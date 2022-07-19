Бої на межі Луганщини та Донеччини: окупанти одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками, - Гайдай. ФОТОрепортаж

На межі Луганщини та Донеччини окупанти атакували за чотирма напрямками, майже всюди наступ вже відбито, тим часом в "ЛНР" мобілізують навіть ув’язнених.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, невеличку частину Луганщини, де ЗСУ тримали оборону 18 липня, росіяни продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії, завдавати ракетних ударів.

"По населених пунктах на межі двох областей ворогом завдано чотири ракетні та два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали мирні помешкання артилерією", - звітує Гайдай.

"Протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару", - додає Гайдай.

Зі ствольної та з реактивної артилерії, за словами очільника регіону, майже безперервно росіяни обстрілюють й Луганщину, і населені пункти Донеччини, розташовані неподалік нашої області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога поблизу Білогорівки, - Гайдай. ФОТОрепортаж













"На окупованих територіях вже мобілізують всіх, кого бачать. Якщо раніше ті, в кого були гроші, могли відкупитися від місцевих воєнкомів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках - служба безпеки. В них є адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати власну загибель, виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. "Відкривають" привабливі вакансії. Вакансія одна, але ж претендентів на неї багато, відповідно, багато й мобілізованих. На фронт відправляють навіть увезених за кримінальними статтями, як от в Алчевську", - резюмує Гайдай.