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Новини Фото Війна
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Війська РФ вторглись в Україну, керуючись картами 1969 року, - СБУ. ФОТОрепортаж

Частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Працівники спецслужби вилучили документи на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області.

З'ясувалось, що на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

"На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було. І хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році", - розповіли в СБУ.

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Зазначається, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ на чолі з полковником ЗС РФ Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації РФ.

"Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування "найсучаснішими картами", виготовленими нібито за допомогою "найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів". При цьому 138-а гвардійська мотострілецька бригада рф, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку", - додали в СБУ.

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Війська РФ вторглись в Україну, керуючись картами 1969 року, - СБУ 01
Війська РФ вторглись в Україну, керуючись картами 1969 року, - СБУ 02
Війська РФ вторглись в Україну, керуючись картами 1969 року, - СБУ 03

Автор: 

армія рф (17482) СБУ (12842)


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Топ коментарі
+49
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18.07.2022 14:33
+45
А ведь могли бы и такими картами пользоваться. Ан нет, прогресс на лицо.
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18.07.2022 14:28
+43
радійте що вони такі кретини, якби оленевод і його шобла не розкрали всі нафтогазо-євріки і доляри на своїх котеджі, роз'їбали б кацапи нас за ті самі 3 дні що всі й думали... російська корупція - спонсор незалежності України
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18.07.2022 14:25
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радійте що вони такі кретини, якби оленевод і його шобла не розкрали всі нафтогазо-євріки і доляри на своїх котеджі, роз'їбали б кацапи нас за ті самі 3 дні що всі й думали... російська корупція - спонсор незалежності України
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18.07.2022 14:25 Відповісти
Розікрали підорашкіну армію на КПП фанерних рейхстагах та головних уродських церквах
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18.07.2022 14:28 Відповісти
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18.07.2022 14:33 Відповісти
Це ще не все.
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18.07.2022 14:41 Відповісти
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18.07.2022 14:51 Відповісти
Это клоунятко хотело врага запутать, налепив асфальта в виде дорог. 🤡
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18.07.2022 16:21 Відповісти
Люто плюсую,проте,тема асфальту не розкрита...
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18.07.2022 14:52 Відповісти
А что не так? вдруг война а ********** уставший
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18.07.2022 16:48 Відповісти
Якби вони були не кретинами, то не поперлися б в Украіну
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18.07.2022 14:40 Відповісти
дикари, что с них взять..., но это не освобождает их от утилизациии...
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18.07.2022 14:25 Відповісти
Вчера на стриме у Золкина был снайпер с минус 6 зрением.Они долбоебы,но их просто *****.И мы не готовились толком
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18.07.2022 14:28 Відповісти
Главное чтоб не косоглазый, иначе своих бы перестрелял
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18.07.2022 14:29 Відповісти
Там был другой прикол,он своего раненого товарища бросил при окружении.Типа своих не ьросаем.Золкин с Димой - напарником так с него протрещали.Говорят: а чё вы ему не сказали Работайте ,братья?
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18.07.2022 14:34 Відповісти
зря вы про минус....у снайпера .... оптика прицела... кстати подгоняется под диоптрию близорукого лучше чем очкиесли еще она электронаня видящая в темноте инфракрасном поле зрения то вообще прелесть...есть прицелы с динамическим остеживаем автоматизирвоанные и фотографированием покрадрово все что прицел видит и выводит на экран снайпер может дажене смотретьв прицел если будет замечена обозначенанчч цель человек будет сигнал об этоми кадр в какой точке был замечена цель... потом можно кратно х 8-16 увеличить приблизить цель... в деталях...
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18.07.2022 14:35 Відповісти
Просто при желании найди тот стрим,они его обещали выложить в интернете и посмотри на того снайпера из Набережных Челнов и ты все поймёшь
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18.07.2022 14:38 Відповісти
Срмнительно что такое есть на параше.
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19.07.2022 08:59 Відповісти
Лим Дон Хун или Хан, непомню точно, гениальный лучник с плохим зрением. Точнее он почти слепой был и непользовался ни линзами ни очками. Почитай про него если интересно, пример того что в стрельбе зрение не главную роль играет)
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18.07.2022 14:38 Відповісти
Прочитав. Секрет простий: орієнтується на яскраві кольори мішені і завдяки наполегливим тренуванням розвинув м"язову пам'ять. Думаю на полі бою дуже рідко зустрічаються яскраво вдягнені, статичні цілі тому приклад невдалий.
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18.07.2022 15:54 Відповісти
Умение в руках и в голове, а зрение второстепенный факт который могут заменить линзы или настроеный под стрелка прицел. То что снайпер с минусовым зрением ничего не значит, я это хотел сказать
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18.07.2022 16:32 Відповісти
🤣
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18.07.2022 15:09 Відповісти
А ведь могли бы и такими картами пользоваться. Ан нет, прогресс на лицо.
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18.07.2022 14:28 Відповісти
Этими картами космонавты ВКС пользуются, когда Глонасс не работает)
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18.07.2022 15:04 Відповісти
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18.07.2022 15:10 Відповісти
Добре, що у них застарілі карти, хєрово, що це не заважає їхнім снарядам прилітати по нових будинках українців 🤔
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18.07.2022 14:28 Відповісти
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18.07.2022 14:28 Відповісти
Дебилы
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18.07.2022 14:28 Відповісти
В них не те що з 1969 року нічого не мінялось, а взагалі вже 100 років.
Як стояли похилі хібари, так і стоять.
Вони завжди вважали себе більш розвинутими, тому і розраховували побачити в нас пейзажі 1969.
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18.07.2022 14:29 Відповісти
На бумаге ты лев Толстой а на деле .. простой. Так и с рашкой.
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18.07.2022 14:29 Відповісти
До того ж, в 1969 р. ще не випускали автоматичних пральних машин... 😕

а ви дивуєтесь.....
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18.07.2022 14:32 Відповісти
тоді й звичайна пральна машина була величезною рідкістю в совєцькій сімї.
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18.07.2022 14:41 Відповісти
У моего друга- коллеги эти ***** месяц под Киевом стояли.Так родители рассказывали,что они танцевали под звуки пиликанья стиралки.
И ещё...командир спрашивает у хозяев дома: пОчему у вас так мало круп и макароны в доме?
Ответ: а назуя нам набирать,пропасть могут ,а в магазине в любой момент можно купить.
Ручная: Мы этоГо не понимаем.У нас ,если приходит зарплата ,то мы покупаем сразу мешок круп и мешок макароны,ТК в следующем месяце может и не быть.
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18.07.2022 14:42 Відповісти
А такое не спрашивали:

"кто вам разрешил красиво жить?"

Так зарядили в ответ на два санузла в доме. Может, в Лаптестане надо разрешение на человеческие удобства брать...
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18.07.2022 15:47 Відповісти
Рукажопиє лапатнікі-рукажопи во всьом...
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18.07.2022 14:33 Відповісти
От відразу відчувається підвищення ефективності роботи СБУ! Ще не встигло охолонути місце, на якому сидів баканов, а вже такий великий успіх!
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18.07.2022 14:33 Відповісти
Дороги нові zепідарас теж по тим картам будував,по яким кацапи наступали,для кого вся ця маячня?
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18.07.2022 14:35 Відповісти
с одной стороны это дебилизм...а с другой...небольшой плюсик... который дал нам небольшую фору... правда если бы не новые дороги и шикарные указатели...они б ваще не знали б где и куда...
гастамеля.... твари дикие...
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18.07.2022 14:35 Відповісти
В той же час по нових зеліних дорогах вони чудово орієнтувались.
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18.07.2022 14:38 Відповісти
У них на картах і Славутича не було Якби не придурок-мер, що їх з білим прапором на трасі зустрів, то вони-б повз пойшли А він їм каже "Я - мер Славутича У нас військ немає Ми - люди мирні!" А ті й очі витріщили: "Славутич? А что это такое? Где это?" В результаті - четверо убитих, до десятка поранених, побиті будинки і засрані мінами околиці
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18.07.2022 18:25 Відповісти
Хтось сумнівався що вони дебіли кончені?
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18.07.2022 14:36 Відповісти
Війська РФ вторглись в Україну, керуючись картами "великого будівництва доріг слуги "зе" .
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18.07.2022 14:38 Відповісти
я б так цього не афішував, бо рос. безперечно буде лізти далі і хай би в них далі були старі карти.
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18.07.2022 14:38 Відповісти
Це не таємниця ще з лютого місяця.

Інша справа, що бурятсько-днрівське м'ясо вони забезпечувати нормально не будуть, а от ту сволоту, що зараз по наших містах ракети пускає, нажаль, будуть.
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18.07.2022 15:53 Відповісти
не удивлен они думали =шо мы на конях ездим глотаем сало шматками с чубами набашке и глотаем вареники глазами.....все в шароварах и с борщами
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18.07.2022 14:42 Відповісти
ну, значит, у этого "батальона" изначальная цель была сдохнуть не "на родине". а зачем тогда им давать новые карты?
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18.07.2022 14:43 Відповісти
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18.07.2022 14:44 Відповісти
"… пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл! В этом наша стратегия...!"(с)
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18.07.2022 14:47 Відповісти
а шо такого, орки досі на совок мастурбують
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18.07.2022 14:51 Відповісти
це просто інфа. Кулинич, свіжий шпигун, тривалий час рулював в Держкомземі, все давно перекочувало в генштаб орків.включно з військовими картами тасистемою координат А це карта командира взводу, вона для нього як направлення руху,щоб не загубитись. Оркам похер забудови для них направлення руху важливо, бо воюють за помахом руки командира
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18.07.2022 14:54 Відповісти
Вудсток в том году был ещё... 🙄
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18.07.2022 15:00 Відповісти
Патамушта тупиє...
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18.07.2022 15:09 Відповісти
зброя тих років, техніка тих років, ********** тих років, командири тих років, то чому карти повинні бути іншими?
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18.07.2022 15:12 Відповісти
і це дуже добре тому що в перші дні ці уроди лупили в склади і військові частини де вони існували до 90 х
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18.07.2022 15:43 Відповісти
І що? Це їм завадило окупувати північ, південь і схід? Ні не завадило! Тому досить вже цих побєдобєсних реляцій з недооцінкою ворога!!!
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18.07.2022 16:27 Відповісти
Це точно. Рідість то яка, кацапи воюють по картам 69-року, кацапи воюють методами та озброєнням минулого століття. Це їм не завадило стільки зруйнувати міст і сіл, повбивати стільки людей і захопити стільки нашої землі. Чому радієте, клоуни? Та скажіть спасибі всесвіту, що у них старі карти та стара зброя, а то вже давно б всі випробували на собі "сруцкий мир".
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18.07.2022 16:48 Відповісти
Совок был и остался,помню как один командир в мемуарах жаловался что в 1944-ом ему выдали карты 1878 года еще русско-прусской войны.
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18.07.2022 18:37 Відповісти
Это днище. Хотя когда я служил в конце 80-х, у нас были топокарты нормальные, средины 80-х издания, но это было оперативное подразделение.
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18.07.2022 19:11 Відповісти
Військово-Транспортна авіація СРСР. Кінець 80-х. Перевозили купені тоді ще Заїром літаки Міг-21 у Кіншасу. Отримали карти аеродрому посадки Кіншаса... пятикілометровки 1966 року з назвою міста Леопольдвіль. Ніхто не дивується... бо русняві і зараз у кабіни приносять свої GPS... бо на свій Говногонасс не дуже розраховують. А про карти і мови нема.
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18.07.2022 21:31 Відповісти
Так в них же картограф вусатий сусід! Чого не порадились??? От він би показав!
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18.07.2022 19:55 Відповісти
Зато у китайцев российские карты современные и точные.
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18.07.2022 21:12 Відповісти
А зачем лаптеносцам карты? Товарищ командир пальцем покажет....
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18.07.2022 22:12 Відповісти
карта летопись временних лєт
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18.07.2022 23:06 Відповісти
если бы не цивилизация, то карты были бы углем на шкуре оленя
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19.07.2022 08:39 Відповісти
А СБУ взяло и все рассказало, кретины
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19.07.2022 11:02 Відповісти
https://ibb.co/rvqsw2z
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19.07.2022 11:07 Відповісти
 
 