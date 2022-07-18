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Новини Фото Війна
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Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

До волонтерів надійшли запити на три тепловізори, квадрокоптер та турнікети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку волонтерки Наталії Юсупової.

"Люди, дуже потрібна термінова допомога на фронт. Район Бахмута, де тривають запеклі бої

Кожного дня окупанти завдають ракетні удари по Україні. На фронті важкі бої. В нас багато загиблих та сотні поранених бійців. Реанімації заповнені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Є термінові потреби на фронт.

Три рахунки на два тепловізори -136 тис, ще один тепловізор за 54 тис, квадрокоптер Аутел преміум -61500 грн, та турнікети 30 штук-21600 грн - Прошу допомогти зібрати кошти!", - закликає волонтерка.

Пейпал: [email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Дубні влада хоче продати танк-пам’ятник за пів мільйона доларів. Гроші віддадуть на ЗСУ

Також Юсупова звітує за минулий тиждень: "Понеділок - квадрокоптер Аутел -53 тис , вже на фронті.

Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 01

Вівторок- Квадрокоптер Аутел з тепловізором 238 тис та окремо тепловізор 54 тис, вже теж на фронті.

Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 02
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 03

Середа - генератор дизельний - 64 тис та квадрокоптер Аутел преміум -61500 грн, ремонт двух автівок -25 тис.

Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 04

Четверг - два планшети до дронів 22 тис, приціл - 60 тис, посилювач зв’язку -9253 грн.

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П’ятниця- квадрокоптер Мавік 3 - 79500 грн, вже відправили на фронт

Тож 4 квадрокоптера за п’ять днів!

Я хочу подякувати кожному за репост, підтримку та кожну копійку! Передаю подяку від наших героїчних бійців. Вони знають, що вони віддають за нас життя, а ми їм допомагаємо, як можемо".

Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 05
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 06
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 07

Дивіться також: "Такою ціною здобувається свобода", - волонтер Юрій Бондар показав закривавлений бронежилет і закликав допомагати медикам. ФОТО

Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 08
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 09
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 10
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 11
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 12
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 13
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 14
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 15
Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 16

Читайте: Немає ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ, - Пентагон


Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 17

Автор: 

допомога (8367) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+19
Звичайно, це дуже добре, що українці не байдужі до потреб армії. Але який це сором, коли держава не може забезпечити навіть самим необхідним. А в той час ручні суди списують олігархам величезні суми. Країна тримається тільки на чесних і порядних людях. А не на владному мотлоху.
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18.07.2022 17:00
+11
Порох, совместно с "Справа громад" закупили в Эстонии 250 беспилотников, в т.ч. и с тепловизорами.... уже в пути.....
https://www.youtube.com/watch?v=XkN91ZkG1Gg
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18.07.2022 17:06
+10
Державе не когда. Она долги перед бюджетом Бене списывает.
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18.07.2022 17:04
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+1000
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18.07.2022 16:59 Відповісти
Звичайно, це дуже добре, що українці не байдужі до потреб армії. Але який це сором, коли держава не може забезпечити навіть самим необхідним. А в той час ручні суди списують олігархам величезні суми. Країна тримається тільки на чесних і порядних людях. А не на владному мотлоху.
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18.07.2022 17:00 Відповісти
Державе не когда. Она долги перед бюджетом Бене списывает.
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18.07.2022 17:04 Відповісти
Мене якось коробить від слова держава.А чи є у нас та держава,крім прапору і гімну? Як треба когось посадити,або когось обібрати до нитки-то нібито держава є. А як треба комусь допомогти або підтримати-то нібито і немає.
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18.07.2022 17:33 Відповісти
Саме це я і маю на увазі.
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18.07.2022 19:01 Відповісти
А к Бене, дружбану Вовы, не обращались? Ему намедни опять долг перед бюджетом списали и 40 фирм из под ареста освободили. Так что денежка должна быть. И у Вовы тоже.
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18.07.2022 17:02 Відповісти
Палишься, кацап.
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18.07.2022 18:59 Відповісти
а из секты зеленых соплежуев?
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18.07.2022 19:55 Відповісти
Порох, совместно с "Справа громад" закупили в Эстонии 250 беспилотников, в т.ч. и с тепловизорами.... уже в пути.....
https://www.youtube.com/watch?v=XkN91ZkG1Gg
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18.07.2022 17:06 Відповісти
XME, не 250, а 350......
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18.07.2022 17:09 Відповісти
Це якийсь пздц блд, розстріляйте ***** той кагал *******,який присмоктався до України,одразу будуть гроші,у них мішки з готівкою!
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18.07.2022 17:07 Відповісти
+400
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18.07.2022 17:14 Відповісти
+1000
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18.07.2022 17:16 Відповісти
Згадалася пісня ,яку співає Олександр Смик

,, Обережно,Жиди,,
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18.07.2022 17:18 Відповісти
Так візьміть на ці потреби з тих 80млн.грн., що виділили на знімання роликів для тв з держбюджету. Уявляєте американців, які збирають на тепловізор чи турнікет американському солдату?! Щоб коїлось під білим домом чи конгресом, якби таке було в США? Може вже пора волонтерам перестати робити Україні ведмежу послугу? І знести нахрєн таких чиновників!
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18.07.2022 17:20 Відповісти
+
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18.07.2022 17:22 Відповісти
На складах там ніде не "залежалися"? А то новина про джавеліни і нлави на початку війни якось трохи шокувала.
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18.07.2022 17:26 Відповісти
+
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18.07.2022 17:27 Відповісти
берегите квадрики, это не расходники, а средство поражения русни, удачи и хорошей погоды
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18.07.2022 17:29 Відповісти
++ Не жлобіться ! навіть 50-100 грн. ..та навіть ті 10 грн. допоможуть !
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18.07.2022 18:06 Відповісти
+400
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18.07.2022 18:13 Відповісти
А слабо послать официальный запрос по линии минобороны? Почему на войне фигурирует некий Остап сулейман получатель некто Егор Ч.?? Какого иглесиаса? Пусть минобороны официально даст ответ, что тепловизоров нет, где то что присылала Канада мы не знаем, бо были c бодунища, и пожалуйста пришлите ещё этих славных и вкусных калош!!!
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18.07.2022 19:03 Відповісти
Можлво досить клянчити? Кожен військовий отримує в місяць від 43000 до 120000 грн. + харчування + житло + одежа. І придбати собі турнікет за 800 грн релігія не дозволяє?
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18.07.2022 19:34 Відповісти
в Чехії: Infiray XEYE E3 MAX V2 https://www.optickysvet.cz/monokularni-termovize/termovize-xeye-e3-max-v2/ https://www.optickysvet.cz/monokularni-termovize/termovize-xeye-e3-max-v2/

2 275 доларів'

ціна 54 900 Kč, долар сша 24,13 Kč,

скільки має з того фоп, і де той фоп бере той дефіцит?
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18.07.2022 20:09 Відповісти
+
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20.07.2022 09:58 Відповісти
 
 