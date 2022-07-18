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Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що всіх російських воєнних злочинців, які відповідальні за терор проти українців, буде притягнуто до відповідальності.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Уже понад три тисячі крилатих ракет застосувала Росія проти України. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти нашої країни та наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 145 днів і більш як вісім років. Це буде зроблено", - наголосив президент.

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Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 01
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 02
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 03
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 04
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 05
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 06
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 07
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 08
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 09
Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський 10

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) крилаті ракети (1073) ракети (4028)


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Топ коментарі
+14
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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18.07.2022 13:30
+13
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18.07.2022 13:21
+12
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18.07.2022 13:23
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скиглення тут не допоможе, допоможе тільки одне - на кожен приліт з козломордії має бути симетрична відповідь.
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18.07.2022 13:21 Відповісти
Это тоже не поможет. Поможет победа в войне.
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18.07.2022 13:39 Відповісти
А як ви її бачите?
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18.07.2022 15:46 Відповісти
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18.07.2022 13:21 Відповісти
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18.07.2022 13:23 Відповісти
кацапи то є генетичні виродки і біологічне сміття
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18.07.2022 13:24 Відповісти
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18.07.2022 13:25 Відповісти
Считовод
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18.07.2022 13:26 Відповісти
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18.07.2022 13:26 Відповісти
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18.07.2022 13:28 Відповісти
А скільки ракет виготовлено за твоєї каденції?
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18.07.2022 13:29 Відповісти
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18.07.2022 13:38 Відповісти
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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18.07.2022 13:30 Відповісти
Потому вывезли только свою родную, чтобы паники не было
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18.07.2022 13:33 Відповісти
*родню
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18.07.2022 13:34 Відповісти
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18.07.2022 13:35 Відповісти
3000 ракет? Та то шо! Зате ЗЕленський набудував мало не 3000 км дорiг вiд кордонiв з окупантами...
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18.07.2022 13:37 Відповісти
А толку ноль
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18.07.2022 13:42 Відповісти
Коли вже й тебе, Ємак звільнить?
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18.07.2022 13:55 Відповісти
А скільки засобів ППО і ПРО придбав зеленський до широкого вторгнення?
А навіщо зеленський згортав різні оборонні програми, зокрема ракеттні?
І навіщо зеленський призначив осіб, які йому давали такі поради?
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18.07.2022 13:56 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 14:13 Відповісти
Пам'ятаю, як в перший місяць повномасштабного вторгнення якийсь там Арестович на марафоні імені зеленського розказував, що у кацапів всього тисяча ракет, і вони в них швидко закінчяться.
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18.07.2022 14:54 Відповісти
А скільки ракет зробив пан Зеленський, щоб збивати ворожі ракети? Якщо пан Зеленський не в змозі мислити на рівні Президента, то якого хера перся в Президенти? Чи він думав, що Президент це та особа яка носить булаву і тільки подає команди? Краще б він залишився в своєму малоросійському "кварталі".
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18.07.2022 16:03 Відповісти
зепрезедент ніякий не пан, нелох він
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18.07.2022 17:39 Відповісти
воно готовилось до вiйни...

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18.07.2022 17:19 Відповісти
Цитаты Ze:

- Хуже НЕ будет.

- Просто перестать стрелять.

- Казали.. 'при Зеленському буде хаос, буде війна'. Дивіться, нічого НЕ сталося.

- закончил войну в своей голове.

Поржали?
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18.07.2022 21:29 Відповісти
 
 