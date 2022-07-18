Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ. ФОТОрепортаж
Дружина президента Олена Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном та порушила питання потреб України в боротьбі з РФ.
"Я зараз у США… Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором. Уже зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Його позиція щодо того, що, цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною", - написала Зеленська у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що її візит відбувся на запрошення першої леді США Джілл Байден, яка відвідувала Україну в травні, щоб особисто побачити та поспілкуватися з тими, хто через повномасштабне вторгнення РФ в Україну втратив дім, близьких.
"Усі подробиці – у наступних дописах", - наголосила Зеленська.
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https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1548913350364372992 14 ч
И теперь это уже получается какой то антизелемскай переворот.
Все,кто пришёл с Чмом,от чма и погибли.
Бакланов был последним.
Теперь у нас русня рулит, Ермак,татаров, Симоненко.
Ещё на главу СБУ подберут какого-то выпускника акамедии КГБ - и фул хаус
це нормально? чи пофіг...(какаяразница))))
Блинкен: "Килограмм мороженной скумбрии ? Я столько не съем."
Яка ненависть , ми обожнємо Ленку - скумбрію
https://twitter.com/tZEinform/status/1549144634907152391?s=20&t=VIQNry9isT4aUF4Zov8OnQ
Це якийсь постійний треш у владі Зе !!