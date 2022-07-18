Війська РФ вторглись в Україну, керуючись картами 1969 року, - СБУ. ФОТОрепортаж

Частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Працівники спецслужби вилучили документи на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області.

З'ясувалось, що на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

"На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було. І хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році", - розповіли в СБУ.

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Зазначається, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ на чолі з полковником ЗС РФ Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації РФ.

"Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування "найсучаснішими картами", виготовленими нібито за допомогою "найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів". При цьому 138-а гвардійська мотострілецька бригада рф, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку", - додали в СБУ.

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