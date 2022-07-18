До Вінниці прибули іноземні дипломати для вшанування пам'яті загиблих від ракетного удару. ФОТОрепортаж

18 липня представники посольств 17 країн поклали квіти на місці ракетного удару та вшанували пам'ять загиблих в результаті цього обстрілу українців.

Про це повідомляє міський голова Вінниці Сергій Моргунов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами мера, на місце ракетного удару, де загинуло 24 людини, з квітами прийшли дипломати 17 країн Європи та представники Ізраїлю. Вони прибули до міста, щоб висловити співчуття вінничанам та побачили площу Перемоги, куди поцілила російська ракета в четвер, 14 липня.

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"Засудження жахливого злочину Росії проти цивільного населення і готовність надати допомогу за потреби – головне, що почули сьогодні під час зустрічі. Винні у терористичному акті у Вінниці та військових злочинах в інших містах і селах України, зобов’язані понести покарання. І це – позиція усього демократичного світу", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, що ракетний обстріл Вінниці відбувся вранці, коли в центрі міста було людяно. До лікарень звернулося за медичною допомогою багато містян. Там ще лишаються на лікуванні 67 осіб, серед них діти. Як повідомляли в міській адміністрації, 14 осіб досі в тяжкому стані, чотири людини - у критичному.

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