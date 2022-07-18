Рашисти обстріляли з "Градів" Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів по прикордонним громадам Сумської області. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника обласної ОВА Дмитра Живицького.

Рашисти били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам.







"У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю. 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт. Поранено двох людей", - повідомив Живицький.







