Окупанти використовують проти України усі типи ракетного озброєння, зокрема й зенітні ракети. Все частіше ворог застосовує старі радянські зразки, - Повітряні сили. ФОТО

Окупанти застосовують проти України весь арсенал наявного озброєння. Наша земля фактично стала полігоном для випробування сучасних російських ракет, а також і застарілих, які були розроблені та виготовлені ще за часів СРСР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, станом на сьогодні ворог уже випустив по Україні близько трьох тисяч ракет різних типів. Йдеться про крилаті ракети, авіаційні - класу "повітря-поверхня", ракети оперативно-тактичних комплексів ("Точка-У", "Іскандер"), а також ракети "Онікс" берегового комплексу "Бастіон".

"Все частіше противник застосовує по позиціях українського війська та цивільних об’єктах старі радянські ракети, такі як Х-59, Х-22, Х-31 та інші. А протягом останніх тижнів, ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначеного якого - знищення повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.







Варто зазначити, що даний комплекс може працювати, як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Щоправда ураження об’єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі.

Бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами вражаючих елементів.

Використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння. А зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах, наразі мова йде про миколаївську та харківську операційні зони.