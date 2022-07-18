Понад 3 тис. крилатих ракет вже застосувала Росія проти України, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський заявив, що всіх російських воєнних злочинців, які відповідальні за терор проти українців, буде притягнуто до відповідальності.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Уже понад три тисячі крилатих ракет застосувала Росія проти України. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти нашої країни та наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 145 днів і більш як вісім років. Це буде зроблено", - наголосив президент.
Топ коментарі
+14 Олександр Дніпро
показати весь коментар18.07.2022 13:30
+13 Павло ШОвте
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+12 Павло ШОвте
показати весь коментар18.07.2022 13:23
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А навіщо зеленський згортав різні оборонні програми, зокрема ракеттні?
І навіщо зеленський призначив осіб, які йому давали такі поради?
- Хуже НЕ будет.
- Просто перестать стрелять.
- Казали.. 'при Зеленському буде хаос, буде війна'. Дивіться, нічого НЕ сталося.
- закончил войну в своей голове.
Поржали?