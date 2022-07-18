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Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ. ФОТОрепортаж

Дружина президента Олена Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном та порушила питання потреб України в боротьбі з РФ.

"Я зараз у США… Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором. Уже зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Його позиція щодо того, що, цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною", - написала Зеленська у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що її візит відбувся на запрошення першої леді США Джілл Байден, яка відвідувала Україну в травні, щоб особисто побачити та поспілкуватися з тими, хто через повномасштабне вторгнення РФ в Україну втратив дім, близьких.

"Усі подробиці – у наступних дописах", - наголосила Зеленська.

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Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ 01
Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ 02
Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) допомога (8368) США (23009) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+29
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18.07.2022 23:30
+29
Можливо таким чином ЗЄля передав маляву з проханням врятувати його від Єрмака і Коломойського і захистити за програмою свідків.
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18.07.2022 23:34
+27
Ага. про неё и него

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18.07.2022 23:34
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Нам бы ещё скумбрию по 8...
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18.07.2022 23:27 Відповісти
и халатик, фарбы фельдґрау. только с перламутровыми пуговицами ))
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18.07.2022 23:33 Відповісти
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18.07.2022 23:34 Відповісти
Кто-то просто пиарится и видосики клепает, а кто-то реально помогает своей армии в борьбе с орками.
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18.07.2022 23:28 Відповісти
Це ви про лєнку? Дєйствітєльно, **********.
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18.07.2022 23:30 Відповісти
Ага. про неё и него

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18.07.2022 23:34 Відповісти
до 24 декабря 2049 года этой красивой паре ещё столько предстоит натворить!!!
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18.07.2022 23:44 Відповісти
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18.07.2022 23:30 Відповісти
А что в мешках?Скумбрия?
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18.07.2022 23:40 Відповісти
Мабуть колумбійська мука.
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18.07.2022 23:58 Відповісти
На фоні машин закуплених Порохом.
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19.07.2022 06:33 Відповісти
Можливо таким чином ЗЄля передав маляву з проханням врятувати його від Єрмака і Коломойського і захистити за програмою свідків.
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18.07.2022 23:34 Відповісти
З язика зірвав.
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18.07.2022 23:56 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut·

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1548913350364372992 14 ч


И теперь это уже получается какой то антизелемскай переворот.
Все,кто пришёл с Чмом,от чма и погибли.
Бакланов был последним.
Теперь у нас русня рулит, Ермак,татаров, Симоненко.
Ещё на главу СБУ подберут какого-то выпускника акамедии КГБ - и фул хаус
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19.07.2022 00:08 Відповісти
Клоунеса на гастролях по Америці.
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18.07.2022 23:36 Відповісти
Злітала - до Блінкена на бліни . .
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18.07.2022 23:39 Відповісти
за чей счет банкет
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18.07.2022 23:40 Відповісти
тоже хотела написать, что за наши деньги смоталась в сша, все же лучше, чем в израиле сидеть
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19.07.2022 00:06 Відповісти
Видно спішила попасти на літні розпродажі.
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19.07.2022 00:52 Відповісти
За наш з Вами банкет
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19.07.2022 00:56 Відповісти
видать, муженек послал ЗеЛенку договариваться по Федеральной программе защиты свидетелей (WITSEC), на случай, если он решится кинуть "кремлевских" по договорняку в Омане.
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18.07.2022 23:44 Відповісти
Ленка не просила тущонку Рузвельта. Она просила назначить Ze и дЕрмака на второй срок..и бабла подкинуть...
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18.07.2022 23:44 Відповісти
Блінкен вже через лєнку намагається вправити вовану мізки.
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18.07.2022 23:44 Відповісти
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18.07.2022 23:48 Відповісти
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18.07.2022 23:49 Відповісти
Супер!
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19.07.2022 00:30 Відповісти
Проо єрамака пожалілася?
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18.07.2022 23:49 Відповісти
По факту шут на службе у дЕрмака...слуга двух Господ...когда то Райкин Костя уже играл уже это гоффно..
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18.07.2022 23:52 Відповісти
а нагадайте, коли це ще якась першаякбиледі сама шастала по світах ???
це нормально? чи пофіг...(какаяразница))))
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18.07.2022 23:55 Відповісти
Просто так ничего не бывает. Идет какая-то игра...
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19.07.2022 03:26 Відповісти
а с Остином и Милли будет встечаться?
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19.07.2022 00:00 Відповісти
Ленка-Скумбрия на шопинг в США поехала?
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19.07.2022 00:14 Відповісти
Первый вопрос Блинкену: "А в Америке скумбрия по чём за килограмм ?"
Блинкен: "Килограмм мороженной скумбрии ? Я столько не съем."
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19.07.2022 00:24 Відповісти
Я так розумію, вона не чекала "шаликів", а разом з дітьми, поїхала з України, ще ДО початку повномасштабної війни?
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19.07.2022 00:25 Відповісти
Послали Елену уговаривать Блинкина НЕ ТРОГАТЬ ЕРМАКА
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19.07.2022 00:41 Відповісти
В Україну прибули інспектори з Пентагону...перевірять куди Рєзніков та компанія ділків продає амертканську зброю ...
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19.07.2022 00:46 Відповісти
та не продають її, це вони перекрутили а купують в тридорога з суперовий відкат. І за американські гроші. Тирять.
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19.07.2022 02:34 Відповісти
Лєнка - брехлива курва, тому постібатися над нею дуже раціонально і природно, але це ботам подоляка не второпати)
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19.07.2022 00:59 Відповісти
Та ладно вам 🤣🤣🤣
Яка ненависть , ми обожнємо Ленку - скумбрію
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19.07.2022 01:00 Відповісти
Та нє. Українці просто повинні любити та поважати дружину падлюки, винної у десятках тисяч смертей.
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19.07.2022 02:12 Відповісти
Загалом,Ви дуже неправі:- вся притомна Україна в захваті від Лєнки й Володьки,й усього квартального братства.... Від кривавого шоу,яке вони влаштували в країні! Пам'яиаємо про обов'язковий 3-й акт,й заангажовано очікуємо Розв'язку...!
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19.07.2022 07:57 Відповісти
Враження, що на останньому фото Лєнка просто розписується в журналі контролю відвідувачів., коли перепустку оформляли.
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19.07.2022 00:56 Відповісти
Кучма не Батько української Воррупціі є нд Корупціє...я...вважаю що це Кодломойске бидло...
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19.07.2022 00:56 Відповісти
Эта новость перевернула весь мир.
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19.07.2022 05:21 Відповісти
Хто вона ,щоб вести якісь переговори?
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19.07.2022 07:38 Відповісти
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19.07.2022 08:10 Відповісти
"Бесіда" Зеленської і Блінкена продовжувалась рівно на час фотосесії біля каміна. В книзі відвідувачів вона вже розписувалась без нього. "Понти" - це їх "усьо"
https://twitter.com/tZEinform/status/1549144634907152391?s=20&t=VIQNry9isT4aUF4Zov8OnQ
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19.07.2022 07:47 Відповісти
В цієї першої бледі гарний Захист від кацапської агентури,від Новачків!!? Петрови,Боширови в охороні. Ніякі розвідки,терористи ненападуть...Яка неймовірна захищеність,яка відвага. Слава Зеленській яка безстрашно подорожує по Світу,доки Зеленський героїчно утримує оборону в печерському бункері
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19.07.2022 07:49 Відповісти
Навіщо цей маскарад, хто і що їй повинен давати, війна в країні, люди бідують, роботи нема, мільйони за кордоном, треба державні гроші економити, а не їздити по світах в брендовому одязі та й мабуть з немалою охороною. Сидіти треба в бункері, як і всі під час тривоги і так само тремтіти, і молитись, щоб не прилетіло...
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19.07.2022 08:40 Відповісти
Уявляю її в овальному кабінеті з Байденом. Чого не зробишь заради дєрьмака
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19.07.2022 09:40 Відповісти
На хіба ?
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19.07.2022 13:41 Відповісти
Яка у неї посада, щоб на камеру говорити з Держсекретарем США ??
Це якийсь постійний треш у владі Зе !!
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19.07.2022 16:35 Відповісти
яке воно страшне, ппц!(((
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19.07.2022 16:50 Відповісти
 
 