артобстрілу Харкова: пошкоджено будинки мирних мешканців 01
Наслідки ворожого артобстрілу Харкова: пошкоджено будинки мирних мешканців 02
Наслідки ворожого артобстрілу Харкова: пошкоджено будинки мирних мешканців 03
Наслідки ворожого артобстрілу Харкова: пошкоджено будинки мирних мешканців 04
Наслідки ворожого артобстрілу Харкова: пошкоджено будинки мирних мешканців 05
Наслідки ворожого артобстрілу Харкова: пошкоджено будинки мирних мешканців 06
Наслідки ворожого артобстрілу Харкова: пошкоджено будинки мирних мешканців 07

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Як повідомлялось раніше, минулої ночі ворог завдав артилерійських ударів по Київському району Харкова.

Автор: 

армія рф (17468) обстріл (28596) Нацполіція (15190) Харків (5619)


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Назвали бы проспект имени Бандеры вместо Жукова , и кацапы бы побоялись сунуться , бо боятся бандеровцев

жаль , что Харьков бомбят и люди гибнут. А Белгород раньше тоже был украинским ? Может передвинуть границу и выпхать всех кацапов из Белгородского региона
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18.07.2022 12:37 Відповісти
прилетел ватній волшебник не на голубом не вертолете и раздал не єскимо
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18.07.2022 13:31 Відповісти
 
 