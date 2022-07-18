УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11317 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 910 9

Окупанти використовують проти України усі типи ракетного озброєння, зокрема й зенітні ракети. Все частіше ворог застосовує старі радянські зразки, - Повітряні сили. ФОТО

Окупанти застосовують проти України весь арсенал наявного озброєння. Наша земля фактично стала полігоном для випробування сучасних російських ракет, а також і застарілих, які були розроблені та виготовлені ще за часів СРСР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, станом на сьогодні ворог уже випустив по Україні близько трьох тисяч ракет різних типів. Йдеться про крилаті ракети, авіаційні - класу "повітря-поверхня", ракети оперативно-тактичних комплексів ("Точка-У", "Іскандер"), а також ракети "Онікс" берегового комплексу "Бастіон".

"Все частіше противник застосовує по позиціях українського війська та цивільних об’єктах старі радянські ракети, такі як Х-59, Х-22, Х-31 та інші. А протягом останніх тижнів, ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначеного якого - знищення повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують проти України усі типи ракетного озброєння, зокрема й зенітні ракети. Все частіше ворог застосовує старі радянські зразки, - Повітряні сили 01
Окупанти використовують проти України усі типи ракетного озброєння, зокрема й зенітні ракети. Все частіше ворог застосовує старі радянські зразки, - Повітряні сили 02
Окупанти використовують проти України усі типи ракетного озброєння, зокрема й зенітні ракети. Все частіше ворог застосовує старі радянські зразки, - Повітряні сили 03

Варто зазначити, що даний комплекс може працювати, як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Щоправда ураження об’єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі.

Бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами вражаючих елементів.

Використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння. А зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах, наразі мова йде про миколаївську та харківську операційні зони.

Автор: 

армія рф (17482) крилаті ракети (1073) обстріл (28613) ракети (4028) Повітряні сили (2663)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українська земля нашпигована смертю. Бережіть себе.
показати весь коментар
18.07.2022 15:35 Відповісти
Все частіше ворог застосовує старі радянські зразки.....

Ничего в жизни не бывает вечного,,,,
Скоро вАм нЕдоиМперия П**ЗДА!!!
показати весь коментар
18.07.2022 15:52 Відповісти
Когда уже этот совковый хлам закончится?
показати весь коментар
18.07.2022 15:58 Відповісти
Мабуть не скоро. Вони його десятиліттями штампували
показати весь коментар
18.07.2022 16:39 Відповісти
чекаю
Все частіше ворог застосовує копьєметалки дєдов....
показати весь коментар
18.07.2022 16:03 Відповісти
А на складах у кацапів таке є
показати весь коментар
18.07.2022 16:30 Відповісти
якщо не списдили папередники
показати весь коментар
19.07.2022 08:40 Відповісти
Лампова індустрія в рашки ще надовго. Хоча, калібри встигли наклепати з ******** чипів.
показати весь коментар
18.07.2022 16:45 Відповісти
бо х@йло йде вабанк,
кине всю зброю до останнього,

на парашу ж ніхто не нападе
показати весь коментар
18.07.2022 21:39 Відповісти
 
 