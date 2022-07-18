Білоруські локомотиви, які перевозили товари для забезпечення російської армії, передано в АРМА, - прокуратура. ФОТО

За клопотанням Київської міської прокуратури арештовано та передано в АРМА три локомотива білоруського виробництва, які використовувалися для транспортування товарів, у тому числі, необхідних російській федерації для ведення війни проти України. Вартість переданого майна становить понад 70 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Як зазначається, техніка була виявлена на території України під час огляду, проведеного в межах розслідування, розпочатого за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

"Відповідно до отриманої інформації, вказані локомотиви здійснювали регулярні перевезення товарів, у тому числі паливно-мастильних матеріалів, з України до Республіки Білорусь, які у подальшому використовувалися Російською Федерацію для матеріального забезпечення збройного вторгнення в Україну", - зауважили у прокуратурі.

У зв’язку з цим, за клопотанням прокуратури суд наклав арешт на вказані локомотиви та ухвалив рішення про їх передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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