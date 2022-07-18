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До Вінниці прибули іноземні дипломати для вшанування пам'яті загиблих від ракетного удару. ФОТОрепортаж

18 липня представники посольств 17 країн поклали квіти на місці ракетного удару та вшанували пам'ять загиблих в результаті цього обстрілу українців.

Про це повідомляє міський голова Вінниці Сергій Моргунов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами мера, на місце ракетного удару, де загинуло 24 людини, з квітами прийшли дипломати 17 країн Європи та представники Ізраїлю. Вони прибули до міста, щоб висловити співчуття вінничанам та побачили площу Перемоги, куди поцілила російська ракета в четвер, 14 липня.

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"Засудження жахливого злочину Росії проти цивільного населення і готовність надати допомогу за потреби – головне, що почули сьогодні під час зустрічі. Винні у терористичному акті у Вінниці та військових злочинах в інших містах і селах України, зобов’язані понести покарання. І це – позиція усього демократичного світу", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, що ракетний обстріл Вінниці відбувся вранці, коли в центрі міста було людяно. До лікарень звернулося за медичною допомогою багато містян. Там ще лишаються на лікуванні 67 осіб, серед них діти. Як повідомляли в міській адміністрації, 14 осіб досі в тяжкому стані, чотири людини - у критичному.

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До Вінниці прибули іноземні дипломати для вшанування памяті загиблих від ракетного удару 01
До Вінниці прибули іноземні дипломати для вшанування памяті загиблих від ракетного удару 02
До Вінниці прибули іноземні дипломати для вшанування памяті загиблих від ракетного удару 03

Вінниця (621) крилаті ракети (1073) обстріл (28613) жертви (1800)


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Топ коментарі
+28
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-величезна вдячність...
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18.07.2022 18:18
+10
СБУ проспало, розвідка проспала,люди загинули. Скільки іще зрадників приютили мирні міста України під егідою" мирного" проекту оп....
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18.07.2022 18:18
+7
І всі вони знають хто у нас криса, читають же СНН. Але тільки квіточки поки кладуть.
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18.07.2022 18:25
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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-величезна вдячність...
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18.07.2022 18:18 Відповісти
СБУ проспало, розвідка проспала,люди загинули. Скільки іще зрадників приютили мирні міста України під егідою" мирного" проекту оп....
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18.07.2022 18:18 Відповісти
І всі вони знають хто у нас криса, читають же СНН. Але тільки квіточки поки кладуть.
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18.07.2022 18:25 Відповісти
ороччьи торпеды не летят когда они там..ссут тупые ватники с трипером головы
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18.07.2022 18:23 Відповісти
Вы иностранных гостей в Харьков и Николаев свозите. Да честно количество погибших в этих городах объявите... Только этого вы не сделаете, потому что с вас же за это и спросят. Сколько погибла в Виннице? 24 человека. Трагедия? Безусловно. Но когда 29 марта в Николаевской ОГА, в результате ракетного удара, погибло 37! человек, что-то никто особенно не горевал. Ни то что цветов от делегаций, даже городской траур не объявили
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18.07.2022 18:25 Відповісти
туда опасно ехать
дипломаты не сунутся пока
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18.07.2022 18:36 Відповісти
Очень много зависит от мэра города избранного жителями этого города, а не Ватой как в некоторых городах. Какой поп, такой и приход.
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18.07.2022 18:36 Відповісти
что мер что глава военной администрации выполняют, то что из оп прикажут.
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18.07.2022 18:49 Відповісти
Велика подяка цим нормальним, цивілізованим людям і ганьба нашим керівникам, яких вибирав нарід і які діяли проти України: Кравчук, Кучма, Янукович і Зеленський, які проповідували тут дружбу з терористами і не побачили і не передбачили, що то не друзі, а найлютіші вороги, бо замість історії України-Русі наших авторів читали історію СРСР і КПРС окупантів. Які віддали ці ракети,якими б'ють по наших містах, жінках, по дітях, які відділи і ядерну зброю. Якби віддали американцям, то все було б так, як написано на папері, але віддали тим, підпис на папері не вартий того паперу на якому він написаний.
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18.07.2022 18:27 Відповісти
Доказ того, що московія держава-терорист. Навіть якщо там і рота високих чинів НАТО і ППО України була, то не потрібно вбивати дітей. Змагайтеся на полі бою. Московити-кацапи-нелюди-потвори, ось що є точним доказом. Горіти вони будуть в пеклі разом зі своїми дітьми, внуками і правнуками!
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18.07.2022 19:01 Відповісти
Звідки ти це взяв?
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18.07.2022 19:18 Відповісти
Згоден, з цирковими цю війну не виграти.
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18.07.2022 20:54 Відповісти
Краще дали би більше зброї різноманітної та далекобійної , та дозволили шмальнути по рашці ! А не квітки привозити та занепокоєння висловлювати !
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18.07.2022 20:26 Відповісти
відповідав вже тисячу раз і ще раз напишу. Ніхто Вам нічого, як казав Великий Боневтік "Нє должєн". Чи можливо ми в НАТО? Ні. Чи підписали за три роки договора на поставку зброї? Ні, ми будували дороги. Чого цепляєтеся до США, Німеччини, Франції, Англії, вони вибрані своїми народами і дбають про їхній захист. Ви понавибирали "слуг" "підслуг" "корабельних сосен", щоб поржати, а фактично зробили себе разом. Запитуйте у Президента Зеленського, чому він не зробив і не купив зброю, а все закатав в асфальт. Це буде справедливо. А тим, хто дав хоч один патрон - велика подяка.
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18.07.2022 22:01 Відповісти
 
 