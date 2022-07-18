Бійці, що боронять район Бахмута, потребують тепловізорів, турнікетів і квадрокоптер, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
До волонтерів надійшли запити на три тепловізори, квадрокоптер та турнікети.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку волонтерки Наталії Юсупової.
"Люди, дуже потрібна термінова допомога на фронт. Район Бахмута, де тривають запеклі бої
Кожного дня окупанти завдають ракетні удари по Україні. На фронті важкі бої. В нас багато загиблих та сотні поранених бійців. Реанімації заповнені.
Є термінові потреби на фронт.
Три рахунки на два тепловізори -136 тис, ще один тепловізор за 54 тис, квадрокоптер Аутел преміум -61500 грн, та турнікети 30 штук-21600 грн - Прошу допомогти зібрати кошти!", - закликає волонтерка.
Пейпал: [email protected]
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія
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Також Юсупова звітує за минулий тиждень: "Понеділок - квадрокоптер Аутел -53 тис , вже на фронті.
Вівторок- Квадрокоптер Аутел з тепловізором 238 тис та окремо тепловізор 54 тис, вже теж на фронті.
Середа - генератор дизельний - 64 тис та квадрокоптер Аутел преміум -61500 грн, ремонт двух автівок -25 тис.
Четверг - два планшети до дронів 22 тис, приціл - 60 тис, посилювач зв’язку -9253 грн.
П’ятниця- квадрокоптер Мавік 3 - 79500 грн, вже відправили на фронт
Тож 4 квадрокоптера за п’ять днів!
Я хочу подякувати кожному за репост, підтримку та кожну копійку! Передаю подяку від наших героїчних бійців. Вони знають, що вони віддають за нас життя, а ми їм допомагаємо, як можемо".
Будь ласка, зачекайте...
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,, Обережно,Жиди,,
2 275 доларів'
ціна 54 900 Kč, долар сша 24,13 Kč,
скільки має з того фоп, і де той фоп бере той дефіцит?