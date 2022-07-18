Рашисти обстріляли з "Градів" Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж
За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів по прикордонним громадам Сумської області. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника обласної ОВА Дмитра Живицького.
Рашисти били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам.
"У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю. 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт. Поранено двох людей", - повідомив Живицький.
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Дивна війна ...
Шановні журналісти, ви ж, наче, маєте ідеально володіти мовою.
Будь ласка, припиніть відмінювати українські слова за москальськими правилами.
Остогидло вже це читати!
Не "по прикордонним громадам", а "по прикордоннИХ громадАХ"!
А то вєдь путєн нападьоть