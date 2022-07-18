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Рашисти обстріляли з "Градів" Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів по прикордонним громадам Сумської області. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника обласної ОВА Дмитра Живицького.

Рашисти обстріляли з Градів Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА 01

Рашисти били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам.

Рашисти обстріляли з Градів Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА 02
Рашисти обстріляли з Градів Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА 03
Рашисти обстріляли з Градів Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА 04

"У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю. 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт. Поранено двох людей", - повідомив Живицький.

Рашисти обстріляли з Градів Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА 05
Рашисти обстріляли з Градів Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА 06
Рашисти обстріляли з Градів Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА 07
Рашисти обстріляли з Градів Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА 08

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711)


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Їм можна по нашій території , а нам по їхній - зась ?
Дивна війна ...
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18.07.2022 22:13 Відповісти
по территории стрелять бесполезно, и даже вредно. Стрелять надо через 20 секунд прямо в расчёт, а у нас пока нечем и некому.
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18.07.2022 22:21 Відповісти
А хто тобі скзав, що в нас війна.
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19.07.2022 07:00 Відповісти
не помню дня, чтобы не обстреливали Cумщину.
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18.07.2022 22:16 Відповісти
так будет до конца войны, если она продлится меньше трёх лет.
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18.07.2022 22:24 Відповісти
расия- страна террорист
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18.07.2022 22:19 Відповісти
Вибачте, коментар не по темі.
Шановні журналісти, ви ж, наче, маєте ідеально володіти мовою.
Будь ласка, припиніть відмінювати українські слова за москальськими правилами.
Остогидло вже це читати!

Не "по прикордонним громадам", а "по прикордоннИХ громадАХ"!
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18.07.2022 22:42 Відповісти
Нікто отвєткі нє дайоть
А то вєдь путєн нападьоть
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19.07.2022 07:29 Відповісти
 
 