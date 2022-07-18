Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ. ФОТОрепортаж

Дружина президента Олена Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном та порушила питання потреб України в боротьбі з РФ.

"Я зараз у США… Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором. Уже зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Його позиція щодо того, що, цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною", - написала Зеленська у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що її візит відбувся на запрошення першої леді США Джілл Байден, яка відвідувала Україну в травні, щоб особисто побачити та поспілкуватися з тими, хто через повномасштабне вторгнення РФ в Україну втратив дім, близьких.

"Усі подробиці – у наступних дописах", - наголосила Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічниця Блінкена Льюїс їде до Європи домовлятися про нову зброю для України





